il numero delle vittime CORONAVIRUS nel Regno Unito supera l’Italia e diventa il più alto in Europa

Il Regno Unito ha ora il maggior numero di decessi per coronavirus in Europa, secondo gli ultimi dati del governo.

Sono state registrate 29.427 morti in tutto il Regno Unito – una figura che il segretario agli Esteri Dominic Raab ha affermato che “è stata una tragedia enorme”.

L’ultimo totale per l’Italia, precedentemente il più alto in Europa, ora ammonta a 29.315.

Ma gli esperti sostengono che potrebbero volerci mesi prima che possano essere effettuati confronti globali completi.

Sia l’Italia che il Regno Unito registrano la morte di persone che sono risultate positive al coronavirus.

Il capo delle statistiche della BBC Robert Cuffe ha affermato che la Gran Bretagna ha raggiunto questa cifra più rapidamente nella sua epidemia dell’Italia.

Ma ha detto che ci sono avvertimenti nel fare un simile confronto, tra cui la popolazione del Regno Unito è circa il 10% più grande di quella italiana.

Ogni paese ha anche regimi di prova diversi, con l’Italia che conduce fino ad oggi più test rispetto al Regno Unito.

Parlando al briefing quotidiano sul coronavirus, Raab ha affermato che le 29.427 vite perse sono “una massiccia tragedia” che il Paese “non ha mai visto prima … su questa scala, in questo modo”.

Ma non si baserebbe su confronti internazionali, dicendo: “Non credo che avremo un vero verdetto su come i paesi abbiano fatto fino a quando la pandemia non sarà finita, e in particolare fino a quando non avremo dati internazionali completi sulla mortalità per tutte le cause. ”

Il professor Sir David Spiegelhalter, dell’Università di Cambridge, ha affermato che possiamo essere “certi” che tutte le cifre riportate sono “sottostimate sostanziali” del numero reale che sono morti con il virus.

Ha detto: “Possiamo tranquillamente affermare che nessuno di questi paesi sta andando bene, ma non si tratta di Eurovision ed è inutile cercare di classificarli”.

Ha aggiunto che “l’unico confronto sensato è guardando l’eccesso di mortalità per tutte le cause, adeguato alla distribuzione per età del paese” [ma] “anche allora sarà molto difficile attribuire le ragioni di eventuali differenze”.

Questo è un momento che fa riflettere. L’Italia è stata la prima parte d’Europa a vedere i casi sollevarsi rapidamente e le scene degli ospedali travolti sono state accolte da shock e incredulità.

Ma dovremmo stare attenti a come interpretiamo i dati.

A prima vista, entrambi i paesi ora contano i decessi in modo simile, compresi sia negli ospedali che nella comunità.

Ma ci sono altri fattori da considerare.

Innanzitutto, il Regno Unito ha una popolazione leggermente più ampia. Se si contano i casi per capo di popolazione, l’Italia risulta ancora peggio, anche se solo in modo giusto.

I casi sono confermati da test e la quantità di test effettuati varia.

Anche la diffusione geografica appare abbastanza diversa: metà delle morti in Italia sono avvenute in Lombardia.

Nel Regno Unito, al confronto, sono stati molto più sparsi. Meno di un quinto è successo a Londra, che ha una popolazione simile alla Lombardia.

Quindi, come si tiene conto dell’impatto indiretto di cose come le persone che non si prendono cura di altre condizioni?

Il modo più giusto per giudicare l’impatto in termini di vittime è quello di guardare alla mortalità in eccesso – i numeri che muoiono al di sopra di ciò che accadrebbe normalmente.

Devi farlo nel tempo. Ci vorranno mesi, forse anche anni, prima che possiamo davvero dire chi ha il bilancio delle vittime più alto.

Nel frattempo, le storie personali di coloro che sono morti stanno ancora emergendo. Includono tre membri della stessa famiglia che sono morti a poche settimane l’uno dall’altro dopo aver contratto il virus.

Keith Dunnington, 54 anni, infermiera da oltre 30 anni, è morto nella casa dei suoi genitori a South Shields il 19 aprile. Sua madre Lillian, 81 anni, è morta il 1 ° maggio e suo marito Maurice, 85 anni, è morto pochi giorni dopo.

Nel frattempo, Momudou Dibba, una domestica del Watford Hospital che è andato “al di là” del suo lavoro, è morto con il virus il 29 aprile .

In una dichiarazione, il NHS Trust del West Hertfordshire ha affermato che Dibba, noto come Mo, è “gentile, premuroso e premuroso”.

Nel frattempo, 14 persone della stessa casa di cura in Irlanda del Nord sono morte per sintomi correlati a Covid-19.

Ora ci sono stati 1.383.842 test per coronavirus in tutto il Regno Unito, inclusi 84.806 test di ieri, Raab ha detto al briefing n. 10.

Per il terzo giorno consecutivo, il governo non è riuscito a raggiungere l’obiettivo di 100.000 test giornalieri.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha fissato l’obiettivo all’inizio di aprile e il governo ha annunciato venerdì e sabato di aver raggiunto il segno di oltre 100.000.

Certificati di morte

Separatamente, l’Ufficio per le statistiche nazionali (ONS) ha pubblicato martedì dati che mostrano che entro il 24 aprile ci sono stati 27.300 decessi in cui il coronavirus era menzionato nel certificato di morte.

Compresi i decessi segnalati all’ONS dal 24 aprile, porta il numero totale a oltre 32.000.

Queste cifre possono anche includere casi in cui un medico sospetta che l’individuo fosse infetto, ma non è stato eseguito un test, mentre i dati del governo quotidiano si basano su casi confermati.