i dati di contagio ufficiali sul Coronavirus Covid-19 saranno condivisi dall’OMS su un hub Blockchain aperto

Grandi nomi tra cui IBM, Oracle e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono tra i collaboratori di un hub di dati aperti che utilizzerà la tecnologia blockchain per verificare la veridicità dei dati relativi alla pandemia di coronavirus.

La soluzione, soprannominata MiPasa , viene lanciata come “autostrada dell’informazione COVID-19”, ha dichiarato Jonathan Levi, CEO di Hacera, la società che ha costruito la piattaforma.

MiPasa, basato su Hyperledger Fabric, dovrebbe evolversi con l’aggiunta di una serie di strumenti di analisi dei dati, seguiti da dati di test e altre informazioni per facilitare il rilevamento preciso degli hotspot di infezione di COVID-19.

“Riteniamo che non ci siano abbastanza informazioni là fuori per prendere decisioni informate”, ha detto Levi. “Come possiamo aiutare tutte le persone che desiderano avere accesso ai dati, analizzarli e fornire approfondimenti?”

I consorzi di blockchain aziendali del tipo normalmente abitato da IBM possono richiedere mesi per essere assemblati, ma in questo caso, Big Blue ha arruolato una gamma di battitori pesanti in pochissimo tempo.

Altri attori coinvolti nella piattaforma includono: Microsoft, Johns Hopkins University, China National Commission Commission cinese e altro . L’OMS non ha risposto a una richiesta di commento al momento della stampa. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: Samsung Blockchain Keystore è GIà installato sul Samsung S20 per gestire le chiavi private

Gari Singh, CTO della Blockchain di IBM, ha affermato che tutti quelli con cui ha parlato concordano sul fatto che era importante “avviare un consorzio” il prima possibile.

“Abbiamo iniziato idee di brainstorming su come raccogliere, fornire e utilizzare informazioni verificate sul virus”, ha dichiarato Singh. “Non è che stavamo cercando di forzare la blockchain in questa soluzione, ma pensavamo di dover replicare i dati, abbiamo bisogno di fonti attendibili, dobbiamo assicurarci che non possano essere manomessi”.

IBM sta inoltre portando l’iniziativa Call for Code a lavorare sulla piattaforma per creare rapidamente strumenti che potrebbero essere in grado di aiutare a contenere la crisi. In previsione delle prossime settimane, Singh ha affermato che cose come i dati dei test sul coronavirus potrebbero essere aggiunti alla piattaforma.

“Potresti pensare a un semplice set di applicazioni per i test drive-through”, ha affermato. “Utilizzando un iPad potresti inserire alcune informazioni senza dover sapere chi fosse la persona. Possiamo iniziare a raccoglierlo e creare nuove applicazioni. ” ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: La creazione del dollaro digitale sarà agevolata dalla crisi Coronavirus Covid-19 ?

Levi di Hacera ha affermato che gli strumenti di analisi possono fornire spunti potenti, a condizione che tutti possano essere sicuri e concordare che tutti i dati sulla piattaforma (che è completamente aperta e libera da usare) siano corretti e costantemente aggiornati. Ha detto che una miriade di aziende offrono i loro dati intelligenti per aiutare a contenere il virus.