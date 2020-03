Arriva l’assicurazione che copre il Coronavirus e le spese mediche

La cura per il Coronavirus potrebbe essere tra un anno, ma l’ assicurazione per il Coronavirus è qui.

Lo scoppio mortale del coronavirus è diventato una grande minaccia e un incubo globale per il mondo intero.

Dopo oltre 3.000 vite individuali rivendicate da questo focolaio, il panico e la paura hanno lentamente iniziato a diffondere radici anche in India. In questa condizione colpita dalla paura, con circa 29 casi appena registrati della malattia indotta da coronavirus Covid-19 in India, si dice che le startup si siano unite alla lotta contro l’epidemia.

Digit Insurance, che è una compagnia assicurativa con sede a Bangalore, ha ora presentato un’offerta unica .

Un prodotto assicurativo per le persone che sono state colpite dal coronavirus in India è stato recentemente lanciato dalla startup in quanto si dice che il costo del trattamento associato all’epidemia sia molto elevato.

La copertura assicurativa da 25.000 INR a 2.000.000 INR può essere optata per i clienti nell’ambito di questa nuova offerta di prodotti dell’azienda. L’assicurazione offre INR 299 al mese come premio minimo.

A questa particolare offerta assicurativa unica è stato offerto il prodotto ” Digit Health Care Plus ” dell’azienda Digit.

La società ha inoltre affermato che per incoraggiare i fornitori di assicurazioni a lanciare e testare prodotti innovativi per il mercato indiano, hanno presentato questo prodotto assicurativo correlato al coronavirus ai sensi delle normative sandbox dell’IRDAI.

Digit ha dichiarato che il 100% dell’importo del reclamo verrà rimborsato dalla società una volta che un utente è stato diagnosticato il coronavirus positivo da uno qualsiasi dei centri autorizzati dell’ICMR – National Institute of Virology.

Secondo quanto riferito da Digit, l’utente non dovrà attendere il completamento del trattamento per ottenere questo reclamo.

Inoltre, se la quarantena è consigliata da un governo o da un ospedale militare, per un periodo consecutivo di 14 giorni, Digit fornirà il 50% del reclamo anche se l’utente viene successivamente dichiarato coronavirus negativo.

Non è necessario che le fatture mediche vengano presentate alla società per la presentazione di richieste che la società ha aggiunto ulteriormente. Un certificato di un ufficiale medico del governo può essere semplicemente inviato alla società, per iniziare con il trattamento Covid-19.

Secondo quanto riferito, la compagnia Digit Insurance ha raccolto finanziamenti per 84 milioni di dollari da A91 Partners, Faering Capital e TVS Capital con una valutazione post-moneta di quasi 870 milioni di dollari il mese scorso prima del lancio di questo prodotto assicurativo coronavirus.

Digit non è l’unica compagnia che offre assicurazioni alle persone infette da coronavirus. Oltre a Digit, una proposta unica per aiutare le organizzazioni nella lotta contro il coronavirus è stata avanzata da un fornitore SaaS con sede negli Stati Uniti, LogMeIn.

LogMeIn, la startup con sede a Saas, offre ora accesso a governi, comuni, istituzioni educative, organizzazioni sanitarie e non profit, la sua collaborazione e il software di accesso remoto per aiutare a combattere l’epidemia.

LogMeIn ha definito la piattaforma come “Kit di lavoro a distanza di emergenza”. La piattaforma garantisce che le organizzazioni critiche rimangano connesse quando è più importante tramite webinar ed eventi virtuali, supporto IT remoto e accesso ai dispositivi remoti attraverso le sue riunioni e le soluzioni di videoconferenza.

Acoer è un altro esempio che è uno sviluppatore con sede in Georgia di applicazioni abilitate alla blockchain che sta aiutando il settore sanitario a tracciare e visualizzare facilmente l’epidemia di coronavirus utilizzando la tecnologia blockchain.

L’impatto e l’emergenza creati da Coronavirus non sono più una sorpresa per nessuno. Il virus, scoperto per la prima volta in Cina, non ha creato una situazione di panico in molti paesi tra cui Stati Uniti, India, Francia e Emirati Arabi Uniti.

Quasi tutte le principali conferenze o eventi come Mobile World Congress (MWC) e Facebook Global Marketing Summit 2020 sono stati annullati a causa della paura del virus che è abbastanza contagiosa.

Si stima che circa $ 2 trilioni di dollari siano stati persi nel valore delle azioni statunitensi a causa dell’impatto del Coronavirus sul mondo degli affari globali.

In India, finora sono stati segnalati più di 30 casi positivi di Coronavirus. Gli esperti temono inoltre che la situazione potrebbe andare di male in peggio e l’ industria manifatturiera degli smartphone potrebbe fermarsi completamente .

Tra tutta la paura e il panico in India, così come a livello globale, le startup che offrono un po ‘di sollievo in una forma di assicurazione stanno attualmente sostenendo la corsa contro questo virus mortale.

Si spera che continueranno a farlo anche per altri rischi sanitari emergenti anche in futuro. Speriamo di vedere altre offerte così innovative nel settore sanitario in futuro.