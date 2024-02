Amazon Prime Video finisce la pacchia gratis e va a pagamento per tutti a 1,99 euro al mese

Nel dinamico panorama dei media digitali, una svolta significativa si profila all’orizzonte per gli utenti italiani di Amazon Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, la visione delle amate serie TV e dei film sarà intervallata dalla presenza di annunci pubblicitari, segnando un’evoluzione nel modello di fruizione dei contenuti offerti dalla piattaforma.

Amazon, colosso dell’e-commerce e del digital streaming, ha infatti iniziato a notificare i suoi abbonati tramite email, introducendo una novità che potrebbe ridefinire le abitudini di visione del suo vasto pubblico.

La svolta di Amazon Prime Video: pubblicità in arrivo

L’ingresso degli spot pubblicitari nel servizio di streaming non è una novità assoluta nel settore, ma rappresenta certamente una svolta per Amazon Prime Video in Italia. Il modello adottato prevede un’implementazione che mira a bilanciare l’inserimento pubblicitario con la qualità dell’esperienza utente.

Secondo quanto comunicato, Amazon punta a mantenere un numero di annunci significativamente inferiore rispetto a quello presente nella televisione lineare e in altre piattaforme di streaming.

Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia, volta a sostenere e incrementare gli investimenti in contenuti originali e di qualità, mantenendo inalterato il prezzo dell’abbonamento Prime. L’azienda si impegna a fornire dettagli aggiuntivi e a offrire la possibilità di cancellare l’abbonamento senza costi aggiuntivi per coloro che non dovessero vedere di buon occhio questa novità.

La decisione di introdurre spot pubblicitari solleva interrogativi sul futuro del consumo di contenuti digitali e sulla percezione del valore aggiunto da parte degli utenti.

In un’era caratterizzata da una crescente avversione verso le interruzioni pubblicitarie, la mossa di Amazon si colloca in un contesto più ampio di ricerca di un equilibrio tra necessità di finanziamento dei contenuti e rispetto dell’esperienza utente.

Le piattaforme di streaming si trovano così a navigare tra le pressioni del mercato e le aspettative del pubblico, esplorando nuove vie per garantire la sostenibilità dei loro modelli di business senza compromettere la fedeltà degli abbonati.