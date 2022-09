Acquisti online e italiani: quanta fiducia c’è?

Gli acquisti online sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, complice la recente pandemia e soprattutto la possibilità per i consumatori di risparmiare approfittando degli sconti promossi continuamente sugli e-commerce.

Per capire se gli acquisti online siano un trend in crescita o se è un fenomeno passeggero è opportuno analizzare la fiducia dei consumatori italiani nei confronti di questo tipo di acquisti.

Abitudini degli italiani riguardo gli acquisti online

Secondo una recente ricerca condotta da Capterra, gli italiani hanno completamente cambiato le loro abitudini e sempre più persone utilizzano il web per fare acquisti, difatti tra i soggetti intervistati, circa il 42 % è solito comprare online almeno una volta al mese. Lo studio condotto tra gli italiani ha anche evidenziato che il “25% acquista online ogni due settimane, il 26% ogni settimana, e l’8% più volte in una settimana.” Grazie alla raccolta di questi dati si può ben comprendere come il fenomeno degli acquisti online coinvolga ormai la stragrande maggioranza degli italiani, sempre più orientati ad acquistare sul web rispetto ai tradizionali negozi fisici.

Tra le domande sottoposte agli italiani, vi è anche quella riguardante i metodi di pagamento preferiti per fare acquisti online e circa il 76% degli intervistati afferma di usare Paypal, mentre al secondo posto vi è la carta di credito (51%). La ricerca, condotta su un campione rappresentativo di italiani di età compresa tra i 18 e i 75 anni, ha sottolineato che i consumatori preferiscono fare acquisti sui marketplace e solo un gruppo ristretto si affida ai canali social, ai siti d’asta e i ai negozi online monomarca.

Quanta fiducia c’è per gli acquisti online?

Una domanda che può essere fondamentale per comprendere se le imprese devono continuare a investire sul web o se gli acquisti online sono solo una moda passeggera che scomparirà nel tempo. Gli italiani si fidano molto degli acquisti online, difatti solo il 35% dei soggetti coinvolti nella ricerca ha paura di essere vittima di una frode online, un dato incoraggiante se si pensa che in altri Paesi europei, la percentuale di scettici cresce notevolmente.

Per quanto riguarda il 35%, le paure derivanti dagli acquisti online sono diverse, ma la più diffusa è quella riguardo le frodi sul web (circa il 79%), come ad esempio acquistare su un e-commerce inesistente, non ricevere la merce ordinata o incappare in negozi online fasulli che si spacciano per brand sconosciuti. Il secondo timore che hanno gli italiani nei confronti degli acquisti online riguarda i tentativi di hackeraggio e il conseguente furto dei dati personali o bancari (il 56%). Fare compere online su un sito non sicuro, spinge i consumatori a utilizzare soprattutto Paypal, per non inserire i propri dati finanziari, ma allo stesso modo registrandosi sul marketplace si forniscono diverse informazioni personali e non sempre i consumatori hanno fiducia nell’inserirli sul web.

Tra i consumatori italiani, oltre ai timori sopradescritti, gli italiani hanno anche paura riguardo le politiche di reso, difatti provano insicurezza quando si ha la necessità di restituire un articolo e di non ricevere il rimborso dei soldi spesi. Solo un gruppo ristretto di persone ha invece paura che le proprie coordinate bancarie possano essere utilizzate in modo fraudolento, ma in questo caso si può evitare tale comportamento utilizzando esclusivamente sistemi come Paypal o carte prepagate.

Per conoscere nel dettaglio i dati riguardanti la fiducia degli italiani nei confronti degli acquisti online, potete leggere questo articolo e avere sicuramente le idee più chiare.

Come comportarsi per evitare le truffe online

Al di là della ricerca che ha evidenziato l’attuale situazione degli acquisti online è bene tener presenti sempre delle regole per evitare che i consumatori possano ridurre gli acquisti online per paura di presunte frodi o attacchi hacker. Vi sono alcuni consigli che si possono seguire per evitare qualsiasi tipo di raggiro. Innanzitutto è opportuno evitare di fare acquisti con una carta di credito, ma utilizzare una carta prepagata che sarà utilizzata esclusivamente per questo tipo di servizi.

Se si riceve una mail o un sms, dove sono presenti dei link che vi invitano ad approfittare di alcune promozioni o sconti su siti che avete già utilizzato, controllate prima l’indirizzo e se notate qualcosa di strano è opportuno evitare di fare clic sul collegamento o inserire dei dati personali.

Prima di acquistare su un marketplace, soprattutto se non è famoso o non l’avete mai usato, vi suggeriamo di leggere le recensioni riguardo l’affidabilità e la sicurezza della piattaforma web. Se vi trovate nella spiacevole situazione di fare acquisti su un negozio finto, invece è sempre opportuno segnalare tale sito alla Polizia Postale, che eseguirà dei controlli per verificare che non si tratti di una truffa. Per finire, se vi trovate su un marketplace con sconti troppo esagerati per prodotti che su altri siti sono considerati di lusso, vi consigliamo di evitare di fare acquisti e di scegliere altre piattaforme.