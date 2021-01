CoopVoce: dalla ricarica con la spesa a ViviBici

CoopVoce è un operatore telefonico virtuale che sin dalla nascita ha saputo imprimere la propria orma nella storia della telefonia mobile italiana: si tratta, infatti, del primo operatore virtuale lanciato in Italia nell’ormai lontano 2007. CoopVoce nasce come realtà ESP, cioè come un operatore che per i servizi essenziali come l’emissione delle SIM, ad esempio, si appoggia a uno principale da cui dipende in modo subordinato.

Nel 2020, dopo un tasso di crescita in aumento di circa il 30% nel 2019, è divenuto un operatore Full MVNO, cioè un operatore che ha facoltà di gestire i servizi offerti nella più completa autonomia, a eccezione della rete di emissione del segnale.

Certamente, avere compreso per primi l’importanza di un settore che volgeva verso un deciso cambiamento ha semplificato l’affermazione e la fidelizzazione presso la clientela, però, a oggi, considerando le decine di operatori virtuali presenti e altri che vedranno la luce a breve, l’essere riusciti a diventare un punto di riferimento ha ben poco di casuale, ma si spiega perfettamente con i valori profusi in CoopVoce.

I valori di CoopVoce

“A noi interessa offrire i servizi alla pluralità dei clienti senza procedere a profilazioni o manovre che utilizzano i dati personali, si tratta di approcci che non rientrano nella filosofia di Coop”. Basterebbero queste parole, pronunciate dal dott. Parini, direttore di CoopVoce, per avere già immediatamente un assaggio di quali siano i valori fondanti di CoopVoce e di come vengano quotidianamente attuati.

L’equazione che porta a identificare operatore virtuale con scarsa qualità si è diffusa soprattutto grazie a quelle realtà che vedevano nel cliente e destinatario finale dei servizi di telefonia mobile, solamente un’occasione imperdibile per generare un profitto, il più elevato possibile.

CoopVoce ha compreso, invece, che il necessario ritorno economico non può avvenire se non si offrono e garantiscono degli standard di qualità di primo livello. Ed ecco, ad esempio, il valore della lealtà verso il cliente che si esplica nel rispetto della durata mensile di qualsivoglia offerta e nel rifuggire la tentazione della rimodulazione ai 28 giorni, come capitato per altri operatori. Lealtà che significa anche non speculare con il cliente, ed ecco allora sparire l’attivazione di tutti i servizi a sovrapprezzo e l’assenza di costi nascosti in tutte le offerte di telefonia mobile, per dirne qualcuno.

La comunicazione è un aspetto fondamentale. CoopVoce, infatti offre un ascolto alla clientela, non solo telefonico e garantito H24, 7 giorni su 7, ma soprattutto negli oltre 800 punti vendita dislocati in tutta Italia.

I servizi offerti da CoopVoce

I servizi CoopVoce si sviluppano in un perfetto e comunicante ecosistema. Il futuro è già qui, corre a passo veloce e restare indietro significherebbe perdere del terreno difficilmente recuperabile.

Oltre a un’attenzione specifica che l’operatore sta avendo nei confronti della nascita del 5G e del conseguente internet-of-things, si parla anche di eSIM, cioè di SIM non fisiche, ma incorporate nel terminale in proprio possesso; si parla di GPS tracker, di dispositivi, quindi, in grado di individuare e rintracciare un eventuale bagaglio perduto o un animale domestico, tutti aspetti che risultano legati a doppio filo alla vita quotidiana di ciascuno. Scopri di più su CoopVoce.it visitando il sito web ufficiale.

Poi ci sono delle piccole chicche che sono un’esclusiva di CoopVoce: Autoricarica con la spesa e ViviBici. L’autoricarica con la spesa è un servizio futuristico tramite cui avere la possibilità di ricaricare il proprio credito telefonico di 5 Euro ogni 250 punti realizzati in uno dei tantissimi punti vendita Coop abilitati. Con una semplice richiesta inoltrata all’ufficio competente, si è immediatamente attivi senza nessuna problematica.

Vivibici, invece, rappresenta uno step imprescindibile per un sano sviluppo ecologico. Basta scaricare l’app proprietaria, attivare il relativo servizio e ogni Km percorso in bici verrà tramutato in 20 MB giornalieri con la possibilità di upgrade fino a 10 GB aggiuntivi. È evidente quindi come CoopVoce si muova in un universo multifunzionale decisamente sinergico. La convergenza finale è la chiave per offrire dei prodotti che, sempre più, rispecchiano quegli ideali di correttezza, qualità ed economicità così apprezzati dai clienti.