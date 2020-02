Apple Watch sta uccidendo l’industria orologiera svizzera?

Questo perché, secondo quanto riferito, Apple ha venduto più Apple Watch nel 2019 rispetto agli orologi venduti da tutti gli orologiai svizzeri, tra cui Swatch, Tissot, TAG Heuer e altri, messi insieme.

È un dato di fatto, Strategy Analytics ha affermato che le vendite di Apple Watch non solo hanno battuto le vendite di orologi svizzeri l’anno scorso, ma le hanno letteralmente spazzate via.

Secondo Strategy Analytics, Apple ha spedito un totale di 30,7 milioni di unità di Apple Watch nel 2019, mentre l’intero settore dell’orologeria svizzera ha spedito solo 21,1 milioni di unità in tutto il mondo l’anno scorso.

Inoltre, le spedizioni di Apple Watch sono cresciute in modo sorprendente del 36% rispetto all’anno precedente, mentre le spedizioni di orologi svizzeri sono diminuite del 13%.

È importante notare che Apple non suddivide i numeri di vendita di Apple Watch, quindi il rapporto di Strategy Analytics si basa sulla propria ricerca.

Tuttavia, nel 2019 Apple ha finalmente offerto un Apple Watch al dolce prezzo di $ 199 (per l’Apple Watch Series 3), quindi è ragionevole presumere che sia un fattore nel perché i numeri di Apple Watch siano potuti salire abbastanza da battere l’intero settore dell’orologeria svizzera nel 2019.

Steven Waltzer, analista senior presso Strategy Analytics, ha affermato che il successo di Apple Watch è dovuto a “una miscela di design accattivante, tecnologia user-friendly e app appiccicose [che] rende l’Apple Watch molto popolare in Nord America, Europa occidentale e Asia “.

Ha anche aggiunto che” gli orologi da polso analogici rimangono popolari tra i consumatori più anziani, ma i compratori più giovani si stanno orientando verso gli smartwatch e l’orologio da polso computerizzato “.

Ma il suo commento finale è il più duro per l’industria orologiera svizzera:

I produttori di orologi svizzeri tradizionali, come Swatch e Tissot, stanno perdendo le guerre degli smartwatch. Apple Watch offre un prodotto migliore attraverso canali di vendita più profondi e fa appello ai consumatori più giovani che desiderano sempre più abbigliamento da polso digitale. Si sta chiudendo la finestra per i marchi di orologi svizzeri per avere un impatto sugli smartwatch. Il tempo potrebbe scadere per Swatch, Tissot, TAG Heuer e altri.