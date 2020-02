Come il Coronavirus ha infettato gli italiani a causa delle diagnosi sbagliate del paziente zero

Il super-diffusore italiano nel cuore della crisi europea del coronavirus ha infettato sua moglie incinta, due dottori, una donna anziana morta di malattia e almeno altri nove quando i medici non lo hanno testato.

L’uomo di 38 anni, noto solo come Mattia, andò in ospedale a Codogno, nel nord Italia , tre volte con sintomi simil-influenzali prima che i medici alla fine lo sottoponessero a screening e gli diagnosticassero il virus killer.

Gli furono prescritti farmaci antinfluenzali e rimandato a casa per infettare innumerevoli altri perché i medici presumevano che non potesse avere la malattia perché non era stato in Cina .

Il corridore di maratona si è lamentato per la prima volta di non sentirsi bene il 14 febbraio e non è stato diagnosticato fino al 20 febbraio, sei giorni dopo, quando ha sviluppato la polmonite.

A quel tempo lo passò ad almeno 13 persone, tra cui sua moglie Valentina, un’amica con cui andava a fare jogging, due medici, il suo medico di famiglia, tre anziani pubbieri e una donna di 77 anni che fu uccisa dalla malattia.

Le linee guida di emergenza per la salute pubblica introdotte alla fine di gennaio indicano che Mattia avrebbe dovuto essere selezionato, isolato e trattato come un potenziale caso a causa dei suoi sintomi, nonostante non fosse stato in Cina.

Quando fu portato di corsa in ospedale e gli disse che aveva sviluppato la polmonite, sua moglie ricordò che avrebbe potuto essere in contatto con un amico cinese.

Oggi il primo ministro italiano ha incolpato l’ospedale senza nome per la serie di occasioni mancate per l’ esplosione di 450 nuovi casi e 12 nuovi decessi nel paese. Ora si è diffuso in 17 nazioni in tutta Europa.

L’uomo di 38 anni, noto solo come Mattia, andò in ospedale a Codogno, nel nord Italia, tre volte con sintomi simil-influenzali prima che i medici alla fine lo sottoponessero a screening e gli diagnosticassero il virus killer. A quel tempo lo passò ad almeno 13 persone, tra cui sua moglie Valentina, un’amica con cui andava a fare jogging, due medici, il suo medico di famiglia, tre vecchi pubgoers e una donna di 77 anni che fu uccisa dalla malattia

I soldati dell’esercito italiano che indossano maschere protettive controllano il transito da e verso le aree isolate in un posto di blocco vicino alla cittadina di Castiglione d’Adda in Lombardia, nel cuore dell’epidemia di coronavirus in Italia

Nel tentativo di fermare l’epidemia, le autorità hanno bloccato 10 città lombarde e stanno sorvegliando chiunque cerchi di entrare o uscire

Si ritiene che Mattia sia la prima fonte di trasmissione locale in Italia dopo aver catturato il virus da un amico che era tornato dalla Cina qualche tempo all’inizio di febbraio.

Il corridore di maratona ha infettato la moglie incinta, un’amica con cui faceva jogging e tre anziani scommettitori nel suo pub locale prima di manifestare sintomi il 14 febbraio.

È stato collegato ad altri otto casi all’ospedale di Codogno dove gli è stato diagnosticato, tra cui due medici, operatori sanitari e pazienti.

Una delle pazienti era una donna di 77 anni che è morta di malattia domenica. Soffriva di polmonite e risultò positiva al virus solo dopo la sua morte.

I medici hanno ripetutamente perso l’opportunità di testare Mattia per il virus killer nonostante lui mostrasse tutti i sintomi perché non c’era un chiaro collegamento con l’epicentro del virus, la Cina.

I procuratori italiani stanno ora indagando sugli ospedali della regione Lombardia per vedere se i fallimenti hanno permesso alla malattia di diffondersi rapidamente.

Mattia si è portato in ospedale in tre diverse occasioni lamentando sintomi compatibili con il virus, il 15, 16 e 18 febbraio.

Ma gli furono somministrati farmaci anti-influenza e gli fu detto di tornare a casa e riprendersi, nonostante la sua malattia peggiorasse progressivamente.

Mattia si svegliò ansimando per respirare alle 3 del mattino del 19 febbraio e fu portato di corsa in ospedale da sua moglie Valentina, dove i medici si resero conto che aveva sviluppato la polmonite.

A questo punto il coniuge ha ricordato che potrebbe aver avuto contatti con un amico che era stato recentemente in Cina.

Più di 500 casi del coronavirus killer sono stati ora registrati in tutta Europa, di cui 453 in Italia

Il governatore italiano Lombardia Attilio Fontana indossa una maschera protettiva mentre annuncia su Facebook di essersi messo in quarantena dopo che uno dei suoi aiutanti è risultato positivo al coronavirus

RIVELATO: LA CRISI DEL CORONAVIRUS IN ITALIA Dopo essere emerso per la prima volta in Lombardia e Veneto, il coronavirus si è ora diffuso in altre nove regioni, tra cui Sicilia e Puglia nell’estremo sud. Più di 420 casi sono stati registrati in tutto il paese. Nel tentativo di fermare l’epidemia, le autorità hanno chiuso scuole, università, musei, cinema e teatri in gran parte del nord. Undici città sono state messe in quarantena. Molti paesi hanno consigliato ai loro cittadini di non visitare e gli albergatori hanno segnalato un’ondata di cancellazioni, mettendo a rischio l’industria turistica locale. I pazienti infetti hanno già diffuso il coronavirus dall’Italia in Austria, Croazia, Svizzera, Germania, Francia, Grecia, Macedonia del Nord e Spagna, nonché in Algeria nel Nord Africa e in Brasile nel Sud America.

Ma anche dopo che il collegamento con la Cina è stato stabilito, secondo quanto riferito, i medici hanno impiegato 36 ore per testarlo definitivamente per il coronavirus e metterlo in isolamento.

In quel tempo a numerosi amici e parenti fu permesso di andare e venire dal suo letto d’ospedale a loro piacimento senza indumenti protettivi.

Ha infettato almeno otto impiegati e pazienti dell’ospedale – uno dei quali era la donna di 77 anni che è morta di malattia domenica.

Mattia è ancora in gravi condizioni in un altro ospedale, il Policlinico San Matteo a Pavia, a circa 20 miglia a sud di Milano.

Sua moglie è in cura all’ospedale Sacco di Milano, ma le sue condizioni di salute “non sono affatto preoccupanti”, affermano i funzionari.

Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, oggi ha incolpato un ospedale senza nome per aver contribuito alla rapida diffusione del virus in Italia per non aver contenuto il bug.

Mentre non puntava direttamente il dito contro l’ospedale di Codogno, l’insulto velato era abbastanza per suscitare una risposta dal capo della medicina della città.

Giorgio Scanzi ha dichiarato ai media italiani: ‘Abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo una coscienza pulita. Dal primo momento dell’emergenza non abbiamo lasciato i nostri malati nemmeno per un momento. Alcuni di noi, tra medici e infermieri, sono infetti e ora combattono contro la malattia. “

Dopo essere emerso per la prima volta in Lombardia e Veneto, il coronavirus si è ora diffuso in altre sette regioni, tra cui la Sicilia nell’estremo sud.

Un gruppo di turisti indossa maschere protettive mentre cammina per il centro di Milano

Il Nord Italia è al centro della crisi del coronavirus in Europa. I festaioli mascherati prendono parte alla “Processione dei dottori della peste” in Piazza San Marco a Venezia

Nel tentativo di fermare l’epidemia, le autorità hanno chiuso scuole, università, musei, cinema e teatri in gran parte del nord.

Molti paesi hanno consigliato ai loro cittadini di non visitare e gli albergatori hanno segnalato un’ondata di cancellazioni, mettendo a rischio l’industria turistica locale.

Arriva dopo che migliaia di famiglie britanniche sono scappate in Italia durante la pausa di metà semestre dalle scuole la scorsa settimana e le vacanze di Pasqua sono a sole cinque settimane di distanza.

Più di 81.000 casi di COVID-19 – la malattia causata dal coronavirus – sono stati registrati in tutto il mondo, con un bilancio delle vittime vicino a 2.800.

Si ritiene che il coronavirus abbia avuto origine in un mercato che vende animali selvatici nella città cinese di Wuhan alla fine dell’anno scorso.

Causa sintomi respiratori simili a raffreddore o influenza e come altre infezioni respiratorie, si diffonde tra le persone in goccioline da tosse e starnuti.

COSA CONOSCIAMO DEL PAZIENTE MORTO IN CINA? Qualcuno che è infetto dal coronavirus può diffonderlo con una semplice tosse o uno starnuto, dicono gli scienziati. Quasi 3000 persone con il virus sono state confermate morte e oltre 83.000 sono state infettate. Ecco cosa sappiamo finora: Cos’è il coronavirus? Un coronavirus è un tipo di virus che può causare malattie negli animali e nelle persone. I virus si rompono nelle cellule all’interno del loro ospite e li usano per riprodursi e interrompere le normali funzioni del corpo. I coronavirus prendono il nome dalla parola latina “corona”, che significa corona, perché sono racchiusi da un guscio a spillo che ricorda una corona reale. Il coronavirus di Wuhan è uno che non è mai stato visto prima di questo focolaio. È stato nominato SARS-CoV-2 dall’International Committee on Taxonomy of Viruses. Il nome sta per sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2. Gli esperti sostengono che il bug, che ha ucciso circa uno su 50 pazienti dall’inizio dell’epidemia a dicembre, è una “sorella” della malattia da SARS che ha colpito la Cina nel 2002, quindi è stato chiamato così. La malattia causata dal virus è stata denominata COVID-19, che sta per coronavirus 2019. La dott.ssa Helena Maier, del Pirbright Institute, ha dichiarato: ‘I coronavirus sono una famiglia di virus che infettano una vasta gamma di specie diverse tra cui umani, bovini, suini, galline, cani, gatti e animali selvatici. ‘Fino a quando questo nuovo coronavirus non è stato identificato, c’erano solo sei diversi coronavirus noti per infettare l’uomo. Quattro di questi causano una lieve malattia da raffreddore comune, ma dal 2002 sono emersi due nuovi coronavirus che possono infettare l’uomo e provocare malattie più gravi (sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) coronavirus). ‘I coronavirus sono noti per essere in grado di saltare occasionalmente da una specie all’altra ed è quello che è successo nel caso di SARS, MERS e il nuovo coronavirus. L’origine animale del nuovo coronavirus non è ancora nota. “ I primi casi umani sono stati segnalati pubblicamente dalla città cinese di Wuhan, dove vivono circa 11 milioni di persone, dopo che i medici hanno iniziato a segnalare pubblicamente infezioni il 31 dicembre. Dall’8 gennaio erano stati segnalati 59 casi sospetti e sette persone erano in condizioni critiche. Sono stati sviluppati test per il nuovo virus e i casi registrati hanno iniziato a salire. La prima persona morì quella settimana e, entro il 16 gennaio, due erano morti e 41 casi furono confermati. Il giorno successivo, gli scienziati hanno previsto che erano state infettate 1.700 persone, probabilmente fino a 7000. Solo una settimana dopo, ci sono stati più di 800 casi confermati e quegli stessi scienziati hanno stimato che circa 4.000 – forse 9.700 – erano stati infettati solo a Wuhan. A quel punto, 26 persone erano morte. Al 27 gennaio, più di 2.800 persone sono state confermate infette, 81 sono morte e le stime del numero totale di casi sono andate da 100.000 a 350.000 nella sola Wuhan. Al 29 gennaio, il numero di morti era salito a 132 e i casi superavano i 6.000. Al 5 febbraio, c’erano più di 24.000 casi e 492 morti. Entro l’11 febbraio, questo era salito a oltre 43.000 casi e 1.000 morti. Un cambiamento nel modo in cui i casi sono confermati il 13 febbraio – i medici hanno deciso di iniziare a utilizzare le scansioni polmonari come diagnosi formale, nonché i test di laboratorio – ha causato un aumento del numero di casi, a oltre 60.000 e a 1.369 decessi. Al 25 febbraio, circa 80.000 persone erano state infettate e circa 2.700 erano morte. Il 25 febbraio è stato il primo giorno dell’epidemia in cui sono stati diagnosticati meno casi in Cina rispetto al resto del mondo. Da dove viene il virus? Secondo gli scienziati, il virus proviene quasi sicuramente dai pipistrelli. I coronavirus in generale tendono ad avere origine negli animali: si ritiene che i simili virus SARS e MERS abbiano avuto origine rispettivamente in gatti e cammelli. ▷▷▷ I fondi pensione statunitensi effettuano investimenti di ancoraggio in un fondo di venture capital da 40 milioni di dollari per la criptazione degli investimenti I primi casi di COVID-19 provenivano da persone che visitavano o lavoravano in un mercato di animali vivi a Wuhan, che da allora è stato chiuso per indagini. Sebbene il mercato sia ufficialmente un mercato di frutti di mare, altri animali morti e vivi venivano venduti lì, tra cui cuccioli di lupo, salamandre, serpenti, pavoni, istrici e carne di cammello. Uno studio del Wuhan Institute of Virology, pubblicato nel febbraio 2020 sulla rivista scientifica Nature, ha scoperto che i campioni di virus per il trucco genetico trovati in pazienti in Cina sono identici al 96% di un coronavirus che hanno trovato nei pipistrelli. Tuttavia, non c’erano molti pipistrelli sul mercato, quindi gli scienziati affermano che probabilmente c’era un animale che agiva da intermediario, contraendolo da una mazza prima di trasmetterlo a un essere umano. Non è stato ancora confermato che tipo di animale fosse. Il dott. Michael Skinner, virologo dell’Imperial College di Londra, non è stato coinvolto nella ricerca, ma ha dichiarato: “La scoperta pone sicuramente l’origine di nCoV nei pipistrelli in Cina. “Non sappiamo ancora se un’altra specie sia stata un ospite intermedio per amplificare il virus, e forse anche per introdurlo sul mercato, né quali specie potrebbe essere stata l’ospite.” Finora i decessi sono piuttosto bassi. Perché gli esperti di salute sono così preoccupati? Gli esperti affermano che la comunità internazionale è preoccupata per il virus perché si sa così poco e sembra che si stia diffondendo rapidamente. È simile alla SARS, che ha infettato 8.000 persone e ne ha uccise quasi 800 in un focolaio in Asia nel 2003, in quanto è un tipo di coronavirus che infetta i polmoni umani. È meno mortale della SARS, tuttavia, che ha ucciso circa una persona su 10, rispetto a circa una su 50 per COVID-19. Un altro motivo di preoccupazione è che nessuno ha alcuna immunità al virus perché non l’hanno mai incontrato prima. Ciò significa che potrebbe essere in grado di causare più danni rispetto ai virus che incontriamo spesso, come l’influenza o il raffreddore comune. Parlando a una riunione di gennaio, il professor Peter Horby, professore dell’Università di Oxford, ha dichiarato: “I nuovi virus possono diffondersi molto più rapidamente nella popolazione rispetto ai virus che circolano continuamente perché non abbiamo immunità a loro. ‘La maggior parte dei virus influenzali stagionali ha un tasso di mortalità inferiore a uno su 1.000 persone. Qui stiamo parlando di un virus in cui non comprendiamo appieno lo spettro di gravità, ma è possibile che il tasso di mortalità possa arrivare al 2% “. Se il tasso di mortalità è veramente del due per cento, ciò significa che due su ogni 100 pazienti che lo ottengono moriranno. “La mia sensazione è che sia inferiore”, ha aggiunto il dott. Horby. ‘Probabilmente ci manca questo iceberg di casi più lievi. Ma questa è la circostanza attuale in cui ci troviamo. “Il tasso di mortalità del due percento è paragonabile alla pandemia di influenza spagnola del 1918, quindi è una preoccupazione significativa a livello globale.” Come si diffonde il virus? La malattia può diffondersi tra le persone solo attraverso tosse e starnuti, rendendola un’infezione estremamente contagiosa. E può anche diffondersi anche prima che qualcuno abbia sintomi. Si ritiene che viaggi nella saliva e persino attraverso l’acqua negli occhi, quindi un contatto ravvicinato, un bacio e la condivisione di posate o utensili sono tutti rischiosi. Inizialmente, si pensava che la gente lo stesse catturando da un mercato di animali vivi nella città di Wuhan. Ma presto iniziarono a emergere casi in persone che non erano mai state lì, il che costrinse i medici a rendersi conto che si stava diffondendo da persona a persona. Ora ci sono prove che può diffondersi di terza mano – a qualcuno di una persona che l’ha catturato da un’altra persona. Cosa ti fa il virus? Quali sono i sintomi? Una volta che qualcuno ha preso il virus COVID-19, potrebbero essere necessari dai due ai 14 giorni, o anche più a lungo, per mostrare qualsiasi sintomo, ma possono essere contagiosi durante questo periodo. Se e quando si ammalano, i segni tipici includono naso che cola, tosse, mal di gola e febbre (alta temperatura). La stragrande maggioranza dei pazienti si riprenderà da questi senza problemi e molti non avranno bisogno di alcun aiuto medico. In un piccolo gruppo di pazienti, che sembrano principalmente anziani o affetti da malattie a lungo termine, può portare a polmonite. La polmonite è un’infezione in cui le parti interne dei polmoni si gonfiano e si riempiono di liquido. Rende sempre più difficile respirare e, se non trattata, può essere fatale e soffocare le persone. Le cifre mostrano che i bambini non sembrano essere particolarmente colpiti dal virus, che secondo loro è peculiare considerando la loro suscettibilità all’influenza, ma non è chiaro il perché. Cosa hanno rivelato i test genetici sul virus? Gli scienziati cinesi hanno registrato le sequenze genetiche di circa 19 ceppi del virus e le hanno rilasciate agli esperti che lavorano in tutto il mondo. Ciò consente ad altri di studiarli, sviluppare test e potenzialmente esaminare il trattamento della malattia che causano. Gli esami hanno rivelato che il coronavirus non è cambiato molto – il cambiamento è noto come mutazione – molto durante le prime fasi della sua diffusione. Tuttavia, il direttore generale del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu, ha affermato che il virus si sta mutando e adattandosi mentre si diffonde attraverso le persone. Ciò significa che gli sforzi per studiare il virus e per controllarlo potenzialmente potrebbero essere resi più difficili perché il virus potrebbe apparire diverso ogni volta che gli scienziati lo analizzano. Ulteriori studi potrebbero essere in grado di rivelare se il virus ha prima infettato un piccolo numero di persone, poi si è modificato e si è diffuso da essi, o se esistevano varie versioni del virus provenienti da animali che si sono sviluppate separatamente. ▷▷▷ La borsa di Gibilterra ora consente l'elenco dei titoli con codice Quanto è pericoloso il virus? Il virus ha un tasso di mortalità di circa il due per cento. Questo è un tasso di mortalità simile all’epidemia di influenza spagnola che, nel 1918, uccise circa 50 milioni di persone. Gli esperti sono stati in conflitto dall’inizio dell’epidemia sul fatto che il numero reale di persone infette sia significativamente superiore al numero ufficiale di casi registrati. Ci si aspetta che alcune persone abbiano sintomi così lievi che non si rendono nemmeno conto di essere malati a meno che non siano testati, quindi vengono scoperti solo i casi più gravi, facendo sembrare il bilancio delle vittime più alto di quello che è realmente. Tuttavia, un’indagine sulla sorveglianza del governo in Cina ha affermato di non aver trovato motivo per credere che ciò fosse vero. Il dottor Bruce Aylward, un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità che si è recato in missione in Cina, ha affermato che non ci sono prove che le cifre mostrino solo la punta dell’iceberg e che la registrazione sembra essere accurata, secondo quanto riportato da Stat News . Il virus può essere curato? Il virus COVID-19 non può essere curato ed è difficile da contenere. Gli antibiotici non funzionano contro i virus, quindi sono fuori discussione. I farmaci antivirali possono funzionare, ma il processo di comprensione di un virus, quindi sviluppo e produzione di farmaci per curarlo richiederebbe anni e enormi quantità di denaro. Non esiste ancora un vaccino per il coronavirus e non è probabile che uno sarà sviluppato in tempo utile per essere utile in questo focolaio, per ragioni analoghe a quanto sopra. Il National Institutes of Health negli Stati Uniti e la Baylor University di Waco, in Texas, affermano che stanno lavorando a un vaccino basato su ciò che sanno sui coronavirus in generale, utilizzando le informazioni dell’epidemia di SARS. Ma questo potrebbe richiedere un anno o più per svilupparsi, secondo la tecnologia farmaceutica . Attualmente, i governi e le autorità sanitarie stanno lavorando per contenere il virus e prendersi cura dei pazienti che sono malati e impediscono loro di infettare altre persone. Le persone che soffrono della malattia vengono messe in quarantena negli ospedali, dove i loro sintomi possono essere curati e saranno lontani dal pubblico non infetto. E gli aeroporti di tutto il mondo stanno mettendo in atto misure di screening come avere medici in loco, misurare la temperatura delle persone per verificare la presenza di febbri e utilizzare lo screening termico per individuare coloro che potrebbero essere malati (l’infezione causa un aumento della temperatura). Tuttavia, possono essere necessarie settimane prima che compaiano i sintomi, quindi c’è solo una piccola probabilità che i pazienti vengano individuati in un aeroporto. Questo focolaio è un’epidemia o una pandemia? L’epidemia è un’epidemia, che è quando una malattia prende piede in una comunità come un paese o una regione. Sebbene si sia diffuso in dozzine di paesi, l’epidemia non è ancora classificata come una pandemia, definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come la “diffusione mondiale di una nuova malattia”. Il capo della preparazione globale al rischio infettivo dell’OMS, la dott.ssa Sylvie Briand, ha dichiarato: ‘Attualmente non siamo in una pandemia. Siamo nella fase in cui si tratta di un’epidemia con focolai multipli e cerchiamo di estinguere la trasmissione in ciascuno di questi focolai “, ha riferito il Guardian. Ha detto che la maggior parte dei casi al di fuori di Hubei era stata “spillover” dall’epicentro, quindi la malattia non si stava diffondendo attivamente in tutto il mondo.