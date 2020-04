La Cina approva 224 nuovi progetti Blockchain di grandi Dimensioni

Secondo un nuovo annuncio, lo stato cinese ha approvato altri 224 progetti relativi alla blockchain . I progetti blockchain in Cina devono essere approvati per essere aggiunti a un registro. Lo stato ha accelerato tali approvazioni e ora ha annunciato che sta permettendo altri 224 progetti di procedere.

Lo stato cinese ha approvato 224 progetti blockchain che presto entreranno in produzione. L’approvazione è il terzo lotto per passare i censori dello stato.

Alice Crypto (@AliceolaCrypto) ha twittato l’annuncio con uno screenshot dell’approvazione ufficiale. Quasi il 40% delle domande approvate proveniva dalla stessa Pechino. La categoria più ampia era “fintech”, che rappresentava 53 dei progetti approvati.

🔊#China has just announced the 3rd batch list of #blockchain filings, 224 projects approved this time. Beijing projects account for nearly 40% of applications.

There r 53 #Fintech blockchain projects which is the largest category, accounting for 1/4.

#BTC #cryptocurrency 1) pic.twitter.com/5orXeog9ND

— Alice Crypto (@AliceolaCrypto) April 26, 2020