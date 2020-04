Combattere il virus COVID-19 con una Blockchain da 1 milione di PC

Nell’ultima blockchain contro COVID-19, gli sforzi per alimentare il progetto stanno lavorando su una cura per il virus che ha creato l’attuale epidemia.

Secondo i rapporti , le persone non stanno solo donando fondi per supportare i governi e i settori medici, ma gli utenti di oltre un milione di personal computer in tutto il mondo hanno ora donato una potenza di elaborazione exaflop per supportare Folding @ Home.

Folding @ Home è un progetto di calcolo distribuito per la simulazione della dinamica delle proteine, al fine di scoprire terapie per il COVID-19.

Il direttore del progetto Greg Bowman nel suo ultimo tweet ha dichiarato che attualmente, oltre 1 milione di dispositivi sono in esecuzione su Folding @ Home. Questo accade in un momento in cui gli utenti di Bitcoin stanno già combattendo contro COVID-19 a modo loro.

There are now over 1M devices running @foldingathome ! This includes over 356K @nvidia GPUs, over 79K @AMD GPUs, and over 593K CPUs! Thanks to all our volunteers! We're planning more blog posts on our #COVID19 work/results this week, please stay tuned. — Greg Bowman (@drGregBowman) March 30, 2020

Ora ci sono oltre 1 milione di dispositivi che eseguono @foldingathome ! Ciò include oltre 356K di GPU @nvidia , oltre 79K di GPU @AMD e oltre 593K di CPU! Grazie a tutti i nostri volontari! Stiamo programmando altri post sul nostro lavoro / risultati # COVID19 questa settimana, per favore rimanete sintonizzati. – Greg Bowman (@drGregBowman) 30 marzo 2020

Blockchain contro COVID-19

Sebbene Bowman non abbia menzionato esattamente il numero di utenti che partecipano, Nvidia, un gigante della scheda grafica, ha stimato sul suo blog che circa 400.000 giocatori hanno donato le loro risorse GPU (Graphics Processing Unit) per creare il supercomputer Folding @ Home.

Come affermato da Nvidia, il potenziale collettivo dei dispositivi dei volontari, il progetto è stato abilitato a raggiungere più di una scarica di potenza di elaborazione, rendendolo quindi il computer più potente del pianeta.

Da novembre 2019, Summit è stato considerato il computer più veloce del mondo ; la sua capacità era solo di circa 150 petaflop (0,15 exaflop).

In precedenza, Folding @ Home affermava che era il primo progetto di calcolo distribuito in assoluto che utilizzava GPU per simulazioni di dinamica molecolare.

Ora i ricercatori avrebbero impiegato la blockchain contro COVID-19 per trovare una soluzione per affrontare il ripiegamento delle proteine del coronavirus.

Folding @ Home sul suo sito web afferma che esistono vari metodi sperimentali per determinare le strutture proteiche .

Anche i computer estremamente potenti rivelano solo una singola istantanea della forma di una normale proteina, ma poiché le proteine hanno molte parti mobili e i ricercatori volevano avere un’immagine completamente chiara delle proteine in movimento.

Quindi, anche il minimo contributo è significativo, poiché ogni simulazione che viene eseguita è molto simile all’acquisto di biglietti della lotteria, più biglietti si acquistano, aumentano le possibilità di vincere il jackpot.