ESG e innovazione digitale: Differens (Gruppo Execus) rivoluziona la formazione di aziende e Pubblica Amministrazione

Grazie alla sua piattaforma Learning365®, Differens offre alle imprese ed enti pubblici corsi sull’Intelligenza Artificiale, la sostenibilità e l’Industria 5.0, con l’obiettivo di dotare i professionisti degli strumenti e delle competenze per integrare efficacemente principi di sostenibilità e innovazione nelle loro strategie operative e produttive.

Milano, 23 aprile 2024 – Formare dipendenti, professionisti, imprenditori e manager per trasformare le aziende in realtà più responsabili, rispettose dell’ambiente e certificate ufficialmente sul fronte della sostenibilità, promuovendo un approccio che coniughi redditività, competitività, e tutela dell’ambiente. Ma anche equipaggiarli con le competenze necessarie per navigare il panorama della digitalizzazione, tra tecnologie innovative e soluzioni digitali all’avanguardia. È questo l’obiettivo della piattaforma Learning365®, lanciata da Differens Srl – Digital, Marketing, Innovation, società con expertise nell’offerta di servizi avanzati di marketing digitale e comunicazione online, controllata da Execus SPA, PMI innovativa – a capo dell’omonimo gruppo – operante nel settore del social selling.

In un mondo in continua evoluzione è ormai necessario imparare a interpretare i cambiamenti del contesto esterno di innovazione e sostenibilità per elaborare strategie pubbliche e aziendali efficaci. Il PNRR e la Direttiva UE 2022/2464 CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) giocano un ruolo chiave in questo scenario, spingendo gli enti pubblici e le imprese di tutte le dimensioni a riflettere profondamente sui propri percorsi di sostenibilità. La normativa, in particolare, eleva le aspettative in termini di reporting della sostenibilità aziendale, inducendo le organizzazioni a una maggiore trasparenza e accountability riguardo l’impatto ambientale e sociale delle loro attività. Secondo il Rapporto GreenItaly 2023, infatti, oltre 500.000 imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito nella green economy, dato che riflette l’impegno crescente del tessuto imprenditoriale italiano verso pratiche sostenibili e responsabili.

Contrariamente, nel settore pubblico, la strada da fare è ancora molto lunga: in Italia, le Pubbliche Amministrazioni figurano tra i maggiori consumatori di energia, con 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici ad uso pubblico dislocati su tutto il territorio nazionale, e una spesa annua pari a circa 9 miliardi di euro[1]. Tuttavia, nel 2023 è stato introdotto il Nuovo Codice degli appalti pubblici, in vigore dal 1° luglio, che sottolinea l’importanza dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e dei Criteri sociali nei bandi e negli avvisi pubblici. Un chiaro segnale del ruolo centrale che la sostenibilità andrà a ricoprire per le Amministrazioni nei prossimi anni. I dati[2] del VI Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente-Fondazione Ecosistemi confermano che il 100% dei Comuni capoluogo sostiene di conoscere il Green Public Procurement, anche se l’applicazione dei suoi criteri in alcuni casi è ancora sfidante.

La situazione si presenta diversamente quando si guarda all’innovazione. La trasformazione digitale è infatti uno dei più importanti risultati della Pubblica Amministrazione nel 2023: la maggioranza dei cittadini (circa il 64%) che hanno avuto relazioni con la PA negli ultimi due mesi del 2023 si ritiene soddisfatta. Nel qualificarla, i primi tre aggettivi utilizzati dagli intervistati sono “competente” (per il 24%), “efficiente” (20%) e “digitale” (19%). Opposto è il caso aziendale: l’81% delle imprese italiane investe non più del 10% del fatturato per la digitalizzazione[3], minando così l’efficacia delle proprie iniziative di trasformazione digitale a causa di risorse insufficienti.

In questo contesto, si inserisce il progetto di formazione proposto da Differens tramite la sua piattaforma Learning365®, suddiviso in due percorsi principali: il Corso Copilot sull’Intelligenza Artificiale in Microsoft 365 e una serie di corsi dedicati singolarmente agli applicativi Microsoft oppure alla Sostenibilità e Industria 5.0.

“I nostri percorsi formativi mirano a fornire alle aziende e agli enti pubblici non solo le conoscenze tecniche necessarie per navigare le sfide del presente e del futuro, ma anche a promuovere un cambiamento culturale verso pratiche lavorative più sostenibili e innovative” afferma Andrea Rosini, co-founder di Differens.

“Sostenibilità ed efficienza vanno di pari passo: minimizzando i tempi di lavoro e l’utilizzo dei computer, si ottiene un notevole risparmio energetico. È per questo motivo che il lancio del corso su Copilot è stato programmato in concomitanza con quello sulla sostenibilità,”aggiunge MariaGrazia Abruzzese, CEO e co-founder di Differens.

Nello specifico, il Corso Copilot offre una panoramica approfondita su come sfruttare le potenzialità dell’AI per incrementare la produttività e semplificare i processi di lavoro quotidiani attraverso gli strumenti Microsoft 365. Gli utenti sono guidati nella creazione di testi con Microsoft Word, sviluppo di presentazioni in PowerPoint mediante l’Intelligenza Artificiale, elaborazione automatica di tabelle e grafici in Excel, e nell’automazione della gestione documentale su OneDrive e SharePoint.

A tale corso Copilot di 38 video lezioni, si aggiunge una formazione, estesa su 64 ore, che comprende 14 corsi arricchiti da oltre 500 video lezioni che spaziano dai tutorial pratici alle animazioni, includendo esempi concreti e coprendo singolarmente argomenti che vanno oltre i classici applicativi di Office (Excel (base / intermedio / avanzato), Word, Outlook, PowerPoint, SharePoint, OneDrive for Business, Teams, Teams avanzato, Access, Access Avanzato), come i corsi di Cyber Security per la sicurezza informatica.

Per quanto riguarda il catalogo dedicato alla Sostenibilità e alla Transizione 5.0, invece, sono disponibili 5 corsi che sommano oltre 16 ore di lezione, divise in 80 video lezioni, test ed esercitazioni pratiche. Questi rappresentano uno strumento imprescindibile per coloro che aspirano a integrare principi di sostenibilità e innovazione nelle proprie strategie operative, affrontando le sfide del futuro con una solida preparazione.

Differens

Differens – Digital, Marketing, Innovation, società controllata da Execus SPA, è un’impresa specializzata nell’offerta di servizi avanzati di marketing digitale, comunicazione online e sviluppo di applicativi. La suite di servizi offerti include strategie digital multichannel, web design, sviluppo e marketing, SEO, SEM, automazione del marketing, e produzioni video social.

Il cuore tecnologico della Differens è costituito dalla Business Unit ( o task force) dedicata allo sviluppo di applicazioni web e mobile, soluzioni AI integrated e soluzioni basate su Blockchain che confermano la capacità della società di implementare tempestivamente tecnologie di frontiera , garantendo risultati di alto livello per i propri clienti.

Execus

Execus è la principale società di consulenza e formazione globale specializzata nella trasformazione digitale delle vendite, Saas e Social Selling. Nata per supportare aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business, offre ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l’utilizzo dei social network, sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn, sia attraverso attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l’integrazione dei moderni sistemi di vendita.

Dal 4 agosto 2023, Execus è quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nel processo di quotazione, Execus è assistita da Mit Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator dell’operazione), BizPlace Holding (advisor finanziario), Maviglia & Partners Studio Legale Associato (advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance (Tax Advisor), Advant Nctm (advisor legale del Global Coordinator) e Banca Finnat Euroamerica (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).

