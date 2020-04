Apple e Google ti controlleranno dal tuo smartphone per evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19?

Apple e Google hanno annunciato venerdì di lavorare insieme su strumenti che consentirebbero agli utenti di smartphone di vedere se sono entrati in stretto contatto con qualcuno con COVID-19. Le prime versioni saranno pronte il prossimo mese , secondo un comunicato stampa.

Il sistema consentirebbe di rintracciare i contatti in modo diffuso, una misura di monitoraggio della malattia che secondo i funzionari sanitari è fondamentale per rallentare la diffusione della pandemia.

Se qualcuno sa di essere stato recentemente esposto a una persona infetta, può autoisolarsi per evitare di dare la malattia a qualcun altro.

Venerdì, il direttore del CDC Robert Redfield ha dichiarato a NPR che sarà necessario tracciare i contatti “molto aggressivi” prima che molte aziende possano riportare indietro la propria forza lavoro e che i dati sulla posizione raccolti dai telefoni cellulari possano essere la chiave per mettere in atto un programma.

Diverse proposte accademiche ampiamente diffuse richiedono anche misure di sorveglianza senza precedenti per accompagnare l’allentamento dei protocolli di allontanamento sociale.

Ma le proposte esistenti per tracciare le posizioni delle persone attraverso i loro smartphone hanno sollevato grandi preoccupazioni sulla privacy, soprattutto se comportano la condivisione di tali informazioni con il governo.

E gli esperti affermano che non è chiaro quanto sarebbero efficaci nella pratica quegli strumenti.

Il nuovo sistema dei due giganti della tecnologia affronta alcune di queste preoccupazioni. Farebbe affidamento su Bluetooth, una tecnologia che consente a un dispositivo di comunicare con altri dispositivi nelle vicinanze.

Se le persone scelgono di partecipare, i loro telefoni terranno un registro di 14 giorni di altri dispositivi con cui vengono in prossimità, che si tratti di un negozio di alimentari, su un autobus o lungo una strada cittadina.

Quindi, se qualcuno risulta positivo per COVID-19 e sceglie di segnalare il risultato a un’app di tracciamento dei contatti, verranno avvisati altri utenti che hanno incrociato i percorsi con quella persona nelle ultime due settimane, in modo da poter essere testati o autoisolati .

La maggior parte dell’elaborazione dei dati che determinerà se sei stato vicino a una persona infetta si svolgerà al telefono e le due società tecnologiche affermano che non raccoglieranno le posizioni degli utenti o altre informazioni che possono identificare un individuo.

Ciò ha lo scopo di garantire che le informazioni non possano essere riproposte, ad esempio per pubblicità o forze dell’ordine.

Ciò è in netto contrasto con i sistemi di tracciamento dei contatti che sono stati istituiti in Cina, Taiwan e Corea del Sud, dove i governi integrano i dati sulla posizione con informazioni personali dettagliate da database ufficiali per tenere sotto controllo i residenti.

“La privacy, la trasparenza e il consenso sono della massima importanza in questo sforzo”, hanno affermato Apple e Google nella dichiarazione congiunta. A tal fine, hanno reso alcuni documenti che spiegano come il sistema funzionerà pubblicamente disponibile.

Le prime app di tracciamento dei contatti basate su questa nuova infrastruttura potrebbero apparire a maggio, costruite da organizzazioni sanitarie pubbliche. Successivamente, Apple e Google affermano che alcune funzionalità verranno incorporate direttamente nel software dei loro telefoni.

“Questo è un enorme passo avanti per aiutare la comunità della salute pubblica a tracciare i contatti preservando la privacy degli utenti”, afferma Albert Gidari, direttore della privacy presso lo Stanford Center for Internet and Society. “Ha il vantaggio della scala e dell’interoperabilità offrendo agli utenti la possibilità di partecipare.”

Ma sia gli esperti di tecnologia che quelli di salute sostengono che permangono domande sull’efficacia di qualsiasi sistema di tracciamento dei contatti basato su app.

Per iniziare, il Bluetooth può essere impreciso: può essere difficile sapere quanto fossero vicini due dispositivi abilitati Bluetooth e le variazioni nell’hardware del telefono possono influenzare la portata e l’affidabilità di un segnale. Apple dice a CR che sta studiando i modi per determinare la distanza di un dispositivo da un altro sulla base di un segnale Bluetooth.

E mentre gli esperti affermano che la tracciabilità dei contatti è una parte vitale della gestione della pandemia di coronavirus, è utile solo quanto l’estensione degli attuali test COVID-19, un’area in cui gli Stati Uniti sono in ritardo. Se le persone non possono sottoporsi al test per la malattia, non sapranno sottoporre la diagnosi a un sistema di tracciamento.

“Se questo ti richiede di essere testato e non abbiamo risolto il problema del test, potresti essere in una strada senza uscita”, afferma Andrew Schroeder, direttore dell’analisi di Direct Relief, un’organizzazione di ricerca che sta monitorando la diffusione di COVID19. Inoltre, non tutti coloro che risultano positivi decidono di condividere tali informazioni con un’app.

Funzionari sanitari affermano che la mancanza di test, oltre al fatto che alcune persone hanno COVID-19 senza sviluppare sintomi, significa che ci sono probabilmente branchi di casi non segnalati là fuori. Ciò significa che potresti aderire al programma e non ricevere mai un avviso in merito allo stretto contatto con un corriere, anche se sei stato davvero esposto al virus.

“Temo che ciò possa portare a un falso senso di sicurezza e rendere le persone eccessivamente sicure di uscire e interagire con gli altri”, afferma Justin Brookman, direttore di CR per la privacy e la politica tecnologica dei consumatori.

Un altro potenziale problema con la tecnologia di tracciamento dei contatti viene risolto semplicemente dal fatto che si tratta di una collaborazione Apple-Google. Se solo poche persone partecipano a un determinato programma, i risultati saranno terribilmente incompleti e potenzialmente fuorvianti.

Ma Apple e Google creano i sistemi operativi per quasi tutti gli smartphone sul mercato . Ciò significa che l’ 81% degli americani che hanno uno smartphone dovrebbe avere un facile accesso al programma.

Tuttavia, il 19 percento degli americani che non hanno smartphone sono concentrati in alcune aree rurali e a basso reddito. Ciò significa che ci sarebbero buchi evidenti nei dati raccolti da questo sistema, dice Schroeder, anche se tutti coloro che possono aderire lo fanno.

L’unico modo per includere tutti in un sistema di tracciamento dei contatti è quello di assegnare team di investigatori per tracciare i movimenti e le interazioni recenti di una persona dopo che sono risultati positivi al coronavirus, affermano gli esperti.

È così che Singapore, ad esempio, ha attaccato il problema, ma ridimensionare il tracciato personalizzato da una città-stato a un paese di quasi 330 milioni richiederebbe enormi risorse, anche se gli americani fossero disposti ad abbracciare una sorveglianza del governo così aggressiva.