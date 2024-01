Confassociazioni UK protagonista di una settimana ricca di eventi significativi

Confassociazioni UK, guidata dal presidente Stefano Potortì, sarà protagonista nei prossimi giorni di una serie di eventi volti a promuovere la cultura e le eccellenze italiane.

Si comincia martedì 30 gennaio con “Italiani Glocal in conferenza alla National Gallery” di Londra, occasione per mettere in luce il contributo degli italiani nel mondo ed evidenziare come l’imprenditorialità tricolore si esprima in contesti globali.

Venerdì 2 febbraio sarà la volta di “Sostegno all’internazionalizzazione – La cooperazione tra pubblico e privato per una maggiore competitività del Sistema Paese”, conferenza alla Camera dei Deputati di Roma incentrata sulla sinergia pubblico-privato per rafforzare la presenza dell’Italia sulla scena internazionale.

Martedì 6 febbraio, infine, focus su “Blockchain e la tracciabilità nella filiera agroalimentare a tutela del Made in Italy”, evento alla Camera dedicato all’innovazione tecnologica nel comparto food, dove la blockchain rappresenta uno strumento chiave per garantire qualità e autenticità dei prodotti italiani.

“La nostra partecipazione a questi diversi eventi testimonia l’impegno di Confassociazioni UK nel promuovere lo spirito e l’innovazione italiani in vari ambiti – ha dichiarato il presidente Stefano Potortì -. Siamo dediti alla missione di valorizzare l’unicità e la qualità del Made in Italy, portando avanti l’eredità e l’innovazione del nostro Paese”.

Gli eventi saranno occasione per mettere in luce il patrimonio italiano e avviare proficue collaborazioni, rafforzando i legami tra l’Italia e le sue comunità internazionali.

Per ulteriori informazioni su Confassociazioni UK e gli eventi in programma: [email protected]