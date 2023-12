Apple Raccoglie nuovi dati per Migliorare l’Accuratezza di Maps in AR: verrà rispettata la privacy degl utenti?

Apple ha recentemente annunciato il suo piano per migliorare la funzionalità di localizzazione in realtà aumentata (AR) nelle sue Mappe attraverso la raccolta di dati con iOS 17.2. La mossa punta a elevare sia la precisione che la velocità delle funzionalità AR, una frontiera tecnologica in rapida espansione.

Un Nuovo Livello di Precisione AR

In primo piano nell’innovazione di Apple è l’uso di “punti caratteristici”, dati che delineano la forma e l’aspetto degli oggetti fissi, come edifici e strutture. Questa raccolta dati, che esclude esplicitamente foto o immagini, permette a Mappe di posizionare con precisione gli utenti nel contesto AR. Un aspetto fondamentale è che i dati raccolti vengono trattati con l’apprendimento automatico direttamente sul dispositivo, filtrando oggetti in movimento come persone e veicoli, e mantenendo l’attenzione su elementi statici.

Sicurezza e Privacy al Primo Posto





Apple assicura la massima sicurezza dei dati raccolti. Ogni informazione è criptata e disassociata da identificativi individuali come l’ID Apple. Inoltre, viene impiegato un sistema avanzato di apprendimento automatico che aggiunge “rumore” ai dati, rendendo quasi impossibile la loro ricostruzione in immagini. Queste misure sottolineano l’impegno dell’azienda nella protezione della privacy degli utenti, pur avanzando in ambiti tecnologici innovativi.

Controllo Utente Completo

Importante notare che gli utenti hanno il pieno controllo sull’uso dei loro dati AR. Apple fornisce opzioni per disabilitare la raccolta di dati AR e un pulsante dedicato nelle Impostazioni per “Migliorare l’accuratezza della posizione AR”. Questa trasparenza e flessibilità rafforzano la posizione di Apple come azienda attenta sia all’innovazione sia al rispetto della privacy dei suoi clienti.





Prospettive Future: iOS 17 e Mappe

Guardando avanti, emergono interessanti speculazioni su iOS 17. Si rumoreggia di una nuova interfaccia per Mappe nella schermata di blocco, che integrerebbe le recenti funzionalità “Live Activity” di iOS 16.1. Questo potrebbe portare a un utilizzo più dinamico e interattivo delle Mappe, rendendole parte integrante dell’esperienza quotidiana degli utenti Apple.

In conclusione, l’innovazione di Apple nel campo della realtà aumentata, in particolare attraverso il miglioramento delle sue Mappe, si prospetta come un passo significativo verso un futuro più integrato e interattivo. Con un forte impegno per la sicurezza e la privacy, Apple continua a ridefinire i confini della tecnologia mobile e AR.