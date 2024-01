GAS finisce il mercato di maggiore tutela e arrivano nuovi contratti online: ecco i consigli per non farsi fregare.

Gas, la Fine del Regime di Maggior Tutela: Pratiche Scorrette nell’Offerta Energetica

Il 2024 segna una svolta epocale nel settore energetico italiano con la fine del regime di maggior tutela per il gas. Circa 5 milioni di clienti non vulnerabili passeranno al mercato libero, portando con sé sfide e opportunità. In questo articolo esploriamo cosa accadrà in questa nuova era e le pratiche scorrette da cui fare attenzione nella scelta delle offerte.

Il 2023 si è congedato con un countdown che ha segnato la fine del regime di maggior tutela per le forniture di gas in Italia. Mentre il passaggio al mercato libero per l’energia elettrica è stato posticipato a luglio, per il gas non è stato concesso alcun rinvio. Ciò significa che chi non ha ancora optato per un nuovo contratto nei prossimi giorni passerà automaticamente all’offerta Placet, caratterizzata da un prezzo libero ma con condizioni equiparate a quelle di tutela offerte dal fornitore attuale. Tuttavia, il mercato offre alternative, ma bisogna fare molta attenzione a non incappare in pratiche commerciali scorrette.

Attivazioni non Richieste: il Rischio del Teleselling

Uno dei rischi principali riguarda l’attivazione di contratti di fornitura indesiderati, soprattutto quando questa avviene attraverso il cosiddetto “teleselling,” ovvero la vendita del servizio per via telefonica da parte di call center. In questi casi, è possibile che l’operatore manipoli le registrazioni della telefonata per fingere di aver ottenuto il consenso del cliente, attivando così un contratto che quest’ultimo non ha mai richiesto.

Un esempio tangibile di questa pratica scorretta è emerso con Facile Energy, una società che, nonostante una diffida ricevuta un anno fa, ha continuato a chiudere contratti di fornitura senza il reale consenso degli utenti e a richiedere il pagamento di somme corrispondenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), guidata da Roberto Rustichelli, ha reagito multando Facile Energy con oltre 1,5 milioni di euro a dicembre.

Promesse di Risparmio: Trappole Nascoste nei Messaggi Pubblicitari

Un altro pericolo da tenere d’occhio sono le promesse di risparmio molto allettanti, spesso veicolate attraverso messaggi pubblicitari ingannevoli. L’Antitrust è intervenuta su questo fronte, chiudendo un procedimento aperto nei confronti di Cloud Care, società proprietaria del famigerato portale comparasemplice.it. Questo sito web consente ai consumatori di confrontare le offerte di più operatori per la fornitura di gas ed energia elettrica.

Secondo il report dell’Agcm, Cloud Care avrebbe prospettato risparmi rilevanti ai consumatori con slogan come “Se compari subito tutte le offerte puoi risparmiare sul serio fino a 500 euro in totale e non ti costa nulla.” Tuttavia, queste promesse non erano supportate da elementi informativi adeguati e non chiarivano come classificavano le offerte nella sezione in evidenza. Cloud Care ha dovuto presentare una serie di impegni all’Antitrust per rimuovere gli elementi che avrebbero potuto ingannare i consumatori, e l’istruttoria è stata chiusa. Tuttavia, resta importante prestare attenzione a queste pratiche sui portali di comparazione delle offerte.

L’Importanza di Essere Informati e Vigili

In questa nuova era senza il regime di maggior tutela, diventa cruciale che i consumatori siano informati e vigili nella scelta delle offerte energetiche. Ecco alcuni consigli per navigare questo cambiamento in modo sicuro:

Verifica il Consenso: Se ricevi una chiamata di teleselling, assicurati di fornire un consenso esplicito solo se sei sicuro di voler cambiare contratto. Sii Scettico sulle Promesse di Risparmio: Prima di accettare un’offerta basata su promesse di risparmi significativi, cerca dettagli chiari sulle condizioni e confronta attentamente le offerte disponibili. Usa Portali di Comparazione Affidabili: Se usi un portale di comparazione, assicurati che sia affidabile e fornisca informazioni chiare sulle offerte. Segnala Pratiche Scorrette: Se sospetti di essere vittima di pratiche commerciali scorrette, segnala il caso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per contribuire a mantenere il mercato trasparente ed equo.

Una Nuova Era nell’Energia Italiana

Con la fine del regime di maggior tutela per il gas, l’Italia affronta una nuova era energetica. È un momento in cui i consumatori devono essere proattivi nella gestione delle proprie forniture energetiche. La vigilanza e l’informazione sono le chiavi per evitare trappole e ottenere le migliori offerte disponibili.

Piazza Affari ha già registrato movimenti significativi nel settore energetico nel 2023, con le utilities che ripartono dai rialzi. Questa tendenza è destinata a continuare, e i consumatori devono essere preparati per navigare le acque del mercato libero in modo intelligente e informato.

In conclusione, la fine del regime di maggior tutela per il gas apre nuove opportunità ma presenta anche sfide. I consumatori devono essere consapevoli delle pratiche scorrette e fare scelte informate per ottenere il massimo valore dalle loro forniture energetiche. La vigilanza è la parola d’ordine in questa nuova era dell’energia italiana.