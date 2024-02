Il futuro distopico di Vision Pro di Apple: sarà una minaccia o una opportunità?

In strada e in auto col nuovo visore Apple: le scene più assurde dipingono un futuro distopico

L’arrivo del Vision Pro di Apple segna un momento cruciale nella convergenza tra tecnologia wearable e realtà aumentata, offrendo agli utenti un’esperienza immersiva senza precedenti.

Questo dispositivo, con le sue capacità avanzate, promette di ridefinire l’interazione umana con il mondo digitale, ma solleva anche interrogativi critici riguardo la sicurezza e l’impatto sociale.

Un nuovo orizzonte tecnologico

Il Vision Pro di Apple, lanciato venerdì scorso, rappresenta una svolta nell’ambito dei dispositivi indossabili per la realtà virtuale e aumentata. Attraverso l’utilizzo di dodici videocamere esterne, il visore permette di sovrapporre elementi virtuali alla realtà circostante, creando un’esperienza “pass-through” senza precedenti.

Questa innovazione apre le porte a un nuovo modo di interagire con l’ambiente e con la tecnologia, ma solleva anche questioni riguardanti la sicurezza e l’etica dell’uso di tali dispositivi in contesti quotidiani come la guida di un’auto.

La realtà aumentata invade lo spazio urbano

L’uso del Vision Pro in contesti urbani ha già generato scene che sembrano uscite da un racconto di fantascienza. Persone che camminano per strada, si allenano in palestra o guidano veicoli a guida autonoma mentre indossano il visore sono diventate immagini comuni, suscitando reazioni miste tra ammirazione e preoccupazione.

L’immagine di un utente al volante di un futuristico Cybertruck di Tesla, condivisa sui social media, ha alimentato dibattiti sull’impatto di queste tecnologie sulla sicurezza stradale e sulla distrazione alla guida.

Vision Pro e guida autonoma: un binomio controverso

L’interazione tra il Vision Pro e veicoli a guida autonoma, come dimostrato da vari video su social network, mette in luce le potenzialità e i rischi associati all’uso di realtà aumentata in auto.

Se da un lato la tecnologia pass-through promette un’integrazione seamless tra informazioni virtuali e ambiente di guida, dall’altro solleva questioni legali e etiche sull’adeguatezza delle normative attuali, che non prevedono esplicitamente l’uso di dispositivi di realtà aumentata al volante.

Sicurezza e percezione della realtà: lo studio di Stanford

Un recente studio di Stanford ha messo in discussione la sicurezza dell’uso prolungato di tecnologie pass-through come quella implementata nel Vision Pro e nel visore Meta Quest 3.

La ricerca evidenzia come la dissonanza cognitiva, causata da scarso contrasto, distorsione e campo visivo ridotto, possa influire negativamente sulla capacità degli utenti di percepire correttamente la realtà, aumentando potenzialmente il rischio di incidenti, soprattutto in contesti di guida.

La sfida delle normative

Nonostante la tecnologia avanzata del Vision Pro, attualmente non esistono leggi specifiche che ne regolamentino l’uso durante la guida.

Questo vuoto normativo solleva interrogativi urgenti sulla necessità di adeguare le legislazioni attuali alle sfide poste dalle nuove tecnologie, per garantire la sicurezza stradale e proteggere gli utenti da potenziali rischi.

L’impatto sociale della realtà aumentata

Oltre alle questioni di sicurezza, l’introduzione di dispositivi come il Vision Pro solleva riflessioni sull’impatto sociale della realtà aumentata.

L’adozione massiva di queste tecnologie potrebbe modificare profondamente il modo in cui interagiamo con l’ambiente circostante, con implicazioni che vanno dal cambiamento delle abitudini quotidiane alla ridefinizione delle norme sociali e comportamentali.

Verso un futuro distopico o utopico?

L’evoluzione della realtà aumentata e virtuale, rappresentata dal lancio del Vision Pro di Apple, pone l’umanità di fronte a un bivio: da un lato, la promessa di un’integrazione sempre più profonda tra digitale e reale offre opportunità senza precedenti per l’innovazione e l’esperienza umana; dall’altro, i rischi associati a un uso non regolamentato e poco consapevole di queste tecnologie potrebbero condurci verso scenari distopici, dove la distinzione tra reale e virtuale diventa sempre più sfumata e problematica.