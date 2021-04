Aperte le iscrizioni ai Canada Awards 2021

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il Canada International Olive Oil Competition (www.canadaiooc.com) è uno dei premi più ambiti dai produttori internazionali di olio d’oliva di qualità e rappresenta una referenza, riconosciuta in tutto Il mondo, della performance complessiva di un marchio sul mercato.

“Il Canada IOOC – sottolinea l’organizzatore George Kouvelis – è pensato per aiutare gli acquirenti a riconoscere gli oli extravergini di oliva (EVOO) di alta qualità… se un produttore di olio d’oliva vince un Canadian Awards 2021, il suo prodotto ottiene visibilità in tutto il mondo in quanto i risultati del concorso sono diffusi a livello internazionale”.

Il Canada, classificatosi al secondo posto nella classifica U.S. News & World Report Best Countries 2020 e sesto nella più recente classifica Forbes Best Countries for Business, è a livello internazionale, il mercato che le aziende produttrici di olio d’oliva dovrebbero più tenere in considerazione. Secondo l’international Olive Council, infatti, le importazioni di olio d’oliva in Canada sono letteralmente esplose, a partire dal 2005, in particolare per quanto riguarda gli oli d’oliva extra-vergini.

La registrazione al Canada IOOC 2021 è aperta fino al 30 aprile e saranno considerati validi i campioni pervenuti a Montreal entro le ore 17:00 del 10 maggio. Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell concorso: www.canadaiooc.com