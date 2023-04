Record di crescita della rete di ricarica elettrica: italia diventa un paese moderno?

La rete di ricarica delle auto elettriche in Italia sta vivendo un’espansione senza precedenti, come dimostrano i numeri diffusi da Motus-E. Nel primo trimestre del 2023 sono stati installati 4.401 nuovi punti di ricarica, portando il totale nazionale a quota 41.173. Un valore che rappresenta il doppio rispetto a due anni fa.

Una crescita significativa che pone l’Italia in una posizione di rilievo nell’ambito dell’auto elettrica, sebbene sia ancora distante dai numeri dei Paesi più “elettrificati”.

La crescita della rete di ricarica in Italia

La crescita esponenziale della rete di ricarica delle auto elettriche in Italia è una notizia estremamente positiva, che dimostra come l’elettrificazione del parco auto stia guadagnando sempre più terreno.

Nel corso degli ultimi due anni, infatti, il numero dei punti di ricarica è praticamente raddoppiato, passando da 20.757 a 41.173.

La distribuzione geografica dei punti di ricarica

La distribuzione geografica dei punti di ricarica in Italia è piuttosto eterogenea. La maggior concentrazione si trova al Nord (57% del totale), ma Sud e Isole (21% del totale), stanno guadagnando terreno raggiungendo quasi i livelli del Centro Italia (22%).

La Lombardia si conferma la regione con la più alta densità di punti di ricarica (6.661), seguita da Piemonte (4.215), Veneto (4.169), Lazio (4.032), ed Emilia-Romagna (3.732). Tuttavia, sono da segnalare i progressi della Campania che, dall’inizio dell’anno, ha messo a segno l’incremento complessivo più alto, passando da 1.184 a 2.145 (+81%).

L’importanza della crescita dei punti di ricarica

La crescita dei punti di ricarica in Italia rappresenta un segnale importante dell’evoluzione del mercato dell’auto elettrica. Come dichiarato dal segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, questa tendenza è accompagnata da una crescente propensione degli automobilisti verso l’elettrico. T

uttavia, per raggiungere i livelli di mercato dei Paesi più avanzati, come Francia e Germania, è necessario razionalizzare le risorse già stanziate per stimolare la domanda di auto elettriche. Ciò implica non solo incentivi ai privati, ma anche alle flotte aziendali, che rappresentano il cuore del mercato dell’usato elettrico di domani.

Le prospettive future dell’auto elettrica in Italia

La crescita esponenziale dei punti di ricarica in Italia, così come l’aumento delle immatricolazioni di auto elettriche, sono fattori che preannunciano un futuro promettente per il settore della mobilità elettrica.

Punti di ricarica: quali sono le prospettive future?

Nonostante i progressi raggiunti, l’Italia ha ancora un lungo cammino da percorrere per raggiungere i livelli dei Paesi europei più avanzati in termini di elettrificazione dei trasporti. Tuttavia, la crescita record del numero di punti di ricarica rappresenta un segnale positivo per il futuro dell’auto elettrica nel nostro Paese.

Secondo alcuni esperti del settore, il futuro delle colonnine di ricarica potrebbe essere rappresentato dalla tecnologia a induzione.

Questa tecnologia permette di ricaricare le batterie degli veicoli elettrici senza la necessità di un cavo di alimentazione. In pratica, basta parcheggiare l’auto su una piattaforma dedicata che trasferisce l’energia al veicolo attraverso un campo magnetico.

Inoltre, la tecnologia a induzione è particolarmente adatta per la ricarica di flotte di veicoli elettrici utilizzati per servizi di car sharing o di noleggio a lungo termine. In questo modo, i veicoli possono essere ricaricati in modo automatico ogni volta che si parcheggiano sui posti dedicati.

Un altro aspetto importante riguarda l’efficienza energetica delle colonnine di ricarica. Gli esperti stanno lavorando per migliorare l’efficienza dei sistemi di ricarica, al fine di ridurre i tempi necessari per la ricarica delle batterie e limitare al minimo le perdite di energia.

Infine, è importante sottolineare come la crescita del numero di punti di ricarica rappresenti anche una grande opportunità per le aziende che operano nel settore dell’energia. Le colonnine di ricarica sono infatti dotate di una connessione internet che consente di monitorare l’utilizzo delle stesse e di gestire la distribuzione dell’energia.

In questo modo, le aziende possono offrire servizi di ricarica personalizzati, in base alle esigenze degli automobilisti e delle flotte di veicoli. Ad esempio, possono offrire tariffe agevolate ai clienti che ricaricano l’auto durante le ore di minor consumo energetico.

In conclusione, la crescita record del numero di punti di ricarica rappresenta un segnale positivo per l’espansione dell’auto elettrica in Italia.

Tuttavia, il nostro Paese deve continuare a investire nella costruzione di nuove colonnine di ricarica e nella promozione di politiche di incentivazione per la diffusione delle auto elettriche.

Solo così potremo avvicinarci ai livelli dei Paesi europei più avanzati in termini di elettrificazione dei trasporti e contribuire a ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti sulla salute del pianeta.