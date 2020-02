A causa del Coronavirus Google e Amazon limitano i viaggi dei dipendenti in Italia

Google impedisce ai dipendenti di recarsi in Italia, Iran, Giappone e Corea del Sud a causa di focolai del nuovo coronavirus , secondo quanto riferito da Business Insider . Amazon sta chiedendo ai dipendenti di differire tutti i viaggi non indispensabili, ha confermato un portavoce di The Verge, che include i viaggi nazionali negli Stati Uniti.

Entrambe le società avevano già interrotto il viaggio dei dipendenti in Cina e Google ha temporaneamente chiuso i suoi uffici in Cina alla fine di gennaio.

Un impiegato di Google a Zurigo, in Svizzera, dopo un viaggio in italia ha contratto il coronavirus, un portavoce confermato a The Verge. “Sono stati nell’ufficio di Zurigo per un periodo di tempo limitato, prima che presentassero sintomi”, ha detto il portavoce in una e-mail.

Il vicepresidente senior di Amazon, Dave Clark, ha scritto in un’e-mail che i dipendenti non dovrebbero programmare riunioni che richiedono un viaggio almeno fino alla fine di aprile, secondo il New York Times . La compagnia è uno dei principali acquirenti di viaggi aerei aziendali e nel 2017 ha prenotato $ 220 milioni di voli .

Amazon sta anche cancellando tutte le interviste in loco per i candidati, ha riferito Gizmodo . Le interviste si terranno tramite chat video.

Attualmente ci sono oltre 83.000 casi confermati di COVID-19, la malattia causata dal virus, in tutto il mondo. La Cina ha il maggior numero di casi, ma i focolai si stanno intensificando in paesi come il Giappone e la Corea del Sud, che ora ha oltre 2.300 casi confermati e 13 decessi .

L’industria tecnologica ha registrato un impatto significativo dagli scoppi in corso, tra cui la chiusura di negozi in tutta la Cina e ritardi nella produzione.

Gli organizzatori hanno annullato il Mobile World Congress dopo che aziende come Amazon, ZTE e Sony si sono ritirate e Facebook ha annullato la parte di persona della sua conferenza annuale degli sviluppatori F8.