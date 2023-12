Pagamenti contactless NFC: Apple si arrende alla Comunità Europea per le pratiche anticompetitive: ecco cosa succederà

Apple e l’Era dei Pagamenti Contactless: Un Cambiamento Inevitabile

Nel contesto dei pagamenti elettronici, Apple ha recentemente dovuto affrontare una sfida significativa proveniente dall’Unione Europea. Dopo essere stata costretta ad adottare la porta USB-C per iPhone e iPad, la compagnia di Cupertino ora deve confrontarsi con la questione dell’accesso al chip NFC per i pagamenti contactless. Questo è un chiaro segno di una maggiore pressione regolamentare che sta ridisegnando il paesaggio dei servizi digitali.

L’Antitrust Europeo e la Sfida a Apple

Dal 2019, l’Antitrust europeo ha posto Apple sotto la lente di ingrandimento, accusandola di adottare pratiche anticompetitive relativamente all’uso del chip NFC. Queste accuse si basano sull’affermazione che Apple impone limitazioni all’uso dell’NFC, rendendo difficile per le altre aziende sviluppare sistemi di pagamento contactless alternativi a Apple Pay.





La Difesa di Apple e le Preoccupazioni sulla Sicurezza

Apple ha sempre sostenuto che le restrizioni imposte all’uso dell’NFC derivano da necessità di sicurezza, in particolare per la protezione dei dati delle carte di credito e dei conti bancari degli utenti. Tuttavia, secondo Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, questa sarebbe solo una scusa per mantenere il monopolio sui dati dei pagamenti degli utenti iPhone.

La Svolta di Apple: Cedere alle Richieste dell’UE

Di fronte alle crescenti pressioni dell’Unione Europea, Apple sembra aver deciso di assecondare le richieste relative ai pagamenti contactless. Sebbene non ci siano ancora dettagli chiari sull’entità di questo accesso, la mossa indica un cambiamento significativo nella politica della società verso un maggiore apertura e conformità alle normative europee.

Il Futuro di Apple nel Contesto Regolamentare Europeo

Con l’approvazione e l’entrata in vigore delle direttive europee Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA), Apple, insieme ad altre big Tech, deve ora scegliere tra aprire il proprio ecosistema o affrontare severe sanzioni. Questa decisione rappresenta un passo indietro per Apple, che fino ad oggi ha mantenuto un ecosistema relativamente chiuso.

