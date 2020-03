Il Coronavirus travolge Amazon che blocca immediatamente le vendite di molti prodotti

Anche il colosso Amazon Italia e Francia ha dovuto crollare capitolando davanti alla crisi del Coronavirus Covid-19 bloccando la maggior parte dei prodotti in vendita ritenuti non di prima necessità incapace di garantire le relative consegne, un bruttissimo segnale davvero se anche Amazon è costretto a limitare le sue attività che erano diventate per molti una risorsa fondamentale per evitare di rischiare un contagio andando a comprare al supermercato fisico.

La fonte della notizia è un comunicato stampa ufficiale di Amazon ripreso dalla agenzia di stampa internazionale Reuters che riportiamo:

Amazon.com smetterà di spedire prodotti non essenziali ai consumatori in Italia e Francia, ha detto la compagnia sabato 21 Marzo, rappresentando un’escalation nella risposta del colosso dell’e-commerce nelle regioni duramente colpite dall’epidemia di coronavirus.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato che la società ha preso la decisione a causa di un picco di ordini e della necessità di rispettare le misure di sicurezza anti-coronavirus nei luoghi di lavoro.

“Interromperemo temporaneamente gli ordini su alcuni prodotti non essenziali su Amazon.it e Amazon.fr”, ha dichiarato Amazon.com in una nota. “Ciò consente ai collaboratori del centro logistico di concentrarsi sulla ricezione e sulla spedizione dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento.”

Amazon considera i prodotti per bambini; articoli sanitari e per la casa; bellezza e cura personale; drogheria; e forniture industriali, scientifiche e per animali domestici come prodotti essenziali.

Il più grande rivenditore online al mondo ha affermato che i consumatori in Italia e Francia possono ancora ordinare prodotti non essenziali da venditori su Amazon che non utilizzano la logistica di Amazon per evadere e spedire gli ordini, ma le consegne potrebbero richiedere più tempo.

Più di 274.800 persone sono state infettate dal coronavirus in tutto il mondo e 11.389 sono morte, secondo un conteggio di Reuters. In Italia, il bilancio delle vittime è aumentato del 18,4% venerdì, raggiungendo 4.032. La Francia ha riportato 78 nuovi decessi venerdì, raggiungendo un totale di 450.

Entrambi i paesi hanno annunciato di bloccare gli ordini per rallentare la diffusione del virus.

La mossa arriva sulla scia delle azioni che Amazon ha intrapreso martedì, quando ha dichiarato che riceverà rifornimenti vitali nei suoi Stati Uniti e nel Regno Unito e in altri magazzini europei fino al 5 aprile per liberare spazio di inventario per i prodotti medici e per la casa.

“Con effetto immediato, Amazon smetterà di ricevere ordini FBA (adempimento da parte di Amazon) da parte di clienti su prodotti non essenziali sul suo sito in Italia (Amazon.it) e Francia (Amazon.fr), in modo che i dipendenti delle operazioni possano concentrarsi sull’adempimento e la consegna su gli ordini di cui i consumatori hanno più bisogno ora “, secondo un messaggio che Amazon.com ha inviato ai venditori cinesi attraverso la piattaforma di social media WeChat.

L’annuncio è stato fatto ai venditori cinesi che potrebbero vedere colpire le loro attività. I venditori cinesi rappresentano il 45% dei venditori attivi su Amazon.fr e il 44% su Amazon.it, secondo i dati di Marketplace Pulse, una società di ricerca e-commerce.