Il nuovo iPad M4 Pro si piega ma non si spezza? Ecco cosa succede nel test più assurdo.

Nonostante sia il più sottile che Apple abbia mai realizzato, il nuovo iPad Pro M4 con display OLED ha dimostrato di essere resistente alle piegature almeno quanto la generazione precedente. A dimostrarlo sono stati i primi “bend test” effettuati da Zack Nelson di JerryRigEverything e dal canale MobileReviewsEh. L’annuncio del nuovo iPad Pro M4 ha generato grande aspettativa tra gli appassionati di tecnologia e gli utenti di dispositivi Apple.

Dotato di un display OLED e del chip M4, il nuovo iPad Pro promette prestazioni elevate e un design estremamente sottile.

Tuttavia, una delle preoccupazioni principali riguarda la resistenza strutturale del dispositivo, soprattutto alla luce dei precedenti problemi di “bendgate” che hanno afflitto alcuni modelli di iPad.

In questo articolo, analizzeremo i test di piegatura effettuati su questo nuovo modello, esaminando i risultati e discutendo le implicazioni per gli utenti.

Test di Piegatura: Resistenza e Punti Critici

Zack Nelson, noto per i suoi rigorosi test di resistenza su JerryRigEverything, ha iniziato il suo esame del nuovo iPad Pro M4 con una serie di test preliminari.

Inizialmente, Nelson ha analizzato e “distrutto” la nuova Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard, accessori che spesso accompagnano l’iPad Pro nelle attività quotidiane dei professionisti.

Successivamente, Nelson si è concentrato sul vetro anteriore dell’iPad, testando la resistenza ai graffi delle fotocamere e del display OLED.

Sorprendentemente, il pannello OLED ha resistito a un’esposizione di circa 60 secondi alla fiamma di un accendino, dimostrando una notevole resistenza al calore.

Passando al test di piegatura, Nelson ha esercitato una pressione manuale sui lati più lunghi dell’iPad.

Questa pressione ha causato solo un leggero distacco del pannello anteriore, che è comunque rimasto funzionante.

Tuttavia, quando la pressione è stata applicata sui lati più corti, si è verificato un cedimento strutturale in corrispondenza della porta USB-C.

Un risultato simile è stato osservato anche nel test effettuato da AppleTrack, confermando che questa zona rappresenta un punto debole del design del nuovo iPad Pro.

Nelson ha quindi rimosso il display per esaminare e rimuovere tutte le parti interne, notando la nuova copertura metallica che conferisce maggiore rigidità strutturale al dispositivo.

Sono stati osservati anche i nuovi speaker, piatti e circolari, che contribuiscono al design compatto dell’iPad Pro M4.

Secondo Nelson, se Apple avesse aggiunto un’altra struttura perpendicolare lungo il lato della porta di ricarica, probabilmente il dispositivo non avrebbe subito il cedimento osservato.

Analisi dei Risultati: Un Dispositivo Resistente ma con Limiti

I test di piegatura effettuati da MobileReviewsEh hanno fornito ulteriori conferme sulla resistenza del nuovo iPad Pro M4.

Nel loro test, è stata applicata una pressione con pesi da palestra utilizzando un misuratore di forza.

Dopo aver posizionato oltre 31,75 chilogrammi di peso al centro del display dell’iPad Pro fino al completo cedimento strutturale, MobileReviewsEh ha concluso che il nuovo iPad Pro è “altrettanto resistente se non un po’ più resistente” della generazione precedente.

Questi risultati suggeriscono che, nonostante il design più sottile, Apple è riuscita a mantenere un buon livello di resistenza strutturale nel nuovo iPad Pro M4.

In definitiva, sembrerebbe decisamente improbabile che i nuovi iPad Pro possano causare un nuovo “bendgate” simile a quello che ha interessato alcuni modelli nel 2019.

All’epoca, alcuni iPad Pro uscirono dalle confezioni di vendita già con una “leggerissima piegatura del telaio in alluminio”, attribuita a un “effetto collaterale del processo di produzione”.

La nuova disposizione dei magneti è un altro elemento significativo del design dell’iPad Pro M4.

Apple ha aggiunto magneti cubici più grandi che si allineano con una nuova guida più lunga di magneti a strisce presenti nella custodia Folio.

Questa modifica consente una maggiore regolazione dell’angolo di visione, migliorando l’esperienza d’uso per gli utenti.

Implicazioni per il Mercato e il Futuro degli iPad Pro

L’introduzione del nuovo iPad Pro M4 rappresenta un passo importante per Apple nella continua evoluzione dei suoi dispositivi.

Il chip M4, combinato con il display OLED, offre prestazioni eccezionali e una qualità visiva superiore.

Queste caratteristiche rendono il nuovo iPad Pro una scelta eccellente per i professionisti che necessitano di un dispositivo potente e versatile.

Tuttavia, la resistenza strutturale rimane una preoccupazione per molti utenti.

I test di piegatura hanno dimostrato che, sebbene il nuovo iPad Pro M4 sia resistente, esistono punti critici che potrebbero rappresentare un rischio in determinate situazioni.

Ad esempio, il cedimento strutturale in corrispondenza della porta USB-C suggerisce che gli utenti dovrebbero prestare particolare attenzione quando utilizzano il dispositivo in modo intensivo o in ambienti difficili.

Inoltre, la maggiore rigidità strutturale fornita dalla nuova copertura metallica e dai magneti migliorati potrebbe non essere sufficiente a garantire la resistenza in tutte le situazioni.

Apple dovrà continuare a lavorare su questi aspetti per migliorare ulteriormente la durabilità dei suoi dispositivi.

Nel complesso, il nuovo iPad Pro M4 rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai modelli precedenti, ma ci sono ancora margini di miglioramento.

Gli utenti professionali apprezzeranno sicuramente le prestazioni elevate e la qualità del display OLED, ma dovranno essere consapevoli dei limiti strutturali del dispositivo.

La continua innovazione di Apple nel design e nella tecnologia degli iPad Pro è un segnale positivo per il futuro.

Con ogni nuova generazione, Apple dimostra il suo impegno a fornire prodotti di alta qualità che rispondono alle esigenze dei suoi utenti.

Il nuovo iPad Pro M4 è un esempio di questo impegno, offrendo prestazioni eccezionali in un design elegante e sottile.

In conclusione, il nuovo iPad Pro M4 rappresenta un passo avanti significativo per Apple, ma come ogni nuovo prodotto, ha i suoi punti di forza e le sue debolezze.

La resistenza strutturale è stata migliorata, ma esistono ancora aree che richiedono attenzione.

Gli utenti professionali che cercano un dispositivo potente e versatile troveranno nel nuovo iPad Pro M4 una scelta eccellente, purché siano consapevoli dei limiti strutturali e utilizzino il dispositivo di conseguenza.