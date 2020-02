Coronavirus e Infodemia mettono in ginocchio l’Italia ed il ministro Luigi Di Maio attacca gli sciacalli

Il ministro degli Esteri italiano ha affermato che la disinformazione sta danneggiando il paese mentre cerca di calmare un crescente panico sul coronavirus mentre annuncia una repressione degli “sciacalli” che vendono maschere per il viso online per oltre € 1.000.

Luigi Di Maio ha affermato che l’epidemia è diventata un ‘”infodemia” e sta danneggiando la “comunità scientifica, l’immagine e l’economia” dell’Italia.

Dieci città lombarde e una veneta sono state chiuse da domenica, mentre l’ Italia si sforza di contenere un virus che finora ha ucciso 14 persone nel paese. L’autorità di protezione civile italiana ha dichiarato giovedì che su 528 casi confermati, 37 persone si sono riprese dalla malattia, tra cui due turisti cinesi che erano stati sottoposti a cure a Roma da fine gennaio.

“Senza voler minimizzare la situazione, sono coinvolte poco più di 10 città su 7.904”, ha detto Di Maio. “E tutti i casi che stiamo riscontrando al di fuori di questo raggio sono attribuibili alle epidemie nelle regioni Lombardia e Veneto.”

Razzismo verso l’Italia?

Diversi altri paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda e Israele, hanno messo in guardia i loro cittadini da tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso le aree colpite in Italia e hanno detto alle persone di tornare dalle zone di focolaio all’auto-quarantena.

Poiché migliaia di turisti hanno annullato i viaggi, altri paesi tra cui Mauritius e Israele hanno vietato ai viaggiatori di visitare l’Italia. Israele ha annunciato la mossa dopo che uno dei suoi cittadini è risultato positivo al virus dopo essere tornato dal paese.

Una nave da crociera gestita da una società italiana, MSC, che trasportava più di 4.000 persone è stata respinta da due porti dei Caraibi mercoledì a causa delle paure del coronavirus. Nel frattempo, le università degli Stati Uniti hanno iniziato a cancellare i programmi di studio in Italia.

Venezia, di solito piena di turisti, è stata gravemente colpita, mentre Milano, capitale della finanza e della moda, è ferma.

I truffatori hanno sfruttato le paure vendendo maschere per il viso, disinfettanti per le mani e integratori che hanno affermato di curare il coronavirus a prezzi esorbitanti online. La polizia di Torino ha dichiarato che 20 persone erano sotto inchiesta dopo aver scoperto gli elenchi eBay per una maschera per € 1.200 e un pacchetto di cinque per € 5.000. I disinfettanti per le mani, che normalmente costano circa € 3, vengono venduti per oltre € 50.

“Gli sciacalli che speculano su maschere e disinfettanti saranno severamente puniti”, ha detto Di Maio.

La dott.ssa Stella Kyriakides, commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, ha esortato le persone a cercare fonti affidabili di informazioni sul virus e ad evitare coloro che tentano di utilizzare l’epidemia per promuovere i propri programmi.

“Questa è una situazione di preoccupazione, ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”, ha detto. “Dobbiamo anche essere vigili quando si tratta di disinformazione e disinformazione, nonché di dichiarazioni xenofobe, che fuorviano i cittadini e mettono in discussione i lavori delle autorità pubbliche”.

Covid-19: cosa sappiamo e non sappiamo del coronavirus

L’Italia ha subito critiche per la gestione dell’epidemia, con i pubblici ministeri che indagano sugli ospedali in Lombardia dopo che è emerso che i medici potrebbero aver ritardato il test di un cosiddetto super-spargitore.

Di Maio ha affermato che il paese non dovrebbe essere incolpato per aver effettuato oltre 10.000 test di coronavirus da venerdì, ma d’ora in poi saranno esaminati solo i soggetti che manifestano sintomi.

Una spiegazione per l’ondata di casi è che sono stati effettuati test su molte persone che hanno mostrato pochi o nessun sintomo e che potrebbero essersi riprese senza nemmeno sapere di avere il coronavirus.

“Sicuramente c’è molta più attenzione da parte del nostro paese rispetto ad altri paesi come la Francia e la Germania dove, nonostante forti sospetti clinici, non stanno eseguendo molti test”, ha detto Tullio Prestileo, un medico di malattie infettive all’ospedale Fatebenefratelli di Palermo.

“Non dimentichiamo che siamo stati il primo paese in Europa a isolare il virus. Questo ovviamente ci ha dato un grande vantaggio e ci ha permesso di attivare una serie di studi e controlli più che in altri paesi “.

Delle 528 persone infette in Italia, 128 sono in ospedale – 36 delle quali in terapia intensiva – e il resto si sta riprendendo a casa.