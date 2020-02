Apple chiude tutti gli Store della Cina a Causa dell’epidemia Corona Virus

Fornitori chiave come Foxconn hanno affermato di non aspettarsi problemi nel raggiungere gli obiettivi di produzione per aziende come Apple.

L’attenzione è ancora all’ordine del giorno, tuttavia. Il capo della Apple Tim Cook ha dichiarato che le aspettative per l’inizio dell’anno solare sono state insolitamente vaghe a causa dell’incertezza legata al virus.

Le vendite nei negozi sono calate in tutta la Cina negli ultimi giorni, anche al di fuori dell’epicentro del coronavirus di Wuhan.

Altre società hanno negozi e uffici chiusi o hanno fatto sistemazioni speciali.

Tesla, ad esempio, offre l’accesso gratuito al Supercharger in modo che i suoi proprietari di veicoli elettrici e i loro amici possano spostarsi senza dover fare affidamento sul trasporto pubblico.

Non sorprende che Apple avrebbe fatto questa mossa anche senza le vendite in calo.

I suoi negozi hanno molte stazioni pratiche, il che li rende i principali luoghi di riproduzione dei virus anche con una pulizia accurata.

Potrebbe facilmente diffondere la malattia se non è attento e le chiusure temporanee dovrebbero eliminare ogni possibilità che ciò accada.