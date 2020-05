La pandemia COVID-19 ha ridotto L’INQUINAMENTO ai livelli del 2006

La quantità di anidride carbonica che gli umani sono responsabili di generare in tutto il mondo ogni giorno è diminuita del 17% ad aprile rispetto alla media giornaliera per il 2019. Il forte calo è il risultato della pandemia di COVID-19, secondo le stime pubblicate oggi sulla rivista Nature Climate Cambia Ciò porta il mondo a circa la stessa quantità di inquinamento provocato dal riscaldamento del pianeta che stava pompando nel 2006, mostrando quante emissioni di gas serra sono cresciute negli ultimi 14 anni.

La maggior parte dei tagli di CO2 derivava dalla produzione , dalla produzione di energia, dai trasporti e dalle spedizioni – escluso il trasporto aereo. L’industria aeronautica è stata particolarmente colpita dalla pandemia.

L’impronta di carbonio dell’aviazione è diminuita del 60 percento, ma ha un impatto molto minore sul clima nel suo complesso rispetto ad altri settori.

Scienziati e ambientalisti non sono esattamente ottimisti

Scienziati e ambientalisti, tuttavia, non sono esattamente ottimisti riguardo al calo delle emissioni di gas serra. La drammatica caduta è il risultato della sospensione temporanea dei governi da parte delle imprese e delle persone che restano a casa per evitare di diffondere il nuovo coronavirus.

Ma questo da solo non è abbastanza per frenare i cambiamenti climatici. Senza cambiamenti più sistematici e duraturi nel modo in cui opera la società, l’inquinamento potrebbe tornare con una vendetta una volta che la pandemia si placherà.

“Le sole risposte sociali, come mostrato qui, non determinerebbero le riduzioni profonde e sostenute necessarie”, si legge nello studio, rilevando che eventuali benefici che l’ambiente sta vivendo a causa della crisi COVID-19 sono probabilmente temporanei.

Gli autori hanno esaminato i dati sull’uso di energia, l’attività del settore e le risposte del governo alla pandemia per fare le loro stime.

Si prevede che le emissioni totali per il 2020 diminuiranno modestamente, a seconda della durata delle misure di allontanamento sociale. Se le emissioni di carbonio tornassero al punto in cui si trovavano prima della crisi entro la metà di giugno, la pandemia avrebbe ridotto l’inquinamento dell’anno solo del 4% circa.

Se alcune restrizioni rimarranno in vigore durante tutto l’anno – come raccomandano molti esperti di sanità pubblica – potrebbe esserci un calo fino al 7%, secondo gli autori dello studio. Le stime sono sostanzialmente in linea con una precedente proiezione dell’Agenzia internazionale dell’energia, che prevede un calo di circa l’8% quest’anno.

Anche così, “l’8% non è un gran male nel grande schema delle cose”, ha detto a The Verge all’inizio del mese Sean Sublette, meteorologo presso il Climate Central senza scopo di lucro. L’anidride carbonica si accumula nell’atmosfera e può rimanere lì per centinaia o addirittura migliaia di anni.

Quindi la quantità complessiva bloccata nell’atmosfera intrappolando il calore a causa dell’attività umana nel corso delle generazioni è ancora in crescita. “È come una vasca da bagno e hai avuto il rubinetto in piena esplosione per un po ‘, e lo giri indietro del 10 percento, ma stai ancora riempiendo la vasca”, ha detto Sublette.

Se i governi ritardano l’azione sui cambiamenti climatici durante o dopo la pandemia, le emissioni potrebbero ridursi peggio di prima, come hanno fatto dopo la crisi finanziaria del 2008. Ciò potrebbe portare a una crisi climatica peggiore di quanto previsto prima dell’emergere del nuovo coronavirus.

D’altra parte, se quel calo del 4-7 per cento dell’inquinamento da anidride carbonica annuale continuasse ogni anno – non perché la pandemia ci ha costretti a rimanere all’interno, ma a causa di un passaggio intenzionale da combustibili fossili a energie rinnovabili – ci avvicinerebbe a gli obiettivi stabiliti nell’accordo sul clima di Parigi, che mira a ridurre le emissioni quasi a zero entro la metà del secolo. E ciò potrebbe evitare un altro disastro globale causato dal cambiamento climatico.