Danitacom, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca inaugura la Sede di Roma

Riconoscendo l’importanza di essere presenti quotidianamente sul territorio Italiano, Danitacom, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca ha aperto una sede a Roma. La nuova sede, posizionata nel centralissimo quartiere Ludovisi, al numero civico 35, è vicina ai quartieri generali di Assocamerestero, l’associazione di riferimento per tutte le Camere di Commercio italiane all’estero.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Danitacom si propone come punto di riferimento per tutte le aziende e le istituzioni italiane interessate ad espandere la propria attività in Danimarca, offrendo altresì il supporto agli investimenti danesi nel mercato italiano.

L’apertura dalla filiale italiana è stata celebrata, Il 19 novembre 2021, con un aperitivo a tema scandinavo tenutosi presso la sede di un partner storico della Camera, ADVANT Nctm, ed è stata un’occasione importante per discutere di internazionalizzazione e promozione del Made in Italy nel mondo. Tra i partecipanti all’evento, oltre al Consiglio di Amministrazione della Camera, tra cui il Presidente Avv. Jan Snogdal e l’Avv. Federico Manili (ADVANT Nctm), erano presenti alcuni tra gli stakeholders e partner istituzionali e privati che, durante gli anni, hanno partecipato e creduto nel progetto Danitacom.

Tra i partecipanti anche il Segretario generale di Assocamerestero, Dott. Domenico Mauriello, e rappresentanti del Ministero Economico dello Sviluppo, Danish Trade Council, CCIAA di Roma, della Maremma e Tirreno, CNA nazionale, Simest e Unindustria Lazio.

In occasione dell’evento del 19 novembre sono stati festeggiati anche i primi 10 anni di attività di Danitacom. La Camera di Commercio Italiana in Danimarca, infatti, è stata fondata nel 2010 ad Aarhus dall’ex presidente Henning Holmen Møller e dall’attuale presidente Jan Snogdal. Agli inizi contava un solo dipendente, l’attuale segretario generale Chiara Dell’Oro Nielsen. Nel 2015 è stata ufficialmente riconosciuta come Camera di Commercio Italiana all’Estero dal MISE e, nel 2017, ha trasferito gli uffici a Copenaghen. Oggi, Danitacom conta un organico di 20 dipendenti, tra l’Italia e la Danimarca, che operano suddivisi in tre dipartimenti: Progetti, HR e Amministrazione.

L’assistenza offerta dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca nel corso degli anni è diventata sempre più specifica e offre, ad aziende e istituzioni, sevizi che includono: