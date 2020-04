VERSUSVIRUS Partecipa anche tu all’HACKATHON contro il Covid-19 Anche Assodigitale è Media partner

Informazioni sull’hackathon #VersusVirus

#VersusVirus, l’hackathon di 48 ore contro #COVID19! Unisciti a noi dal 3 al 5 aprile e troviamo insieme soluzioni per le sfide più pressanti. Lavora in team con persone provenienti da tutta la Svizzera, usa tue competenze, indipendentemente dal tuo background! Maggiori informazioni: www.versusvirus.ch

Anche Assodigitale, insieme allo Swiss Blockchain Consortium è Media partner di un evento così importante per la nostra comunità in Svizzera e in tutto il mondo!

Ispirati da #WirVsVirus Hackathon (15.000 partecipanti in Germania) e HackCrisis (Polonia), stiamo unendo la Svizzera con l’obiettivo di sviluppare nuove idee e soluzioni per affrontare e combattere il coronavirus.

#VersusVirus è un hackathon virtuale che coinvolge tutta la Svizzera dal 3 al 5 aprile con il patrocinio del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Come Funziona #VERSUSVIRUS

Utilizza l’intelligenza collettiva di ricercatori, esperti, specialisti di tecnologia e cittadini per sviluppare nuove idee e soluzioni per affrontare e combattere il coronavirus.

Durante le 48 ore, persone provenienti da tutta la Svizzera con una varietà di esperienze collaboreranno per trovare soluzioni alle sfide che stiamo affrontando in questo momento o dovranno affrontare il futuro nei seguenti settori: protezione dei gruppi a rischio, prevenzione della proliferazione, dati affidabili contro fake news, impatto economico, quarantena e salute mentale, ospedali e cure mediche, famiglia e bambini, formazione, lavoro da casa e teamwork, dopo la crisi, supporto e solidarietà, arte e cultura, riduzione del crimine, ecc.

#VersusVirus – Supported by Stefano Santinelli

TUTTI I PARTNER DI #VERSUSVIRUS

Tra gli organizzatori di #VersusVirus ci sono Impact Hub Switzerland, Panter, Powercoders, Opendata.ch, Gebert Rüf Stiftung, digitalswitzerland, Staatslabor, GEN Switzerland, Swisscom, ETH Entrepreneur Club, foraus, e molti altri.

Già una settimana prima, dal 27 al 30 marzo, l’evento di code hacking #CodeVsCovid19 ha avuto luogo.

L’hackathon #VersusVirus erediterà alcune soluzioni e prototipi sviluppati durante questo primo evento.

Le due iniziative si basano l’una sull’altra e i risultati vengono quindi riassunti, comunicati e seguiti in maniera congiunta.