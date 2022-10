Come trasferire velocemente i tuoi dati da Samsung a Samsung

Hai appena acquistato un nuovo smartphone Samsung e desideri effettuare il trasferimento dei dati da un altro smartphone Samsung in tutta velocità ma, al contempo, in estrema sicurezza?

Questo articolo fa al caso tuo perché spiegheremo proprio come trasferire, con strumenti appositi, i dati da un telefono all’altro.

L’utilizzo degli smartphone Samsung in Italia

Sebbene molti possano pensare il contrario le statistiche non mentono: gli smartphone targati Samsung sono fra i più utilizzati dai cittadini italiani. Sarà per il design, per le applicazioni o per le funzionalità che di per sé questi telefoni offrono ma, si tratta degli smartphone con più successo fra quelli in commercio.

Anche quando il device è oramai obsoleto le persone si affidano alla qualità e, per questo motivo, essendosi trovate bene con smartphone Samsung scelgono di riacquistare lo stesso prodotto ma, come effettuare una corretta migrazione dei dati da Samsung a Samsung?

Il trasferimento dei dati Whatsapp

Tutti noi usiamo Whatsapp quotidianamente sia per motivi personali che professionali; all’interno dell’app di messaggistica non ci sono solo informazioni di carattere personale, giocoso e divertente che, in un attimo di pausa, si scambiano con il proprio amico ma anche importantissimi file e dati di lavoro che non ci si può assolutamente permettere di perdere.

L’attività di migrazione dei dati Whatsapp sia da Iphone ad Android che da iPhone a iPhone o Androd-Andoid è un’operazione piuttosto frequente e che tante persone eseguono in autonomia; sebbene tale opzione sia assolutamente possibile non è esente dal rischio di perdere tutti i dati durante la loro migrazione.

Proprio per questo motivo noi consigliamo sempre di dotarsi, prima di avviare queste procedure, di strumenti di ottima qualità come, per esempio, MobileTrans. Si tratta di un software targato Wondershare di fama mondiale proprio perché con lo stesso è possibile, in pochissimo tempo, ottenere una copia dei dati che si desiderano sul nuovo smartphone.

Chi sceglie questo strumento lo fa perché sa di poter svolgere il trasferimento dati in:

Tempi brevi; Con facilità; In tutta sicurezza.

Come trasferire i dati Whatsapp con MobileTrans

Occuparsi del trasferimento dati con MobileTrans è davvero semplice; ti basterà collegare i due dispositivi al computer, avviare il software e procedere con la migrazione dei dati whatsapp da Samsung a Samsung. È possibile, effettivamente, che dopo l’autorizzazione al funzionamento di MobileTrans il programma ci metta un po’ ad avviare le operazioni di migrazione.

Solitamente il software, infatti, avvia una fase di analisi per comprendere quale sia la mole di dati da migrare; terminata questa operazione ti basterà confermare la volontà di migrare i dati e attendere che la procedura sia terminata.

Il tempo necessario alla conclusione dell’operazione dipende dalla quantità di dati inseriti su Whatsapp e quindi da migrare ma, si tratta comunque di un software di ultima generazione parecchio veloce.

Come trasferire le foto con MobileTrans

Scaricando il software MobileTrans hai la possibilità non solo di migrare tutti i dati WhatsApp ma di trasferire da Samsung a Samsung anche le foto salvate nella tua galleria.

Per prima cosa, se non l’hai ancora fatto, scarica sul tuo dispositivo il software. Una volta collegati i due dispositivi al computer, avvia MobileTrans e scegli fra le diverse funzionalità disponibili quella “Trasferimento Telefonico” così da selezionare, poi, l’effettivo trasferimento delle fotografie.

Una volta completate queste due opzioni, ti consigliamo di selezionare correttamente quale debba essere lo smartphone sorgente e quale, invece, quello destinatario del trasferimento. A questo punto, sarà MobileTrans a mostrarti quali siano i possibili dati da trasferire; selezionata l’opzione foto, avvia la procedura cliccando su Start e attendine la conclusione.