Coronavirus si espande in Italia che viene accusata di diffondere l’epidemia in Europa

Diversi paesi europei hanno annunciato i loro primi casi di coronavirus, tutti apparentemente collegati al crescente scoppio in Italia.

Austria, Croazia, Grecia e Svizzera hanno riferito che i casi riguardavano persone che erano state in Italia, così come l’Algeria in Africa.

Il primo test del virus positivo è stato registrato in America Latina – un residente brasiliano è appena tornato dall’Italia.

L’Italia è diventata in questi giorni il paese più colpito d’Europa ed anche il maggiormente accusato di non essere stato in grado di gestire la crisi medica con un governo affidabile e sicuro.

Le autorità hanno confermato più di 300 casi e 12 decessi lì, il più recente residente in Lombardia di 70 anni deceduto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Parma. Il paese ha anche visto quattro bambini infetti.

Chiusura delle frontiere con l’Italia?

I suoi vicini, tuttavia, hanno deciso che la chiusura dei confini sarebbe assolutamente “sproporzionata”.

I ministri della sanità di Francia, Germania, Italia e Commissione europea si sono impegnati a tenere aperte le frontiere durante una riunione martedì, quando sono emersi nuovi casi di virus in tutta Europa e nell’Italia centrale e meridionale.

“Stiamo parlando di un virus che non rispetta i confini”, ha dichiarato il Ministro della Sanità Roberto Speranza.

Il suo omologo tedesco, Jens Spahn, ha affermato che i vicini stanno prendendo la situazione “molto, molto sul serio”, ma ha riconosciuto che “potrebbe peggiorare prima che migliori”.

Rientro a scuola?

Nel Regno Unito, gli scolari che sono tornati dalle vacanze nel nord Italia sono stati rimandati a casa, con il governo che ha fornito nuove indicazioni ai viaggiatori.

Ma il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che non c’erano piani per fermare i voli dall’Italia, che attira circa tre milioni di visitatori britannici ogni anno.

“Se guardi l’Italia, hanno fermato tutti i voli dalla Cina e ora sono il paese più colpito in Europa”, ha detto.

Qual è il quadro globale?

A partire da mercoledì, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che 80.980 persone erano state infettate dal coronavirus, che aveva origine in Cina.

Funzionari in Iran hanno dichiarato che 19 persone erano morte, mentre 139 erano state infettate.

È opinione diffusa che la portata dell’infezione in Iran sia di gran lunga superiore a quanto suggeriscono le cifre ufficiali. L’infezione del viceministro della sanità del paese ha approfondito i timori che il virus si sia già diffuso ampiamente.

Il presidente Hassan Rouhani ha affermato che non ci sono piani per imporre regole di quarantena a nessuna città o regione, ma che “se un individuo ha sintomi precoci, quella persona deve essere messa in quarantena”.

Mercoledì la Corea del Sud ha riportato 115 nuovi casi, portando il numero di infezioni lì a 1.261, secondo i resoconti dei media locali. Undici persone sono morte nel paese, che ha il maggior numero di infezioni al di fuori della Cina.

L’esercito americano ha confermato che uno dei suoi soldati con sede in Corea del Sud era risultato positivo, segnando la prima infezione di un membro del servizio americano. Diceva che il soldato di 23 anni, che aveva sede vicino alla città di Daegu, era in quarantena.

Circa 28.500 truppe statunitensi sono di stanza nella Corea del Sud come deterrente contro la potenziale aggressione della Corea del Nord.

Molti dei casi in Corea del Sud sono collegati a un ramo della chiesa di Gesù Shincheonji a Daegu. Tutti gli oltre 215.000 membri della chiesa sono ora in fase di test, secondo i rapporti.

In Brasile, i media locali hanno riferito martedì che un primo test su un uomo di 61 anni di San Paolo che era stato di recente nel nord Italia era risultato positivo. L’individuo è tornato in Brasile al culmine delle feste di carnevale, quando milioni di persone viaggiano in tutto il paese.

In Giappone , il Primo Ministro Shinzo Abe ha invitato gli organizzatori di grandi eventi sportivi e culturali a cancellarli o rimandarli per due settimane, temendo che il coronavirus potesse minacciare le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

La maggior parte dei casi rimane in Cina. Secondo gli ultimi dati pubblicati mercoledì, 78.064 persone sono state infettate dall’inizio dell’epidemia.

I funzionari sanitari hanno anche riportato 52 morti in più, il totale giornaliero più basso in più di tre settimane. Il bilancio complessivo delle vittime nella Cina continentale è ora di 2.715.

Il numero di nuove infezioni sta diminuendo lì. Diverse regioni hanno ridotto i livelli di risposta alle emergenze dopo aver valutato che i rischi per la salute sono diminuiti.

Molta attenzione è ora rivolta ai gruppi di casi all’estero e alla trasmissione tra paesi.

Il direttore generale dell’OMS ha affermato che l’improvviso aumento dei casi in paesi al di fuori della Cina è “profondamente preoccupante”.

Martedì, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno avvertito che il virus avrebbe potuto portare “gravi” perturbazioni negli Stati Uniti , con un funzionario che affermava che non si trattava di stabilire se, ma quando il virus sarebbe diventato una pandemia globale.

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha esortato tutte le nazioni a “dire la verità sul coronavirus”, affermando che Washington temeva che l’Iran potesse aver nascosto “dettagli vitali”.

Si teme che i numerosi pellegrini sciiti musulmani e lavoratori migranti che avranno viaggiato tra l’Iran e altre parti della regione nelle ultime settimane possano aver già diffuso il virus.

Si ritiene che l’Iran sia stato la fonte dei primi casi segnalati dai vicini Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kuwait e Oman, che ora hanno imposto restrizioni sui viaggi da e verso la repubblica islamica.