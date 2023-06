Apple Vision Pro: L’esperienza isolante del futuro, ormai presente.

L’esperienza solitaria della tecnologia

È il 2025 e mi trovo seduto accanto a mio marito sul divano, il suo volto appare nel mio campo visivo ogni volta che ci rivolgiamo la parola. Quando il nostro dialogo si interrompe, scompare dalla mia vista per consentirmi di concentrarmi sugli schermi di fronte a me. Mentre lavoro sulla modifica di una presentazione, faccio una videochiamata con la mia famiglia sparsa per il paese, imparo lo spagnolo e guardo contemporaneamente tutorial di cucina su YouTube.

Ad un tratto, ricevo una notifica: è arrivato il momento della mia meditazione quotidiana. Gli schermi si oscurano e la stanza intorno a me svanisce completamente, permettendomi di concentrarmi su un’animazione rilassante e sul conteggio dei miei respiri. Al termine, la sessione viene automaticamente registrata nel mio diario, insieme al mio stato d’animo del giorno: piacevole, proprio come ieri.

La videochiamata torna immediatamente al primo piano, mentre gli avatar dei miei cari familiari, incredibilmente realistici, ridono di una battuta spiritosa fatta da mia madre. Non sono sicuro di cosa abbia detto, ma il mio avatar ride comunque in compagnia dei loro personaggi virtuali.

Questa visione del futuro potrebbe non essere esattamente quella che Apple sta cercando di venderci con le sue nuove cuffie, ma non credo sia così lontana. Vision Pro è uno schermo personale al prezzo di 3.500 dollari.

È un dispositivo proiettato verso il futuro dell’iPhone. Potrebbe introdurre un’utopia felice in cui siamo in sintonia con ciò che ci circonda nella misura che desideriamo. Oppure potrebbe essere semplicemente un modo estremamente costoso per sembrare sciocchi nel comfort delle nostre case. Tuttavia, una cosa è certa: sembra incredibilmente isolante.

Vision Pro: L’innovazione tecnologica di Apple

Negli ultimi due giorni, molto è stato detto sul Vision Pro e su ciò per cui è stato progettato, ma nel caso tu sia stato distratto, ecco una sinossi: il Vision Pro è un paio di occhiali all’avanguardia che ti offre uno schermo direttamente davanti agli occhi. È principalmente un visore VR, anche se Apple evita accuratamente di utilizzare tale termine, con elementi di realtà aumentata ingegnosamente intrecciati. Grazie alle telecamere integrate che guardano verso l’esterno, può catturare il mondo circostante e mostrartelo, secondo necessità. Ad esempio, se riconosce che stai conversando con qualcuno, la loro immagine verrà visualizzata. Se desideri immergerti e guardare un film durante un volo, il mondo reale scomparirà dalla tua vista.

Apple cerca ardentemente di farci credere che con le cuffie Vision Pro possiamo partecipare al “mondo reale”. L’azienda sottolinea fortemente le capacità di realtà aumentata del dispositivo e include addirittura un quadrante fisico per controllare il livello di coinvolgimento con il mondo esterno in qualsiasi momento. C’è anche un display esterno in modo che chiunque sia nella stanza possa vedere i tuoi occhi, anziché una grande scatola nera sul tuo volto. Nel corso della presentazione, Apple ha mostrato un genitore che utilizzava gli auricolari in cucina, mentre il bambino giocava nelle vicinanze. Il piccolo gli tira un pallone da calcio e lui lo respinge senza perdere neanche un attimo. Ecco a voi! Puoi fare cinque cose diverse contemporaneamente, essere un genitore attento e utilizzare gli auricolari allo stesso tempo!

L’esperienza isolante di Vision Pro

Tuttavia, anche se Apple sostiene che Vision Pro non dovrebbe distoglierti completamente dalla realtà, dalla sua progettazione emerge chiaramente che ti mette al centro del tuo piccolo mondo, circondato da schermi. È un’esperienza intrinsecamente più isolata rispetto all’interazione con uno schermo da 6 pollici che teniamo in mano. Come potremmo condividere con qualcuno un divertente video TikTok che abbiamo appena guardato? Come potremmo mostrare a nostro coniuge un video carino che abbiamo appena girato con nostro figlio? Come potremmo fare vedere a tutti durante una videochiamata FaceTime che il nostro gatto si è appena accoccolato sul nostro grembo? Apple, per favore, hai pensato a questi momenti di connessione che ci mancheranno?

Avere uno schermo davanti agli occhi quando desideriamo allontanarci e guardare Netflix è una cosa, ma Apple non sta semplicemente vendendo Vision Pro come uno schermo per il viso. Dovrebbe consentirti di camminare per casa tua, prendere un drink dal frigo e interagire con i tuoi cari mentre indossi il dispositivo. Infatti, nel video promozionale, Apple lo rappresenta quasi esclusivamente come qualcosa da indossare quando si è da soli a casa.

L’illusione della connessione attraverso FaceTime

Prendiamo ad esempio FaceTime, uno degli scenari principali di utilizzo di Vision Pro. Apple insiste sul fatto che sembrerà che le persone con cui stiamo parlando siano fisicamente presenti nella stanza con noi. Tuttavia, non vedono esattamente noi come siamo realmente, ma una rappresentazione fotorealistica costruita a partire da una scansione del nostro volto effettuata con gli auricolari. È difficile capire come ci si possa sentire più vicini quando facciamo una videochiamata FaceTime con i nostri cari sparsi per il paese se loro non possono neanche vedere il nostro vero volto.

Voglio chiarire che non voglio giudicare questo prodotto, che non sarà disponibile prima di molti mesi. Anche se riscuotesse un grande successo, nessuno verrà a casa mia di notte per sostituire il mio iPhone con questi auricolari. È facile evitare completamente questa esperienza semplicemente non acquistando un auricolare al prezzo di 3.500 dollari.

Vision Pro e la salute mentale

Tuttavia, non posso fare a meno di notare la contraddizione tra Vision Pro e la sua natura estremamente egocentrica e l’impegno contemporaneo di Apple verso lo sviluppo di strumenti per la gestione della salute mentale. Durante lo stesso evento di presentazione, Apple ha annunciato una serie di nuove funzionalità di iOS 17 volte ad aiutare le persone a comprendere le proprie emozioni e il proprio stato d’animo. Sarà possibile registrare il proprio umore quotidiano e le emozioni momento per momento attraverso l’app Salute e accedere a un questionario standard utilizzato dagli operatori sanitari per monitorare la depressione e l’ansia.

Inoltre, è stata introdotta una nuova app di diario che, in base a foto recenti scattate o luoghi visitati, suggerisce automaticamente di fare una pausa, riflettere e scrivere una voce diario. Probabilmente non è una cattiva idea prendersi una pausa dalla costante pressione di condividere foto, video e pensieri con il mondo, e semplicemente scrivere qualcosa per sé stessi.

Lotta contro la dipendenza dagli schermi

Non dobbiamo dimenticare che Apple ha dedicato anni allo sviluppo di funzionalità volte a tenere traccia e ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Se già oggi faticiamo a separarci dai nostri telefoni, immaginate quanto sarà difficile distogliere lo sguardo da TikTok quando avremo uno schermo effettivamente attaccato al nostro viso. Apple ci fornisce strumenti fragili per aiutarci a mantenere relazioni sane con i nostri dispositivi, ma allo stesso tempo ci offre uno schermo che è letteralmente legato al nostro volto.

C’è la possibilità che Vision Pro non abbia successo e continueremo ad utilizzare felicemente (o infelicemente) i nostri schermi tascabili per il resto del tempo. Tuttavia, Apple è un’azienda con un’enorme influenza sul modo in cui interagiamo con la tecnologia, come dimostra il suo track record. Quando Apple lancia un prodotto in una nuova categoria, è lecito chiedersi se quel prodotto rappresenti una versione del futuro, un futuro in cui ci relazioniamo tra di noi e con noi stessi in modi nuovi e diversi. E se Vision Pro di Apple dovesse davvero fare parte significativa di quel futuro, non mi sorprenderebbe se ci sentissimo un po’ più soli.