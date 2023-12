LE TRE NUOVE FUNZIONI DI IOS 17 PER LE FOTO che non conoscete: ecco cosa fanno

Nell’ultima versione di iOS 17, Apple ha introdotto diverse funzionalità innovative per la fotografia, alcune delle quali potrebbero essere passate inosservate ai più. Questo articolo esplorerà tre di queste funzioni, fornendo una panoramica dettagliata delle capacità nascoste del vostro iPhone.

Riconoscimento degli Animali nelle Foto

Una delle caratteristiche più sorprendenti di iOS 17 è il riconoscimento degli animali nelle foto. Grazie all’intelligenza artificiale, l’app Foto ora può identificare gli animali domestici nelle immagini e organizzarle in un album dedicato. Questa funzione, dettagliatamente spiegata sul portale ufficiale di supporto Apple, permette di ritrovare facilmente foto del proprio animale domestico, come ad esempio il proprio gatto, classificate con il suo nome.

Trasformazione delle Foto in Sticker

Un’altra funzione poco conosciuta di iOS 17 consente di trasformare i soggetti delle foto in sticker. Utilizzando l’app Foto, gli utenti possono selezionare un soggetto, ad esempio un animale, e trasformarlo in uno sticker. Questa operazione, semplice e intuitiva, si effettua tenendo premuto sul soggetto nella foto e selezionando l’opzione “Aggiungi adesivo”.

Ritaglio delle Foto con un Tap

L’ultima funzione che merita attenzione è la possibilità di ritagliare le foto con un semplice gesto. Nelle versioni precedenti di iOS, il ritaglio di un’immagine richiedeva diversi passaggi, ma in iOS 17, l’app Foto ha semplificato il processo. Con un semplice zoom sulle dita, appare il pulsante “Ritaglia”, rendendo il processo più rapido e accessibile.

Esplorando le Innovazioni Fotografiche di IOS 17: Funzioni Avanzate per gli Appassionati





iOS 17 non è solo un aggiornamento software, ma rappresenta un salto qualitativo nelle capacità fotografiche degli iPhone. In questo articolo, esaminiamo più da vicino alcune delle funzionalità avanzate che questa versione offre agli appassionati di fotografia.

Intelligenza Artificiale e Riconoscimento di Animali

Grazie all’avanzata intelligenza artificiale integrata in iOS 17, l’app Foto può ora riconoscere specificamente gli animali domestici. Questa funzionalità non solo classifica le immagini in un album dedicato, ma fornisce anche una riconoscibilità personalizzata per ogni animale, basata sulle foto archiviate.

Da Foto a Sticker: Un Tocco di Creatività

La trasformazione di elementi delle foto in sticker rappresenta un’innovazione che fonde fotografia e creatività digitale. Questa funzione, intuitiva e divertente, apre nuove possibilità per la personalizzazione delle immagini e la condivisione sui social network.

Semplificazione del Ritaglio: L’Efficienza al Tocco

Infine, l’opzione di ritaglio delle foto con un tap è un chiaro esempio dell’impegno di Apple nel rendere l’esperienza utente più fluida e intuitiva. Questa funzionalità riduce i passaggi necessari per modificare una foto, dimostrando l’attenzione di Apple alle esigenze pratiche dei suoi utenti.