Music Week a Milano dal 18 al 24 novembre: scopri il programma 2023

Milano Music Week 2024: dettagli e novità

Dal 18 al 24 novembre, Milano si prepara ad accogliere l’attesissima Milano Music Week 2024, un evento annuale che rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale. Quest’edizione avrà come tema conduttore Il futuro è già qui, un richiamo a nuove forme di espressione musicale e a innovazioni che si intrecciano con tradizioni consolidate. La manifestazione si svolgerà principalmente nel quartiere di Parco Sempione, una location simbolica che favorisce l’incontro tra artisti, professionisti e appassionati della musica.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Il terreno di incontro sarà il maestoso Castello Sforzesco, dove si occuperanno importanti panel di discussione sul music business, interviste esclusive con artisti di fama e performance speciali che animeranno la settimana. Inoltre, la manifestazione include concerti dal vivo, dj set e workshop pratici, offrendo un’ampia varietà di eventi che cateranno a tutti gli appassionati del settore. La ricca offerta di attività è progettata per attirare non solo i talenti emergenti, ma anche nomi di spicco provenienti da diverse parti del mondo musicale.

Il programma ufficiale della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.milanomusicweek.it , dove si possono consultare dettagli su tutti gli eventi in programma, consentendo così ai partecipanti di pianificare al meglio la loro settimana all’insegna della musica. Questa edizione si preannuncia particolarmente ricca di sorprese e novità, destinate a consolidare ulteriormente il legame tra Milano e l’universo musicale globale.

Direzione artistica di Nur Al Habash

Per il terzo anno consecutivo, la Milano Music Week è sotto la direzione artistica di Nur Al Habash, figura di riferimento nell’ambito musicale, conosciuta per la sua capacità di valorizzare talenti e progetti innovativi. Nel 2024, Al Habash sarà affiancata da Venerus, che porta con sé non solo una carriera musicale di successo ma anche una visione fresca ed originale che arricchirà ulteriormente il programma dell’evento.

La scelta di avere Nur Al Habash al timone è stata determinata dalla sua profonda conoscenza del panorama musicale e dalla sua abilità nel cogliere e promuovere tendenze emergenti. La sua direzione artistica ha già dimostrato di saper creare un collegamento autentico tra artisti e pubblico, rendendo la Milano Music Week un evento imperdibile per chiunque sia interessato all’industria musicale.

La sinergia con Venerus rappresenta un’evoluzione naturale per la manifestazione, considerando il suo impegno nell’esplorare nuove frontiere sonore e nel promuovere una scena musicale cosmopolita e in continuo mutamento.

Lavorando insieme, Al Habash e Venerus mirano a costruire un programma che non solo celebri la musica, ma che indaghi anche le sue prospettive future, affrontando temi importanti legati all’innovazione e all’inclusività nel settore. Ci si aspetta che gli eventi curatoriali riflettano una varietà di stili e generi, offrendo spazio a discussioni che vadano oltre la mera performance artistica.

La Milano Music Week 2024 si preannuncia come una piattaforma viva e dinamica per artisti affermati e emergenti, contribuendo a rafforzare il ruolo di Milano come hub culturale e musicale di primaria rilevanza. La visione di Al Habash e Venerus si tradurrà in un ricco mix di eventi che promettono di attrarre pubblico e addetti ai lavori da ogni angolo del mondo musicale.

Programma degli eventi al Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco sarà il cuore pulsante della Milano Music Week 2024, ospitando una serie di eventi imperdibili che si terranno dal 19 al 22 novembre. Questo storico castello diventa una vera e propria arena per il music business, dove saranno organizzati panel, interviste e performance live che coinvolgeranno alcuni dei nomi più prestigiosi della scena musicale contemporanea. L’evento si propone di esplorare le dinamiche del settore, affrontando temi chiave e analizzando i cambiamenti in atto nel panorama musicale attuale.

Tra i momenti salienti vi è il talk intitolato Da Woodstock a Marrageddon, previsto per martedì 19 novembre e condotto da Linus, in cui si discuterà di come eventi epocali come Woodstock abbiano influenzato la musica e la cultura popolare. Il giorno successivo, mercoledì 20, si terrà un esclusivo live di Pop X nella suggestiva Sala della Balla all’interno del Museo degli Strumenti Musicali, una performance che promette di attrarre un pubblico vasto e variegato.

La Milano Music Week 2024 prevede momenti di grande attesa anche per giovedì 21 novembre, quando si daranno anticipazioni sul festival canoro più atteso dell’anno: Il Sanremo che verrà, una conversazione con Carlo Conti che permetterà di scoprire le novità e i progetti legati al celebre festival. Inoltre, si svolgeranno interviste con artisti di spicco, offrendo ai partecipanti spunti preziosi e un’opportunità di interazione diretta con i protagonisti. Questi eventi si configurano non solo come occasioni di confronto e apprendimento, ma anche come momenti di festa e celebrazione della musica.

La struttura del programma al Castello Sforzesco è pensata per fornire una panoramica esaustiva delle tendenze emergenti e delle sfide affrontate dagli artisti e dai professionisti del settore. Con una programmazione così ricca e variegata, il Castello Sforzesco si consacra come vero fulcro della cultura musicale milanese, accogliendo ogni giorno eventi che nutriranno la passione per la musica, l’arte e la creatività.

Attività ai Dazi all’Arco della Pace e in Triennale

Durante la Milano Music Week 2024, l’area di Parco Sempione si trasformerà in un polo di attrazione musicale grazie agli eventi ospitati presso i Dazi all’Arco della Pace e in Triennale Milano. I due caselli daziari, situati strategicamente ai lati dell’Arco della Pace, saranno il fulcro di un programma essenziale di eventi che coprirà tutta la settimana, dal 19 al 24 novembre.

Il Dazio di Ponente si attiverà da martedì a domenica, proponendo una serie di panel, workshop e incontri con artisti che si svolgeranno nel tardo pomeriggio e sera. I partecipanti potranno assistere a dibattiti stimolanti e approfondire il mondo del music business, confrontandosi con esperti del settore. Sarà un’opportunità unica per esplorare le tendenze attuali e le opportunità future nel panorama musicale.

Inoltre, il Dazio di Levante si concentrerà sulle serate festive, ospitando party straordinari tra cui l’opening party con un artista segreto il 19 novembre e il closing party del 24 novembre, con una performance di Venerus accompagnata dal dj set di Plastica, promettendo un finale memorabile. Questo spazio, pensato per celebrare la musica in un contesto informale e socializzante, offrirà diverse occasioni per ballare e divertirsi.

Non mancheranno neppure momenti di socializzazione più tranquilla, come gli aperitivi con dj set, in programma il 21 novembre con Ciao Discoteca Italiana e il 22 novembre con altri artisti, occasioni ideali per incontrarsi e godere di buona musica in un’atmosfera festosa.

La Triennale Milano, invece, svolgerà un ruolo chiave nel giorno di apertura, il 18 novembre, ospitando una presentazione del nuovo album di inediti di Mina. Saranno inoltre organizzati eventi speciali giovedì 21 novembre, dove alcuni dei più noti digital content creators parteciperanno per offrire contenuti esclusivi, connettere artisti e pubblico, e rinnovare il dialogo sulla musica.

Questa fusione di eventi ai Dazi e in Triennale non solo arricchisce il programma della Milano Music Week, ma contribuisce anche a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, rendendo la città un epicentro musicale durante questa importante settimana. I frequentatori potranno godere di un’ampia gamma di esperienze e interazioni, cementando il ruolo di Milano come fulcro della cultura musicale contemporanea.

Esperienze immersive all’Acquario Civico

Durante la Milano Music Week 2024, l’Acquario Civico offrirà ai visitatori un’esperienza veramente unica, combinando la bellezza degli ecosistemi acquatici con un viaggio sonoro innovativo. Situato all’interno del Parco Sempione, l’Acquario non sarà solo un luogo dove osservare affascinanti creature marine, ma anche un ambiente in cui esplorare le interazioni sonore che caratterizzano il mondo degli abissi. Il progetto Underwater Sounds prevede l’utilizzo di cuffie speciali che permetteranno di ascoltare una selezione di colonne sonore rimasterizzate, creando un’immersione totale nei suoni subacquei e nelle melodie che ci collegano agli ecosistemi marini.

Questo approccio innovativo trasforma la visita all’Acquario in un’esperienza multisensoriale, dove i visitatori possono godere di un percorso che unisce l’arte del suono alla scoperta della biodiversità acquatica. La playlist proposta, frutto di una ricerca attenta e curata, propone brani che sperimentano con i suoni dell’acqua e delle creature che la popolano, offrendo un’occasione unica di riflessione e contemplazione. Gli effetti sonori e le melodie evocative accompagneranno i partecipanti nei vari ambienti, favorendo un collegamento emotivo con il mondo naturale che si estende oltre il visibile.

In un’epoca in cui la sostenibilità e la conservazione degli habitat marini sono più che mai attuali, l’Acquario Civico si fa portavoce di un messaggio importante, invitando i visitatori a riflettere sull’impatto umano sugli ecosistemi acquatici. Le esperienze sonore, quindi, non sono solo un elemento di intrattenimento, ma anche un invito a sensibilizzare il pubblico sui temi ecologici e sull’importanza della protezione dei nostri mari.

Durante la settimana, il programma di Underwater Sounds si integrerà con workshop e attività mirate, coinvolgendo educatori e artisti che guideranno i partecipanti in un viaggio di apprendimento e scoperta. La sinergia tra arte, musica e ambiente crea un contesto innovativo e stimolante, rendendo l’Acquario Civico una tappa fondamentale per tutti coloro che parteciperanno alla Milano Music Week 2024.