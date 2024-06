Vision Pro 2 Apple blocca lo sviluppo e punta al risparmio

Apple sospende il Vision Pro 2 e punta su un visore più accessibile

Il colosso tecnologico di Cupertino, Apple Inc., ha recentemente deciso di sospendere lo sviluppo del suo atteso visore VR di seconda generazione, il Vision Pro 2. Questa mossa segna un significativo cambiamento nella strategia dell’azienda, che ora si concentra su un modello di visore più economico, destinato a rendere la realtà virtuale più accessibile a un pubblico più vasto. Secondo quanto riportato da The Information, Apple ha dirottato le risorse dal progetto Vision Pro 2 per focalizzarsi su due obiettivi chiave: ottimizzare la produzione del primo visore VR e sviluppare un nuovo dispositivo dal prezzo più contenuto, noto con il nome in codice “N109”.

Ottimizzazione del Vision Pro e nuove tecnologie immersive

Apple ha intrapreso una serie di iniziative per ottimizzare la produzione del Vision Pro, il suo visore VR di prima generazione. L’obiettivo principale è quello di ridurre i costi di produzione senza compromettere le funzionalità avanzate del dispositivo.

Per raggiungere questo scopo, Apple sta sviluppando un nuovo display di fascia alta che promette di offrire un’esperienza visiva ancora più immersiva.

Questo miglioramento tecnologico potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel settore della realtà virtuale, offrendo agli utenti una qualità visiva senza precedenti.

In parallelo, l’azienda sta esplorando soluzioni per abbassare il prezzo del Vision Pro, rendendolo più competitivo sul mercato. Questa strategia è parte integrante del piano di Apple per ampliare la propria base di utenti, attirando non solo gli appassionati di tecnologia, ma anche il pubblico mainstream.

La combinazione di un display avanzato e un prezzo più accessibile potrebbe infatti rivoluzionare l’approccio del consumatore medio alla realtà virtuale.

Lo sviluppo del visore VR economico “N109”

Nonostante la sospensione del Vision Pro 2, Apple sta procedendo a ritmo sostenuto con lo sviluppo di un visore VR più economico, indicato come “N109”. Questo dispositivo è progettato per essere proposto a un prezzo simile a quello di un iPhone di fascia alta, rendendo la realtà virtuale un’opzione più realizzabile per molti consumatori.

Il visore VR low-cost sarà dotato degli stessi schermi ad alta risoluzione del Vision Pro, ma con alcune modifiche strutturali per ridurre i costi.

Tra le modifiche previste, si annoverano un minor numero di fotocamere, una fascia per la testa più semplice e speaker di dimensioni ridotte. Inoltre, Apple punta a rendere il nuovo visore almeno un terzo più leggero rispetto al Vision Pro, migliorando così il comfort durante l’uso prolungato.

Questi cambiamenti sono studiati per mantenere un alto standard qualitativo pur riducendo i costi, un equilibrio che Apple ritiene fondamentale per il successo del prodotto.

Prospettive future e sfide nel mercato della realtà virtuale

La data di uscita del visore VR low-cost rimane incerta, con ritardi nello sviluppo che suggeriscono che il dispositivo potrebbe non essere disponibile sul mercato prima del 2026. Inizialmente, Apple aveva ipotizzato un lancio entro la fine del 2024, ma le complessità tecniche e logistiche hanno posticipato questo traguardo.

Tuttavia, l’azienda continua a investire risorse significative nel progetto, convinta del potenziale di mercato di un visore VR accessibile.

Sebbene il Vision Pro 2 sia stato temporaneamente accantonato, la possibilità che Apple riprenda il suo sviluppo in futuro non è del tutto esclusa.

La decisione finale dipenderà dall’evoluzione del mercato e dai progressi tecnologici nel settore della realtà virtuale. Apple monitora costantemente le tendenze del mercato e le innovazioni emergenti, pronta a riadattare le proprie strategie per mantenere la leadership nel settore.

La sospensione del Vision Pro 2 e il focus su un visore più economico rappresentano una mossa strategica di Apple per ampliare il proprio pubblico nella realtà virtuale.

Con tecnologie innovative e un attento bilanciamento tra costi e qualità, Apple si prepara a rivoluzionare ancora una volta il mondo della tecnologia, offrendo esperienze immersive sempre più accessibili e coinvolgenti.