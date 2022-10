DIGITAL INNOVATION DAYS 2022 – FOCUS DELL’EVENTO “HUMAN FOR FUTURE”

ALLA CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL’EDIZIONE 2022 DI DIGITAL INNOVATION DAYS UNA TAVOLA ROTONDA VIVACE E ATTUALISSIMA CONTESTUALIZZA IL FOCUS DELL’EVENTO “HUMAN FOR FUTURE”.

Inusuale la modalità della tavola rotonda per una conferenza stampa, ma è nello spirito dell’evento condividere e fare networking sempre, tanto che non si poteva perdere l’occasione di avere cinque fra i relatori dell’evento, pronti a rivelare una succosa primizia del loro speech.

A cura di Nicola Neri, CEO di Ipsos, una panoramica dello scenario in cui ci muoviamo, in cui dai dati Ipsos si evince una certa preoccupazione per il Covid, la guerra e le conseguenze sociali, economiche e ambientali. Non si possono nemmeno ignorare i livelli di stress delle persone, diversi in base alla popolazione, ma pur sempre degni di nota per i marchi che pilotano i nostri consumi, per chi gestisce i nostri risparmi, per le aziende in cui lavoriamo e per chi deve prendere decisioni a livello nazionale e globale.

Tocca ad Esther Intile, Head of Employer Branding di Enel Group, calare nella realtà lavorativa questi dati non proprio rasserenanti, che però sono l’occasione per le aziende di ripensare metodi e strategie per un efficace employer branding. Orgogliosa di lavorare in una realtà aziendale, ENEL, in cui le persone sono al centro, Esther sottolinea che l’organizzazione all’interno di un’azienda è fatta di connessioni fra esseri umani, più che di Human Resources nel senso ormai passato e tradizionale del termine.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Fabio Padoan, CEO e Chief Strategy & Creative Officer di Together che parla di Nuovo Umanesimo, di innovazione come capacità dell’uomo di muoversi in un contesto che cambia velocemente e di cambiare per essere più felice… semplicemente, o quasi!

Con un contributo da remoto, Bianca Arrighini, Co-Founder & CEO di Factanza, pone l’attenzione sulla necessità di intraprendere un percorso di formazione e trasformazione digitale, per riuscire a comprendere e a soddisfare i bisogni delle nuove generazioni, oltre a colmare il divario comunicativo e culturale che non può essere sottovalutato.

Tutti concordi quindi nel vedere l’innovazione come un’opportunità, i partecipanti si lasciano infine affascinare dalle provocazioni di Andrea Concas, Founder & CEO di Art Rights, che racconta di nuovi spazi sconosciuti e virtuali, dove siamo approdati durante la pandemia ma nei quali sembriamo voler restare. Asset digitali, beni intangibili, NFT, … anche queste sono opportunità per molte aziende! Che ne avessimo bisogno o no, la strada è tracciata e anche di questo avremo modo di approfondire ai Digital Innovation Days, dal 26 al 28 ottobre 2022 al Talent Garden di Milano, in via Calabiana 6, (per dettagli su orari, costi e disponibilità di posti: https://digitalinnovationdays.com/), con una cena inaugurale il 25 ottobre alla quale seguiranno due giornate dense di contenuti, il 26 e 27 ottobre, oltre ad un’ultima giornata online il 28 ottobre sulla piattaforma live.digitalinnovationdays.com

Oltre alla plenaria, quattro sale tematiche dedicate a E-COMMERCE, INFLUENCER MARKETING SOCIAL MEDIA e WEB MARKETING. Al contempo, nelle salette dedicate ad un numero limitato di partecipanti, diversi workshop al giorno concretizzeranno alcuni fra i temi dell’evento, in modalità formativa ed interattiva. Il 28 ottobre, solo online, si parlerà di SOSTENIBILITA’, IN-FORMAZIONE, INNOVATION&EMERGING TECH e FINTECH.

Together, Gold Sponsor dell’evento e vero hub polifunzionale, racconterà di come i risultati nascono dall’unione di idee, persone e competenze diverse, perfettamente in linea con la filosofia e gli obiettivi di #DID2022.

A sostenere questa edizione troveremo come Silver Sponsor Buzztech, Mondadori Media e Cerved, e come Bronze Sponsor Ipsos, AccessiWay, Hoepli, FiloBlu, Trustpilot, Chora Media, oltre alle tante altre aziende, e non solo, che sostengono l’evento (elenco completo a questo link: https://digitalinnovationdays.com/sponsor )

Numerosi anche i partner istituzionali come ANGI, ANSSM, CONFAPI, CONFINDUSTRIA LOMBARDIA, DIH Digital Innovation Hub Lombardia, Fondazione Brodolini, GAMMADONNA, INNOVUP, IUSVE, PAsocial, Università Bicocca, UniFerpi.

Non resta che darvi appuntamento dal 26 ottobre al Talent Garden e online per un’occasione di network e formazione in un contesto innovativo e ricco di opportunità.