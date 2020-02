Sul Coronavirus tutte le buone e cattive notizie che arrivano dal mondo

Il numero di casi lievi, tuttavia, crea le proprie complicazioni per frenare la diffusione del virus.

Quelli con sintomi lievi o assenti potrebbero non sapere di aver contratto il virus o di trasmetterlo come raffreddore stagionale. Possono quindi continuare nella loro vita quotidiana – viaggiando, baciandosi, entrando in stretto contatto con gli altri – e diffondendo il virus senza che nessuno lo sappia.

“In questo modo, un virus che rappresenta una minaccia bassa la salute a livello individuale possono rappresentare un rischio elevato sul livello di popolazione, con il potenziale di causare interruzioni di sistemi di sanità pubblica a livello mondiale e le perdite economiche”, un gruppo di cinque scienziati ha scritto in il New England Journal of Medicine la scorsa settimana.

Vi sono, in linea di massima, due possibili esiti dell’attuale epidemia, ha affermato il dott. Jin. Il nuovo virus potrebbe, come la SARS, un altro noto coronavirus, diventare sempre meno trasmissibile mentre si diffonde in tutto il mondo, alla fine si estingue.

In alternativa, il nuovo coronavirus potrebbe affermarsi negli esseri umani, diventando una sorta di seccatura ricorrente e stagionale, come l’influenza, ha detto il dottor Jin. In quella situazione, le persone imparerebbero a conviverci e talvolta contrarrebbero le malattie; ma il virus molto probabilmente perderebbe anche un po ‘della sua pericolosità col passare del tempo. Gli esperti potrebbero anche sviluppare un vaccino, ha aggiunto il dott. Jin.