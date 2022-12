“EMPOWERING A BETTER FUTURE”: OPPO SVELA LE NUOVE TECNOLOGIE PER UN FUTURO MIGLIORE

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha confermato oggi l’appuntamento annuale INNO DAY, che si terrà il 14 dicembre 2022 in diretta streaming. L’evento, il cui tema è “Empowering a Better Future”, mostrerà l’impegno di OPPO in termini di apertura e inclusività, con l’obiettivo di ampliare le possibilità esistenti, grazie anche a esperienze sempre più smart.

Gli INNO DAY sono l’evento annuale di OPPO nato con l’obiettivo di mostrare le tecnologie emergenti e mettere in luce i risultati ottenuti nell’ultimo anno. In particolare, quest’anno, OPPO presenterà diverse nuove tecnologie sviluppate in quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning.

Teatro di grandi annunci, OPPO INNO DAY si è rivelato un momento di grandi anticipazioni sin dalla sua prima edizione, risalente al 2019, durante la quale OPPO ha presentato la tecnologia all’avanguardia 5G CPE e la nuova serie di smartwatch OPPO Watch. Ma le innovazioni non sono mancate nemmeno negli anni successivi: nel 2020, infatti, OPPO ha presentato l’innovativo smartphone rollable, mentre, all’evento dell’anno scorso, guidata dalla sua nuova brand proposition “Inspiration Ahead”, OPPO ha annunciato la sua prima NPU proprietaria per l’imaging, MariSilicon X, e il suo primo smartphone pieghevole, OPPO Find N.

Per scoprire le tecnologie di OPPO di quest’anno, è possibile seguire l’evento OPPO INNO DAY 2022 in diretta streaming il 14 dicembre 2022 alle ore 9.00 CET sul sito ufficiale di OPPO.