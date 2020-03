Le app per gestire l’ansia da pandemia di coronavirus Covid-19

L’epidemia di coronavirus ha costretto milioni di noi a isolarsi, a volte anche nella stessa casa, da quelli con cui interagiamo ogni giorno: colleghi, amici, famiglia, animali domestici.

Combinalo con la paura esistenziale e un incombente futuro sconosciuto, ed è comprensibile che l’ansia sia alta.

Non c’è da stupirsi, quindi, che, nell’ultimo mese, le app per la salute mentale – che vanno dagli aiutanti di meditazione e benessere come Headspace e Sanvello a piattaforme di teleterapia come Talkspace – abbiano visto picchi in uso.

Il direttore scientifico di Headspace, Megan Jones Bell, afferma che il numero di utenti in cerca di contenuti specifici sullo stress è raddoppiato. La compagnia ha lanciato un set gratuito di meditazioni chiamato “Weathering the Storm”, creato appositamente per affrontare la crisi.

L’app di salute mentale Sanvello ha risposto in modo simile, rilasciando gratuitamente i suoi contenuti premium. Monika Roots, Chief Medical Officer di Sanvello, afferma che il tracker dell’umore dell’app ha iniziato a vedere “menzioni” delle parole “Covid-19” o “coronavirus” il 22 gennaio, il giorno in cui il presidente Trump ha detto alla CNBC che il virus era “totalmente sotto controllo”.

Entro il 16 febbraio, “le menzioni [coronavirus] sono aumentate del 157% a settimana [rispetto alla settimana precedente]”, afferma Roots.

“Nell’ultima settimana di febbraio erano aumentati del 509%. E entro la settimana del 9 marzo, le menzioni sono aumentate del 605% rispetto alla settimana precedente. “

Nel frattempo, Amy Cirbus, terapista di New York che offre servizi tramite Talkspace, afferma che il suo volume di utenti è aumentato del 25% dallo scorso mese, che attribuisce alle paure del coronavirus.

“Le persone sono preoccupate per come questo influenzerà loro e le loro famiglie, oltre a gestire una nuova norma e l’isolamento sociale”, afferma.

I cambiamenti nelle normative stanno inoltre facilitando l’accesso delle persone alla salute mentale online.

All’inizio di questa settimana, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha allentato i vincoli che in precedenza avevano reso quasi impossibile incontrarsi digitalmente con un medico a causa di problemi di privacy ai sensi della Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Potrebbe essere un punto di svolta, anche quando l’attuale pandemia si è placata.

“Penso che questo cambierà radicalmente il modo in cui le persone vedono ampiamente la telehealth”, afferma Reena Pande, direttore medico di AbleTo, una piattaforma di teleterapia che conta oltre 700 medici negli Stati Uniti.

Dice che la scorsa settimana, le richieste di connessione con un professionista sono aumentate del 25%.

Ma mentre le app per la salute mentale facilitano l’accesso ai consigli e alle cure, sono altrettanto efficaci della consulenza di persona tradizionale?

“Queste app aiutano ad aumentare le cure o ad estenderle”, afferma John Torous, direttore della psichiatria digitale presso il Beth Israel Deaconess Medical Center, affiliato ad Harvard.

“Quando vengono utilizzati come strumenti autonomi come singoli interventi, ci sono buone prove da meta-analisi che potrebbero non essere così efficaci o non sufficienti come il solo trattamento.”

Uno studio del JAMA del 2012 ha scoperto che i pazienti sottoposti a terapia cognitivo comportamentale al telefono e quelli che si sono incontrati faccia a faccia con un terapeuta hanno visto entrambi miglioramenti nella depressione, ma con alcune differenze.

Mentre gran parte del gruppo di terapia telefonica era bloccato con la terapia, una parte maggiore di essi era tornata in depressione sei mesi dopo. Il gruppo faccia a faccia aveva un tasso leggermente inferiore di aderenza alla terapia, ma era più resistente.

Un altro problema è che è difficile per i consumatori avere fiducia nell’efficacia di un’app. Molte app di salute mentale si commercializzano citando studi scientifici. “Ma questi studi sono spesso di qualità inferiore, come il confronto tra mele e arance”, afferma Torous.

Questo non vuol dire che le app siano dannose, ma il marketing potrebbe compromettere.

Uno studio del 2019 sul Journal of Medical Internet Research ha rilevato che meno del 2% delle affermazioni dei produttori di app erano basate su prove e che oltre il 50% delle affermazioni relative all’allentamento dell’ansia o della depressione non poteva essere motivato.

“Molti di loro affermano di essere basati sulla terapia cognitivo comportamentale”, afferma. “Ma non sappiamo come lo stiano traducendo. È come dire ‘Se ami i libri, il film sarà fantastico!’ ”

Tuttavia, il rilassamento delle regole HIPAA in materia di privacy significa che le app sono in una posizione unica per intaccare l’assistenza sanitaria mentale. Dovrebbe rendere la teleterapia più attraente non solo per i consumatori ma anche per i fornitori, potenzialmente allargando l’accesso.

E ci sono alcune prove che le app con un essere umano all’altro capo possono essere piuttosto efficaci.

Lo studio del 2019 ha scoperto che quando un’app comportava una terapia o altre interazioni con un’altra persona, i tassi di coinvolgimento aumentavano e le persone trovavano maggiori benefici rispetto a quando semplicemente ascoltavano una registrazione o seguivano il loro umore, afferma Torous.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell’assistenza sanitaria mentale in un mondo in cui l’autoisolamento potrebbe durare mesi e l’unico modo in cui possiamo connetterci con gli altri è tramite un dispositivo digitale.

Gli smartphone non sono solo un potenziale gateway per l’assistenza sanitaria mentale; potrebbero anche trasformare radicalmente ciò che significa andare in studio medico.

Ciò che è chiaro è che il rilassamento dei vincoli HIPAA potrebbe indurre qualcuno che altrimenti non si sarebbe sentito a suo agio a cercare cure per la salute mentale per farlo per la prima volta attraverso un dispositivo digitale. In un momento così stressante, potrebbe essere abbastanza.

“Penso che questo potrebbe essere il momento nella storia della psichiatria in cui vedremo le persone aumentare il loro accesso alle cure per la salute mentale”, afferma Torous.