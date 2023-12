iPhone ora effettua chiamate a numeri di rete telefonica anche in assenza di rete cellulare: scopri come sia già possibile

Innovazione nelle Telecomunicazioni: Chiamate WiFi su iPhone

Chiamate WiFi: Una Rivoluzione per la Comunicazione Mobile Le chiamate WiFi rappresentano una significativa evoluzione nella tecnologia delle comunicazioni mobili.

Grazie a questa funzione, gli utenti iPhone possono ora effettuare chiamate utilizzando la rete internet WiFi, superando le limitazioni di copertura della rete cellulare. Questa caratteristica è particolarmente utile in aree dove il segnale cellulare è debole o assente.





Come Funzionano le Chiamate WiFi Tradizionalmente, effettuare chiamate in aree con scarsa o nessuna ricezione cellulare era un problema. Le alternative, come FaceTime Audio, WhatsApp o Skype, richiedevano l’uso di app terze e che anche il destinatario avesse la stessa app.

Con le Chiamate WiFi, invece, gli utenti possono chiamare utilizzando il proprio numero di telefono tramite una rete WiFi, facilitando la comunicazione in luoghi privi di copertura cellulare.

Situazioni Ideali per l’Uso delle Chiamate WiFi Le Chiamate WiFi sono ideali in diverse situazioni, come:

Hotel o B&B in zone con copertura cellulare limitata ma dotati di WiFi.

Case in aree remote con connessione ADSL o Fibra ma lontane dai ripetitori di rete cellulare.

Parti della casa con scarsa copertura cellulare a causa di caratteristiche costruttive o logistiche.

Piani interrati o garage dove il segnale cellulare è debole.

Passaggi per Attivare le Chiamate WiFi su iPhone

Abilitazione della Funzione Chiamate WiFi Per attivare le Chiamate WiFi su iPhone, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi:

Aggiornare l’iPhone all’ultima versione del sistema operativo, idealmente iOS 17.2 o successivo. Accedere all’app Impostazioni e selezionare la sezione Telefono > Chiamate WiFi. Attivare l’opzione Chiamate WiFi. Leggere e accettare le informazioni relative a dati e privacy per completare l’attivazione.

Gli Operatori che Supportano la Funzione In Italia, attualmente, le Chiamate WiFi sono supportate da WINDTRE e TIM, come indicato sulle loro pagine ufficiali. La funzionalità è offerta gratuitamente. Si prevede che altri operatori italiani introdurranno questa funzione in futuro, estendendo il supporto a tutti gli utenti.

Le Chiamate WiFi su iPhone rappresentano un passo avanti nella tecnologia di comunicazione mobile, offrendo agli utenti un’alternativa pratica e intuitiva per rimanere connessi in aree con copertura cellulare limitata. Questa innovazione non solo migliora la comodità per gli utenti ma apre anche nuove possibilità per la comunicazione in situazioni critiche.

Le Potenzialità delle Chiamate WiFi: Una Soluzione Innovativa per la Comunicazione

Chiamate WiFi su iPhone: Superare le Limitazioni della Rete Cellulare Le chiamate WiFi su iPhone aprono nuove frontiere nella comunicazione mobile. Questa funzione consente agli utenti di effettuare chiamate attraverso la rete WiFi in assenza o scarsa presenza di segnale cellulare. Questa tecnologia è particolarmente utile in luoghi dove la copertura cellulare è limitata, come aree remote, edifici con barriere architettoniche o ambienti sotterranei.

Vantaggi delle Chiamate WiFi Le chiamate WiFi offrono diversi vantaggi rispetto alle tradizionali chiamate cellulari. Tra questi:

Migliore qualità delle chiamate : Grazie alla stabilità della connessione WiFi, la qualità delle chiamate è spesso superiore, con audio più chiaro e meno interruzioni.

: Grazie alla stabilità della connessione WiFi, la qualità delle chiamate è spesso superiore, con audio più chiaro e meno interruzioni. Riduzione dei costi : Utilizzare la rete WiFi per le chiamate può aiutare a ridurre il consumo dei dati cellulari e, in alcuni casi, i costi delle chiamate, soprattutto in roaming internazionale.

: Utilizzare la rete WiFi per le chiamate può aiutare a ridurre il consumo dei dati cellulari e, in alcuni casi, i costi delle chiamate, soprattutto in roaming internazionale. Maggiore accessibilità: La funzione è particolarmente utile in zone dove la copertura cellulare è scarsa, garantendo una comunicazione continua.

Implementazione delle Chiamate WiFi: Processo e Operatori L’attivazione delle Chiamate WiFi su iPhone è un processo semplice e intuitivo. Gli utenti devono solo aggiornare il loro dispositivo all’ultima versione del sistema operativo e seguire pochi semplici passaggi nelle impostazioni del telefono. In Italia, gli operatori che attualmente supportano questa funzione sono WINDTRE e TIM, con previsioni che altri operatori seguiranno.

Futuro delle Chiamate WiFi Le Chiamate WiFi su iPhone rappresentano una tendenza crescente nel settore delle telecomunicazioni. Con l’aumento della disponibilità e dell’accessibilità delle reti WiFi, questa tecnologia si prevede diventerà sempre più popolare, offrendo un’alternativa affidabile alle chiamate cellulari tradizionali.





Un Passo Verso la Comunicazione del Futuro In conclusione, le Chiamate WiFi su iPhone rappresentano un notevole passo avanti nella tecnologia della comunicazione mobile. Questa funzione non solo migliora la qualità delle chiamate e la connettività in aree con scarsa copertura cellulare, ma segna anche il cammino verso un futuro in cui la comunicazione è sempre più flessibile, accessibile e di alta qualità.