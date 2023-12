Parte l’imperdibile concorso delle Cartoline di Natale di Esselunga che mette in palio 10.000 iPhone 15

L’Inizio di una Stagione di Festività Brillanti con Esselunga

Il Natale è alle porte, e il noto gigante della distribuzione Esselunga ha preparato una sorpresa straordinaria per i suoi fedeli clienti. Con il lancio del loro concorso natalizio, Esselunga promette di scaldare i cuori degli italiani offrendo un’incredibile quantità di premi, tra cui ben 10.000 iPhone 15! Questa straordinaria iniziativa si terrà dal 7 al 24 dicembre 2023 e promette di portare gioia e felicità in migliaia di case italiane durante questa meravigliosa stagione festiva.

Il Concorso Esclusivo per i Detentori di Carta Fìdaty

Il concorso proposto da Esselunga è riservato esclusivamente ai clienti in possesso della preziosa Carta Fìdaty, una tessera fedeltà che offre innumerevoli vantaggi. Questo non è certo il primo concorso organizzato dal colosso della distribuzione, ma è indubbiamente uno dei più ambiziosi e avvincenti.





La Formula Vincente

La formula alla base di questo emozionante concorso è tanto semplice quanto affascinante. Ogni cliente in possesso della Carta Fìdaty avrà l’opportunità di partecipare. Ogni volta che si effettua una spesa di almeno 30 euro o si accumulano 50 Punti Fragola, presentando la Carta Fìdaty al momento del pagamento, si riceverà una preziosa cartolina. Questa cartolina nasconde un potenziale premio, ma come fare per scoprire se si è vinti?

La Magia del Gratta e Vinci

Il cuore pulsante del concorso risiede nel classico gioco del “Gratta e Vinci.” All’interno di ciascuna cartolina, i partecipanti troveranno sei riquadri da grattare. La sorpresa arriva quando si trovano tre scritte identiche sotto i riquadri grattati, poiché in quel momento si vince immediatamente il premio corrispondente. E quale premio potrebbe essere più allettante di un iPhone 15?

Premi da Sogno e Opportunità Extra

La bellezza di questo concorso risiede non solo nei 10.000 iPhone 15 in palio, ma anche in una serie di opportunità extra. Oltre agli splendidi smartphone, Esselunga mette in palio ben 60.000 carte prepagate, offrendo così ai partecipanti una varietà di premi tra cui scegliere. Inoltre, gli acquirenti che si recano nei negozi Esselunga, laESSE e nelle profumerie eb, presentando la Carta Fìdaty al momento del pagamento, avranno l’opportunità di vincere una Beauty Box eb raggiungendo una spesa di 30€ o accumulando 50 Punti Fragola.

Aumenta le Tue Probabilità di Vittoria con i Punti Fragola

Per i clienti ambiziosi che mirano a una vittoria ancora più grande, Esselunga offre un’ulteriore possibilità di aumentare le probabilità di vincita. Acquistando due pezzi dei prodotti evidenziati nel volantino promozionale, i partecipanti riceveranno il triplo dei Punti Fragola, aumentando significativamente le loro chance di portare a casa uno dei fantastici premi in palio.

Un Volantino Ricco di Dettagli e Suggerimenti

Per coloro che desiderano una guida dettagliata su come massimizzare le loro possibilità di vincita, Esselunga ha creato un volantino dedicato che esplica in modo esaustivo le regole del gioco. Inoltre, il volantino offre diversi esempi di prodotti da acquistare per accumulare più Punti Fragola e migliorare le proprie probabilità di vittoria. Un valido strumento per chiunque voglia partecipare in modo intelligente a questo entusiasmante concorso.

In chiusura, il Natale è il momento perfetto per ricevere e condividere la gioia, e grazie al generoso concorso di Esselunga, migliaia di fortunati vincitori avranno la possibilità di festeggiare le festività con un iPhone 15 tra le mani o una carta prepagata pronta per gli acquisti. Non perdete questa incredibile opportunità di rendere il vostro Natale ancora più speciale. Correte nei negozi Esselunga, grattate e vincete, e che la magia delle festività inizi!

