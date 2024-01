Arriva sul mercato Apple Vision Pro: ecco i prezzi, le caratteristiche tecniche ufficiali e la disponibilità sul mercato.

Apple Vision Pro: Il Futuro della Realtà Mista

INel mondo dell’innovazione tecnologica, l’attesa è finalmente giunta al termine. Apple, un nome che ha dominato il panorama tecnologico per oltre 30 anni, ha annunciato la data ufficiale di lancio per il suo attesissimo headset Vision Pro.

Dopo un periodo di sviluppo intensivo e miglioramenti significativi, gli Stati Uniti saranno i primi a sperimentare questa straordinaria piattaforma di realtà mista. In questo articolo, esploreremo tutti i dettagli su Apple Vision Pro, dalle specifiche tecniche alle opzioni di configurazione e prezzi, gettando luce su un futuro che si preannuncia affascinante.

Il Cammino Verso il Lancio

Dopo il suo debutto in anteprima mondiale alla Worldwide Developer Conference lo scorso giugno, Apple Vision Pro ha generato un’enorme attesa tra gli appassionati di tecnologia e gli appassionati di realtà mista.

Tuttavia, la data di lancio rimaneva un mistero, fino ad ora. Il 2 febbraio 2024 segnerà un momento epocale per la realtà mista, quando gli utenti americani avranno finalmente l’opportunità di immergersi in questo affascinante mondo di esperienze AR e VR offerto da Apple.

Apple ha dimostrato impegno nel migliorare l’esperienza utente, lavorando a stretto contatto con il team software per perfezionare VisionOS. Questo significa che gli utenti possono aspettarsi un dispositivo che funziona in modo fluido e privo di bug, garantendo un’immersione senza pari nella realtà mista.

Specifiche Tecniche e Configurazione

Una delle caratteristiche più impressionanti di Apple Vision Pro è la sua versatilità. Il dispositivo verrà fornito con due opzioni di configurazione per la fascia per il capo: la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop.

In entrambi i casi, gli utenti avranno accesso a una confezione completa di accessori, tra cui un cavo di ricarica USB-C, un adattatore di alimentazione USB-C, una batteria, un panno per la pulizia, una cover per il display frontale e cuscinetti per la guarnizione.

Il modello di base di Vision Pro offre una generosa memoria di 256 GB e include una serie di componenti di alta qualità:

Fascia Solo Knit e fascia Dual Loop per un comfort personalizzato.

Guarnizione leggera con cuscinetti corrispondenti per una vestibilità comoda e sicura.

Cover Apple Vision Pro per proteggere il display.

Panno per la pulizia per mantenere il visore in condizioni ottimali.

Cavo di ricarica USB-C e adattatore di alimentazione USB-C per una ricarica conveniente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Apple Vision Pro è dotato di uno schermo 4K per ciascun occhio, garantendo una qualità visiva straordinaria. La sua capacità di transizione fluida tra realtà aumentata e realtà virtuale è resa possibile da due potenti chip: il chip M2 di Apple e il nuovo chip R1, dedicato al processamento dei dati provenienti dai sensori integrati, dalle telecamere e dai microfoni. Questa combinazione offre una performance eccezionale e una latenza minima, rendendo l’esperienza utente impeccabile.

Inoltre, Apple ha introdotto una rivoluzionaria tecnologia di tracciamento degli occhi, della testa e delle mani, che consente agli utenti di navigare nell’interfaccia senza l’uso di un controller tradizionale. Questo livello di interattività apre la porta a esperienze di realtà mista più intuitive e coinvolgenti.

Il Futuro delle App e la Disponibilità Globale

Apple Vision Pro non è solo un visore di realtà mista di alta qualità, ma anche una piattaforma per interagire con le app familiari dell’ecosistema Apple. App come FaceTime, Foto e Film avranno una presenza centrale nell’esperienza utente, ma Apple offre anche nuove funzionalità emozionanti, tra cui la possibilità di visualizzare video spaziali registrati con l’iPhone 15 Pro.

Un punto cruciale da notare è l’integrazione con VisionOS, il nuovo sistema operativo di Apple. Questo sistema operativo è progettato per funzionare con la maggior parte delle app per iPhone e iPad, senza richiedere ulteriori interventi da parte degli sviluppatori. Ciò significa che gli utenti possono aspettarsi un’ampia gamma di contenuti e applicazioni per arricchire la loro esperienza.

Al momento, la data di disponibilità annunciata riguarda solo gli utenti americani, ma è probabile che un rilascio globale segua a breve. Un altro aspetto cruciale riguarda il prezzo, con Apple che ha fissato un prezzo di $3.499 per l’headset Vision Pro. Inoltre, sono disponibili lenti correttive Zeiss opzionali, vendute a $99 per quelle per la lettura e $149 per quelle correttive.

Con il lancio ufficiale di Apple Vision Pro, si apre una nuova era per la realtà mista. La combinazione di specifiche tecniche avanzate, versatilità nell’uso e l’ecosistema Apple rendono questo dispositivo un punto di riferimento nel settore. Tuttavia, il suo prezzo considerevole potrebbe rappresentare una barriera per alcuni utenti. Resta da vedere se l’esperienza offerta da Apple Vision Pro sarà abbastanza convincente da giustificare tale investimento. Tuttavia, una cosa è certa: il futuro della realtà mista è ora, e Apple è in prima linea per guidarlo.