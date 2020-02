Combattere il Coronavirus regalando 9 miliardi di dollari ai residenti di Hong Kong

Il governo di Hong Kong ha deciso di trasferire circa 9 miliardi di dollari in denaro gratuito a circa 7 milioni di residenti nel travagliato territorio cinese. ù

Da una prospettiva globale, questo può essere visto come una mossa disperata per stimolare l’economia locale mentre l’epidemia di coronavirus sta colpendo duramente i mercati di tutto il mondo.

Allo stesso tempo, la mossa può anche essere vista come parte degli sforzi del governo per fermare le persistenti proteste in città.

Hong Kong cerca di pacificare le proteste con denaro gratis?

Nel dicembre 2018, un famigerato influencer cripto cinese di 24 anni, Wong Ching Kit , ha fatto notizia in tutto il mondo dopo essere stato arrestato per aver lanciato pile di banconote da 100 $ HK dal tetto di un edificio a Hong Kong e causando isteria di massa.

L’auto-proclamato milionario dei bitcoin dichiarò all’epoca che la trovata lo faceva “sentire come se fosse un dio” mentre pioveva denaro sulla gente di una delle zone più povere della città.

Ora un altro ragazzo sta pianificando un’acrobazia simile su una scala molto più grande, ma non aspettarti che venga arrestato presto.

“Ho deciso di erogare HK $ 10.000 a residenti permanenti di Hong Kong di età pari o superiore a 18 anni, al fine di incoraggiare e aumentare i consumi locali da un lato e alleviare l’onere finanziario delle persone dall’altro”, ha dichiarato Paul Chan Mo, segretario finanziario di Hong Kong -pò mercoledì.

Con 7 milioni di persone che si stima corrispondano ai criteri stabiliti da Chan, questo ammonterà a circa $ 70 miliardi di HK, che sono quasi $ 9 miliardi.

Questo airdrop di denaro gratuito è la parte centrale di un pacchetto di stimoli per un totale di oltre $ 15 miliardi annunciato dal governo.

Altre fasi del piano includono aiutare le famiglie povere con un mese gratuito di affitto di case popolari e aiutare le imprese in difficoltà con tasse più basse ed elettricità sovvenzionata.

La ragione principale data dalla necessità di stimolare l’economia locale è lo scoppio del nuovo coronavirus , che “ha inferto un duro colpo alle attività economiche e al sentimento di Hong Kong”, secondo Chan.

La pandemia originaria della Cina continentale, che ha interrotto molte catene di approvvigionamento globali, ha danneggiato in modo particolarmente duro l’industria turistica della regione e il piano prevede misure specifiche per affrontarlo.

Un altro problema difficile per l’economia locale sono le continue proteste in città contro quella che molti di Hong Kong vedono come la perdita della loro libertà a Pechino.

Le manifestazioni sono iniziate nel giugno 2019 su un piano per consentire l’estradizione nella Cina continentale, che molti temono comprometterà l’indipendenza giudiziaria del territorio.

Il controverso disegno di legge di estradizione è stato ritirato a settembre, ma le violenze ripetute della polizia hanno continuato ad alimentare il movimento di protesta.

“I disordini sociali e le turbolenze hanno rivelato conflitti profondi nella nostra comunità, che non possono essere risolti dall’oggi al domani”, ha detto Chan.

“Dobbiamo affrontare questi conflitti con pazienza e attenzione poiché hanno un impatto di vasta portata sulla stabilità e sullo sviluppo di Hong Kong in futuro.”

Soldi non esattamente elicotteri

Mentre questo airdrop di denaro gratuito da parte del governo di Hong Kong fa parte di un pacchetto di incentivi, è importante notare che l’implementazione è piuttosto diversa da piani simili in altre parti del globo.

Hong Kong è stata a lungo considerata come una delle strutture più conservative dal punto di vista fiscale del mondo e questo non sembra destinato a cambiare. Non è richiesta la stampa di denaro e non sono necessari prestiti. Il piano è facilmente finanziato dalle enormi riserve fiscali del governo di Hong Kong di 1,1 trilioni di HK $.

“Lungi dall’essere creati” dal nulla “, da distribuire, le dispense programmate di Hong Kong sono già state pagate, per intero, dai suoi contribuenti e con molto da risparmiare”, ha spiegato George Selgin, professore emerito di economia presso l’Università della Georgia. “Le dispense non sono altro che uno schema di ridistribuzione del reddito del governo, senza implicazioni di politica monetaria. Chi è alla ricerca di una prova della teoria dei soldi degli elicotteri, o di uno scoppio dell’iperinflazione di Hong Kong, dovrà aspettare più a lungo per loro. Con un po ‘di fortuna, aspetteranno per sempre. ”

Cosa ne pensi del governo che distribuisce denaro a tutti a Hong Kong? Condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.

