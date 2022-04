Esponenti del sistema dell’innovazione svizzero presenti a Milano per incontrare MIND – Milan Innovation District

“Swiss Innovation Ecosystem meets MIND – Milano Innovation District” è il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo mercoledì 27 aprile presso la Casa degli Artisti a Milano all’interno dell’iniziativa House of Switzerland

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Durante l’evento verrà presentata la ricerca condotta da PlusValue sulle future collaborazioni tra MIND e la Svizzera

Si svolgerà il prossimo 27 aprile 2022 alle 19:00 presso House of Switzerland a Milano l’evento “Swiss Innovation Ecosystem meets MIND – Milano Innovation District”. Promosso dal Consolato generale di Svizzera a Milano e Switzerland Global Enterprise (S-GE) in collaborazione con la società di consulenza PlusValue, l’evento permetterà di conoscere più da vicino due ecosistemi dell’innovazione tramite la voce di esponenti autorevoli, abbattendo stereotipi e discutendo su future sinergie e collaborazioni tra Italia e Svizzera. L’evento è gratuito e aperto al pubblico previa iscrizione tramite la piattaforma EventBrite

(https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-switzerland- innovation-ecosystem-meets- mind-milano-innovation- district-320625307927 ).

”Sono diversi e rilevanti gli elementi comuni e di complementarietà tra i due sistemi dell’innovazione, quello svizzero con 6 parchi scientifico-tecnologici e quello di Milano con MIND – Milan Innovation District“ – racconta la Console Generale di Svizzera a Milano Sabrina Dallafior “Ci sembra opportuno raccontare il dinamismo, la creatività e l’inventiva di una Svizzera innovativa e sostenibile e nello stesso tempo approfondire il dialogo con un vicino ma soprattutto partner di spicco, con cui condividiamo buone pratiche: tradizione accademica, ricerca sperimentale, incentivi pubblici per l’innovazione e Public Private Partnership di successo”.

La Svizzera guida da oltre dieci anni la classifica del Global Innovation Index, l’indice mondiale dei Paesi più innovativi al mondo, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Tale successo è favorito dalla presenza di importanti istituti di ricerca e dalla capacità di applicare i risultati dell’innovazione alla creazione di prodotti commerciabili.

Le grandi aziende globalizzate svizzere, ma anche le tante piccole e medie imprese, sono infatti abituate ad investire in ricerca e sviluppo per migliorare costantemente i propri beni, servizi e processi produttivi. Oltre 2/3 degli investimenti in Ricerca & Sviluppo vengono dal settore privato. Il contesto ideale e la presenza di specialisti in materia di proprietà intellettuale costituiscono condizioni ottimali per la tutela e l’applicazione dell’innovazione.

La Svizzera investe il 3% del PIL in ricerca, due terzi vengono dal privato. In formazione la Svizzera investe il 4,4% del PIL” – afferma Luciana Vaccaro Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione di Innosuisse agenzia del governo federale per l’innovazione.

“Il punto fondamentale per fare innovazione è avere un sistema di formazione altamente performante e questo deve avvenire con l’intervento dei governi. Quello che attira le imprese in Svizzera è un ecosistema di innovazione il cui livello di finanziamento è migliore che in Italia. Il momento di svolta rappresentato dal PNRR è un’occasione da non perdere in tal senso”.

Nel corso dell’evento sarà presentato lo studio Switzerland meets MIND, condotto da PlusValue e commissionato dal Consolato Generale della Svizzera a Milano e dallo Swiss Business Hub Italy.

“L’innovazione si nutre di contaminazioni. Partendo da questo presupposto abbiamo analizzato due tra le realtà più promettenti del Centro Europa: Mind – Milano Innovation Distric e l’ecosistema svizzero, ricco di Innovation Parks e attori, che, dalla farmaceutica alle assicurazioni, contribuiscono a trasformare i settori di riferimento. – racconta Fiorenza Lipparini, Co-Founder and Managing Partner PlusValue – Life Sciences, infrastrutture ed edilizia green, investimenti incentrati sulla sostenibilità e l’innovazione sono i tre pilastri su cui costruire una collaborazione capace di tradursi in un vero e proprio traino per lo sviluppo del Continente. L’analisi – conclude Lipparini – evidenzia una forte sinergia tra le due realtà, a dimostrazione di ciò basti pensare che i principali player dell’innovazione svizzera hanno sede proprio nell’area del nuovo quartiere milanese. È una premessa fondamentale per costruire un polo transnazionale all’avanguardia, capace di fare della ricerca e dello sviluppo le chiavi per progettare il futuro”.

MIND – Milan Innovation District è attualmente il più importante progetto di rigenerazione urbana pubblico-privato in Italia, con una partnership di 99 anni, e un investimento totale di circa 5 miliardi di euro. Prevede la creazione di un nuovo distretto dove ricerca, tecnologia e innovazione, pubblico e privato, multinazionali e start-up si incontrano per creare valore condiviso.

MIND è stato fortemente voluto e promosso dal Governo italiano con l’obiettivo di contribuire alla ricerca internazionale e all’innovazione nell’ambito delle Life Sciences e della Città del Futuro. Oggi conta più di 400 partner pubblici e privati tra università, ospedali, centri di ricerca, aziende multinazionali, PMI e start-up. Tra i più importanti stakeholder svizzeri che sono già coinvolti ci sono: ABB, Novartis, Roche, Schulthess Klinik, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) School of LifeScience, ABB e l’agenzia di innovazione del Canton Ticino “Agire”.

“MIND si candida a guidare l’innovazione in alcuni settori chiave come Life Sciences e city of the future, e vuole essere tramite e rampa di lancio per alcune iniziative che nascono in Italia e nel sud Europa verso contesti internazionali. La storia con la Svizzera per prossimità territoriale, per continuità in alcuni filoni industriali come per esempio quello del Life Sciences e anche per affinità culturale rappresenta un’occasione da far fiorire” conclude Stefano Minini, Project Manager MIND – Milan Innovation District, Lendlease.