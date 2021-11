Come scegliere i migliori casino online? Le 5 valutazioni da fare

Da alcuni anni il fenomeno del gioco d’azzardo online sta diventando sempre più diffuso, non solo tra i bookmakers sportivi ma soprattutto tra i casinò, che vengono utilizzati da milioni di persone tutti i giorni.

Su internet si possono trovare tantissime proposte, benché i migliori casinò online in Italia siano 888 seguito da Snai, UniBet e BetWay.

Ma spesso non è facile scegliere quello che più si addice alle proprie necessità di gioco, quindi come fare per scegliere i migliori casinò online, viste le numerose proposte sul mercato?

Vediamo insieme alcune semplici linee guida che possono tornare utili per scegliere la migliore piattaforma di gioco.

La prima regola per scegliere il miglior casinò online

Al giorno d’oggi sul web si possono trovare più di 2500 piattaforme dedite alle slot, al poker o alla roulette.

Tra queste, alcune nascono e muoiono nel giro di pochi giorni o settimane, perciò è bene fare molta attenzione quando si sceglie dove investire i propri soldi.

Il primo aspetto da valutare, infatti, è che il casinò online sia registrato all’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le piattaforme non registrate a questa agenzia governativa non hanno regole ferree per quanto riguarda il gioco e il pagamento verso i giocatori, con il rischio che trattengano dei soldi per lunghi periodi in caso di vincita, ma non solo. È possibile anche imbattersi in casinò proprietari di giochi manomessi e senza licenza, con cui è facile essere imbrogliati.

I principali servizi che non devono mancare in un casinò online

Per determinare quali possono essere i migliori siti online su cui giocare, bisogna sempre farsi guidare dalle proprie necessità e dai propri gusti.

Ad esempio, un buon casinò dovrebbe possedere un’assistenza sempre disponibile che possa risolvere qualsiasi problema durante la permanenza sul sito. Come fare? ci si può informare su internet attraverso le recensioni di altri giocatori che hanno potuto godere dell’esperienza su quel determinato sito, oppure scegliere i casinò che abbiano una chat dal vivo con un operatore.

Un altro elemento fondamentale da considerare quando si sceglie una piattaforma di gioco è sicuramente il metodo di pagamento, che non riguarda solo la ricarica ma anche il prelievo: è importante che i soldi seguano lo stesso sistema. Quasi tutti i casinò online, poi, hanno la possibilità di utilizzare il denaro attraverso i portafogli elettronici, le carte di credito e anche i bonifici.

Dopo aver trovato il casinò che ben si addice alle proprie esigenze anche per quanto riguarda il metodo di pagamento, bisognerebbe dare un occhio ai tempi d’attesa per i prelievi. Infatti, alcuni siti non permettono di prelevare denaro addirittura per 7 giorni. Ciò, anche per un giocatore solito a puntare cifre piccole e quindi a vincere importi contenuti diventa comunque un problema.

Nel caso in cui invece si è soliti giocare e vincere grosse cifre, bisogna fare attenzione ai limiti di prelievo. Alcuni casinò online, infatti, non garantiscono importi superiori ai € 3000 mensili, e questo potrebbe rivelarsi uno svantaggio per chi è abituato a puntare cifre considerevoli.

Il bonus di benvenuto come metro di giudizio

Qualsiasi casinò online fa uso del bonus di benvenuto per attirare i nuovi clienti a registrarsi presso il loro sito. Versando una certa somma di denaro verrà recapitato sul proprio conto un bonus utilizzabile su determinati giochi.

Spesso si tratta di soldi virtuali che possono essere giocati e, dopo aver superato certi requisiti, possono essere prelevati.

E’ quindi conveniente per un nuovo giocatore scegliere il miglior offerente, ovvero il casinò che fornisce il bonus più elevato.

Inoltre, ci si può informare se il casinò offre anche la possibilità di giochi in live streaming. Qui non vi è la presenza di un computer che determina il giro della roulette o la distribuzione delle carte a poker, bensì è presente un croupier o un dealer dal vivo, proprio come in un vero casinò.

Infine, un ottimo casinò online dovrebbe fornire ai giocatori delle promozioni aggiornate, che al tempo stesso siano convenienti. In questo modo si avranno dei bonus periodici sul proprio conto di gioco da poter sfruttare al meglio.

Scegliere un casinò attraverso i propri giochi preferiti

Se vi sono decine di casinò molto simili dal punto di vista del bonus di benvenuto o dei metodi di pagamento, è anche possibile scegliere il casinò più adatto attraverso i giochi disponibili.

C’è chi è appassionato di roulette, chi di slot virtuali o giochi di carte, e proprio per questo alcuni casinò sono più “specializzati” in certi giochi rispetto ad altri.

Ciò implica che, ad esempio, chi è un’amante delle roulette, dovrebbe scegliere quella che possiede più tipi di puntata, oppure un minimo e un massimo di giocata più adatto alle proprie necessità.

Perché dunque non sfruttare questo elemento?

Un sito pratico e di facile utilizzo

Negli ultimi anni anche i casinò online sono andati incontro a continui rinnovamenti, puntando sempre di più verso la semplicità e il minimalismo. Alcuni, però, sono ancora di vecchio stile e spesso diventa molto complicato trovare la sezione che più interessa al giocatore.

Quindi bisognerebbe scegliere il migliore casinò online facendo attenzione anche alla facilità di navigazione all’interno della pagina.