Perchè dopo la fine del Covid-19 vivremo in uno stato di Pandemia permanente

Per fermare il coronavirus, ed evitare che ritorni per sempre, dovremo cambiare radicalmente quasi tutto ciò che facciamo: come lavoriamo, esercitiamo, socializziamo, facciamo acquisti, gestiamo la nostra salute, educhiamo i nostri figli, prendiamo cura dei membri della famiglia.

Vogliamo tutti che le cose tornino alla normalità rapidamente. Ma ciò che la maggior parte di noi probabilmente non ha ancora realizzato – e lo farà presto – è che le cose non torneranno alla normalità dopo alcune settimane o anche pochi mesi. Alcune cose non lo faranno mai.

Ora è ampiamente concordato ( anche dalla Gran Bretagna, finalmente ) che ogni paese ha bisogno di “appiattire la curva”: imporre il distanziamento sociale per rallentare la diffusione del virus in modo che il numero di persone malate contemporaneamente non causi il sistema sanitario crollare, come è minaccioso fare in Italia proprio ora.

Ciò significa che la pandemia deve durare, a un livello basso, fino a quando o abbastanza persone hanno avuto Covid-19 per lasciare la maggior parte del sistema immunitario (supponendo che l’immunità duri per anni, cosa che non conosciamo ) o c’è un vaccino.

Quanto tempo ci vorrebbe e quanto draconiane devono essere le restrizioni sociali? Ieri il presidente Donald Trump, annunciando nuove linee guida come un limite di 10 persone per le riunioni, ha affermato che “con diverse settimane di azione mirata, possiamo girare l’angolo e girarlo rapidamente”.

In Cina, sei settimane di blocco stanno iniziando ad allentarsi ora che i nuovi casi sono scesi a un punto.

Ma non finirà qui. Finché qualcuno nel mondo ha il virus, i breakout possono e continueranno a ripetersi senza controlli rigorosi per contenerli.

Il rapporto sul social distancing definitivo

In un rapporto di ieri (pdf), i ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno proposto un modo per farlo: imporre misure di allontanamento sociale più estreme ogni volta che le ammissioni alle unità di terapia intensiva (ICU) iniziano a impennarsi e rilassarle ogni volta che cadono. Ecco come appare in un grafico.

La linea arancione è ammissioni ICU. Ogni volta che superano una soglia – diciamo, 100 alla settimana – il paese chiude tutte le scuole e la maggior parte delle università e adotta il distanziamento sociale.

Quando scenderanno al di sotto dei 50, tali misure verrebbero revocate, ma le persone con sintomi o i cui familiari hanno sintomi sarebbero ancora confinate a casa.

Cosa conta come “distanziamento sociale”? I ricercatori lo definiscono come “Tutte le famiglie riducono del 75% i contatti al di fuori di casa, scuola o lavoro”.

Ciò non significa che puoi uscire con i tuoi amici una volta alla settimana anziché quattro volte. Significa che tutti fanno tutto il possibile per ridurre al minimo i contatti sociali e, nel complesso, il numero di contatti diminuisce del 75%.

Secondo questo modello, i ricercatori concludono che l’allontanamento sociale e la chiusura delle scuole dovrebbero essere in vigore circa i due terzi del tempo – circa due mesi e un mese di pausa – fino a quando non sarà disponibile un vaccino, che richiederà almeno 18 mesi ( se funziona del tutto ).

Notano che i risultati sono “qualitativamente simili per gli Stati Uniti”.

Diciotto mesi !? Sicuramente ci devono essere altre soluzioni. Perché non creare solo più unità di terapia intensiva e trattare più persone contemporaneamente, ad esempio?

Bene, nel modello dei ricercatori, questo non ha risolto il problema. Senza il distanziamento sociale dell’intera popolazione, hanno scoperto che anche la migliore strategia di mitigazione – che significa isolamento o quarantena dei malati, degli anziani e di coloro che sono stati esposti, oltre alla chiusura delle scuole – porterebbe comunque a un’ondata di persone gravemente malate otto volte più grande di quanto il sistema statunitense o britannico possa far fronte.

(Questa è la curva blu più bassa nel grafico sotto; la linea rossa piatta è il numero attuale di letti ICU.)

Anche se imposti fabbriche per sfornare letti e ventilatori e tutte le altre strutture e forniture, avresti comunque bisogno di lontano più infermieri e dottori per prendersi cura di tutti.

Che ne dici di imporre restrizioni per un solo lotto di circa cinque mesi? Non va bene: una volta che le misure sono state revocate, la pandemia si ripresenta di nuovo, solo che questa volta è in inverno, il momento peggiore per i sistemi sanitari troppo tesi.

E se decidessimo di essere brutali: impostare il numero soglia di ammissioni in terapia intensiva per innescare il distanziamento sociale molto più alto, accettando che molti più pazienti moriranno?

Si scopre che fa poca differenza. Anche nel meno restrittivo degli scenari dell’Imperial College, siamo chiusi in più della metà delle volte.

Questa non è un’interruzione temporanea. È l’inizio di un modo di vivere completamente diverso.

Vivere in uno stato di pandemia

A breve termine, ciò sarà estremamente dannoso per le aziende che si affidano a persone che si riuniscono in gran numero: ristoranti, caffè, bar, discoteche, palestre, hotel, teatri, cinema, gallerie d’arte, centri commerciali, fiere artigianali, musei, musicisti e altri artisti, strutture sportive (e squadre sportive), strutture per conferenze (e produttori di conferenze), compagnie di crociera, compagnie aeree, trasporti pubblici, scuole private, centri diurni.

Questo non vuol dire niente dello stress che i genitori spingono nell’istruzione a casa dei loro figli, delle persone che cercano di prendersi cura dei parenti anziani senza esporli al virus, delle persone intrappolate in relazioni violente e di chiunque non abbia un cuscino finanziario per far fronte alle oscillazioni del reddito.

Ci sarà un certo adattamento, ovviamente: le palestre potrebbero iniziare a vendere attrezzature per la casa e sessioni di allenamento online, per esempio. Vedremo un’esplosione di nuovi servizi in quella che è già stata soprannominata “l’ economia chiusa “.

Si può anche sperare sul modo in cui alcune abitudini potrebbero cambiare: meno viaggi a carbone, più catene di approvvigionamento locali, più passeggiate e giri in bicicletta.

Ma l’interruzione di molte, molte aziende e mezzi di sussistenza sarà impossibile da gestire. E lo stile di vita chiuso non è sostenibile per periodi così lunghi.

Quindi, come possiamo vivere in questo nuovo mondo? Parte della risposta – si spera – saranno sistemi sanitari migliori, con unità di risposta alla pandemia che possono spostarsi rapidamente per identificare e contenere i focolai prima che inizino a diffondersi e la capacità di accelerare rapidamente la produzione di attrezzature mediche, kit di test e farmaci.

Saranno troppo tardi per fermare Covid-19, ma aiuteranno con future pandemie.

A breve termine, probabilmente troveremo compromessi imbarazzanti che ci consentono di mantenere una parvenza di vita sociale.

Forse i cinema occuperanno metà dei loro posti, le riunioni si terranno in sale più grandi con sedie distanziate e le palestre richiederanno di prenotare gli allenamenti in anticipo in modo che non si affollino.

In definitiva, tuttavia, prevedo che ripristineremo la capacità di socializzare in sicurezza sviluppando modi più sofisticati per identificare chi è a rischio di malattia e chi non lo è e discriminando – legalmente – contro coloro che lo sono.

Possiamo constatare che ciò è presagio nelle misure che alcuni paesi stanno adottando oggi. Israele utilizzerà i dati sulla posizione del telefono cellulare con cui i suoi servizi di intelligence rintracciano i terroristi per rintracciare le persone che sono state in contatto con portatori noti del virus.

Singapore traccia in modo esaustivo i contatti e pubblica dati dettagliati su ogni caso noto, identificando quasi tutte le persone per nome.

I'm stunned by the depth of #coronavirus information being released in #Singapore. On this website you can see every known infection case, where the person lives and works, which hospital they got admitted to, and the network topology of carriers, all laid out on a time-series pic.twitter.com/wckG8KpPDE — 📎 ® ¥ ¨ † å ® ø (@RyutaroUchiyama) March 2, 2020

Sono sbalordito dalla profondità delle informazioni di #coronavirus rilasciate a #Singapore . Su questo sito Web è possibile vedere tutti i casi di infezione noti, in cui la persona vive e lavora, in quale ospedale sono stati ricoverati e la topologia di rete dei vettori, il tutto illustrato in una serie temporale – 📎 ® ¥ ¨ † å ® ø (@RyutaroUchiyama) 2 marzo 2020

Non sappiamo esattamente come sarà questo nuovo futuro, ovviamente. Ma si può immaginare un mondo in cui, per salire su un volo, forse dovrai essere registrato a un servizio che tiene traccia dei tuoi movimenti tramite il telefono.

La compagnia aerea non sarebbe in grado di vedere dove sei andato, ma riceverebbe un avviso se ti fossi avvicinato a persone infette o punti caldi della malattia noti. Ci sarebbero requisiti simili all’ingresso di grandi spazi, edifici governativi o centri di trasporto pubblico.

Ci sarebbero scanner di temperatura ovunque e il tuo posto di lavoro potrebbe richiedere di indossare un monitor che tenga traccia della temperatura o di altri segni vitali.

Laddove i locali notturni richiedano la prova dell’età, in futuro potrebbero chiedere la prova dell’immunità: una carta d’identità o una sorta di verifica digitale tramite il telefono, a dimostrazione del fatto che si è già recuperati o che sono stati vaccinati contro gli ultimi ceppi virali.

La perdita della Privacy Personale

Ci adatteremo e accetteremo tali misure, così come ci siamo adattati a controlli di sicurezza aeroportuali sempre più rigorosi sulla scia degli attacchi terroristici.

La sorveglianza intrusiva sarà considerata un piccolo prezzo da pagare per la libertà di base di stare con altre persone.

Come al solito, tuttavia, il costo reale sarà sostenuto dai più poveri e dai più deboli. Le persone che hanno meno accesso alle cure sanitarie o che vivono in aree più soggette a malattie, ora saranno anche più frequentemente escluse da luoghi e opportunità aperte a tutti gli altri.

I lavoratori giganti – dai conducenti agli idraulici agli istruttori di yoga freelance – vedranno il loro lavoro diventare ancora più precario.

Gli immigrati, i rifugiati, i privi di documenti e gli ex detenuti dovranno affrontare un altro ostacolo per ottenere un punto d’appoggio nella società.

Inoltre, a meno che non ci siano regole rigide su come viene valutato il rischio di una persona per malattia, i governi o le aziende potrebbero scegliere qualsiasi criterio – sei ad alto rischio se guadagni meno di $ 50.000 all’anno, sei in una famiglia di più di sei persone, e vivere in alcune parti del paese, per esempio.

Ciò crea spazio per pregiudizi algoritmici e discriminazioni nascoste, come è accaduto l’anno scorso con un algoritmo utilizzato dagli assicuratori sanitari statunitensi che si è rivelato abiano favorito inavvertitamente i bianchi .

Il mondo è cambiato molte volte e sta cambiando di nuovo. Tutti noi dovremo adattarci a un nuovo modo di vivere, lavorare e forgiare relazioni.

Ma come per tutti i cambiamenti, ci saranno alcuni che perderanno più della maggior parte e saranno quelli che hanno già perso troppo.

Il meglio che possiamo sperare è che la profondità di questa crisi costringerà finalmente i paesi – gli Stati Uniti, in particolare – a riparare le disuguaglianze sociali che sbadigliano che rendono ampie fasce della loro popolazione così intensamente vulnerabili.