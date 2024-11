Mutui, perché il tasso fisso è la scelta migliore nel 2023

Mutui: tassi a confronto tra fisso e variabile

I dati recenti rivelano un trend significativo nel mercato dei mutui in Italia, dove il tasso fisso risulta sempre più vantaggioso rispetto alle opzioni a tasso variabile. Il tasso annuo nominale (TAN) medio per i mutui a tasso fisso si attesta al 2,90%, con il migliore tasso sul mercato che arriva al 2,55%. Al contrario, il mercato dei mutui a tasso variabile mostra un TAN medio che si colloca intorno al 4,06%, e il tasso più competitivo scende al 3,68%. Questa netta differenza ha portato circa il 99,2% dei clienti di MutuiOnline.it a optare per mutui a tasso fisso, evidenziando una chiara preferenza da parte dei consumatori per la stabilità e la prevedibilità delle rate mensili.

Nonostante i recenti tagli dei tassi, i tassi fissi continuano a essere percepiti come una soluzione più sicura e vantaggiosa, specialmente in un contesto economico in evoluzione. La scelta di un tasso fisso consente infatti una pianificazione finanziaria più solida, adattandosi alle esigenze di chi cerca di evitare l’incertezza associata ai mutui variabili. In questo scenario, gli operatori di mercato sottolineano la necessità di valutare attentamente le diverse opzioni disponibili per ottimizzare la propria situazione finanziaria.

Vantaggi dei mutui green per il risparmio energetico

I mutui green si stanno affermando come un’opzione altamente vantaggiosa per chi desidera risparmiare non solo sulle spese legate al prestito, ma anche sui costi energetici dell’abitazione. Grazie a tassi di interesse mediamente più competitivi, che si attestano a 30/40 punti base inferiori rispetto ai mutui tradizionali, i consumatori possono ottenere condizioni d’accesso più favorevoli. Attualmente, la migliore offerta per mutui green a tasso fisso raggiunge un TAN di 2,50%.

Questi prestiti sono specificamente indirizzati all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, come quelli classificati nella classe B o superiori. Inoltre, possono essere utilizzati per finanziare interventi di ristrutturazione che mirano a migliorare l’efficienza energetica della proprietà. La motivazione alla base di queste condizioni vantaggiose è la necessità di incentivare il risparmio energetico e modernizzare il patrimonio immobiliare esistente, contribuendo così a un futuro più sostenibile.

Non solo i mutui green offrono vantaggi economici immediati, ma rappresentano anche un passo significativo verso la sostenibilità ambientale, permettendo ai mutuatari di allinearsi con le attuali politiche di tutela dell’ambiente e risparmio energetico.

Surroga: aumento delle richieste e trend di mercato

Il contesto attuale dei tassi di interesse sta spingendo un numero crescente di consumatori a valutare la surroga del mutuo, un processo che consente di trasferire un mutuo da una banca a un’altra mantenendo l’ipoteca originaria. Questa operazione è stata introdotta dalla legge 40/2007 e rappresenta un diritto del mutuatario, offrendo la possibilità di beneficiare condizioni più favorevoli senza costi aggiuntivi. Nei primi dieci mesi del 2024, le richieste di surroga hanno raggiunto il 34,2% del totale, in aumento rispetto al 31,2% del 2023 e al 22,1% del 2022.

Particolarmente interessante è il fatto che quasi tutti questi mutuatari (99%) stanno optando per il passaggio a un mutuo a tasso fisso. Questo trend è ancora più marcato nel terzo trimestre dell’anno, dove la percentuale sale al 99,5%. Geograficamente, il Nord Italia continua a rappresentare la maggiore incidenza di richieste, sebbene si registri una lieve flessione rispetto agli anni precedenti. Il Centro Italia mostra invece segnali di crescita, mentre il Sud e le Isole rappresentano una percentuale più contenuta.

Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, ha sottolineato l’importanza di questa tendenza: “L’alta quota di richieste di surroga dimostra come i mutuatari stiano sfruttando le attuali condizioni di mercato per confrontare le offerte e ottenere risparmi significativi. Si pensi che un mutuatario con un mutuo a tasso fisso di 25 anni può risparmiare fino a oltre 21.000 euro grazie alla surroga.” Questo fenomeno evidenzia l’attenzione crescente dei consumatori verso soluzioni più sostenibili sotto il profilo economico, alimentando un trend di crescente competitività nel settore dei mutui.

Impatto della manovra di Bilancio 2025 sul mercato dei mutui

La recente manovra di Bilancio 2025 ha introdotto misure significative per incentivare l’accessibilità al mercato immobiliare, con particolare focus sui finanziamenti per l’acquisto della prima casa. Tra le novità principali figura il prolungamento al 2027 del Fondo prima Casa, che offre garanzie pubbliche per i mutui destinati a famiglie e giovani under 36. Questo strumento si rivolge a chi non possiede altri immobili a uso abitativo, ponendo particolare attenzione su categorie vulnerabili, quali i nuclei monogenitoriali con figli minori e i giovani, nella fase cruciale dell’acquisto della propria abitazione.

In questo contesto, è previsto un incremento della domanda di mutui, poiché il fondo rende più vantaggioso l’accesso al credito. Le garanzie pubbliche forniscono una maggiore sicurezza agli istituti di credito, riducendo i rischi associati all’erogazione di mutui a soggetti con potenziale difficoltà economica. Questo scenario positivo potrebbe tradursi in tassi di interesse più accessibili, ulteriormente stimolando il mercato immobiliare e facilitando il sogno di casa per molte famiglie.

Le misure introdotte si pongono anche in sintonia con le politiche ambientali e di risparmio energetico, rendendo i mutui green un’opzione ancora più attraente. In tal modo, la manovra non solo favorisce l’accesso alla casa, ma supporta anche iniziative di sostenibilità, incoraggiando investimenti in immobili ad alta efficienza energetica. Con queste iniziative, il governo intende promuovere una ripresa solida e duratura nel settore immobiliare, contribuendo al contempo a un futuro più sostenibile.