PRIMO SGUARDO A KIA EV9: il SUV ELETTRICO PIÙ ATTESO DEL 2023

Kia ha finalmente mostrato al New York Auto Show il suo nuovo SUV elettrico di punta, l’EV9, che si basa sulla piattaforma E-GMP che ha già alimentato l’EV6 e altri veicoli elettrici di Hyundai come Ioniq 5 e Ioniq 6. L’EV9 rappresenta un ulteriore passo avanti per Kia nella sua transizione verso un futuro più elettrico.

Piattaforma E-GMP

La piattaforma E-GMP è la base comune per la produzione di veicoli elettrici di Hyundai Motor Group, la casa madre di Hyundai e Kia, ed è stata progettata per supportare una ricarica rapida e un’architettura a 800 volt. L’EV9 è uno dei primi veicoli di Kia a essere alimentato dalla piattaforma E-GMP, il che significa che avrà la possibilità di caricarsi rapidamente fino a una potenza massima di 350 kW, con un tempo di ricarica di soli 25 minuti dal 10 all’80%.

Prestazioni

L’EV9 sarà disponibile in diverse configurazioni. Il modello base presenterà un singolo motore abbinato a una batteria da 76,1 kWh, mentre la versione a lungo raggio arriverà con un’alimentatore più grande da 99,8 kWh. Anche se Kia deve ancora ottenere numeri ufficiali dall’EPA, si aspetta che il modello a lungo raggio fornisca circa 300 miglia con una carica, con le specifiche di autonomia standard che arrivano a un po’ meno (probabilmente circa 260 miglia o giù di lì).

Purtroppo, i modelli base non saranno particolarmente veloci, con un tempo previsto da 0 a 60 di circa 8,2 secondi, che in realtà scende a 9,4 secondi per il modello a lungo raggio a causa della sua batteria più grande e più pesante. Fortunatamente, se si desidera qualcosa di più veloce, c’è anche la linea GT che ottiene la stessa batteria a lungo raggio ma con una configurazione a doppio motore AWD più potente, che promette un tempo da 0 a 60 di 5,3 secondi. Inoltre, il presidente di Kia, Ho-Sung Song, ha affermato che ci sarà una versione GT completa dell’EV9, anche se non sarà disponibile fino al 2025.

Design

L’EV9 presenta proporzioni simili al Telluride, con una lunghezza di 197 pollici, ma con uno stile più moderno e audace. La silhouette a blocchi è ammorbidita da curve appena sufficienti e linee del corpo ampie in modo che non sembri eccessivamente fantascientifico, come l’imminente Ioniq 7 di Hyundai. La griglia anteriore digitale a naso di tigre di Kia presenta luci nascoste che possono anche essere personalizzate con una selezione di animazioni.

Interni

Una delle cose che ci ha colpito di più dell’interno dell’EV9 è la sua spaziosità. Non solo ha abbastanza spazio per ospitare comodamente cinque adulti, ma presenta anche una terza fila di sedili opzionale per bambini o passeggeri più piccoli, il che la rende un’ottima opzione per le famiglie. Inoltre, gli interni dell’EV9 sono caratterizzati da un design minimalista con un plancia che sembra quasi un pezzo unico e presenta un grande display touchscreen da 12,3 pollici per l’infotainment e un display da 12,3 pollici per il quadro strumenti.

Kia ha anche incluso alcune caratteristiche di sicurezza avanzate nell’EV9, tra cui l’assistenza al mantenimento della corsia, il rilevamento degli oggetti in movimento, il freno automatico d’emergenza e l’avviso di allontanamento dal veicolo anteriore. Inoltre, il veicolo ha una telecamera a 360 gradi che aiuta i guidatori durante le manovre di parcheggio. In generale, l’EV9 sembra essere un’auto molto ben attrezzata per le famiglie che cercano un’opzione di SUV elettrico di medie dimensioni.

L’EV9 di Kia rappresenta un passo avanti importante per l’elettrificazione del marchio, con la piattaforma E-GMP che fornisce un solido punto di partenza per la produzione di veicoli elettrici di qualità in futuro. Tuttavia, ci sono anche alcune preoccupazioni riguardo al prezzo previsto dell’EV9, che si situa intorno ai $56.000, il che lo rende un’opzione costosa rispetto ad altri SUV elettrici di medie dimensioni sul mercato.

Inoltre, mentre la ricarica rapida a 350 kW è impressionante, la disponibilità di stazioni di ricarica a tale potenza è ancora molto limitata in molte parti del mondo, il che potrebbe rappresentare un problema per i proprietari dell’EV9 che cercano di effettuare viaggi più lunghi. Tuttavia, Kia ha affermato che l’EV9 avrà una capacità di ricarica domestica di 11 kW, che consentirà di ricaricare completamente la batteria in circa sette ore.

In conclusione, l’EV9 di Kia sembra essere un’ottima opzione per le famiglie che cercano un SUV elettrico spazioso e ben attrezzato. Tuttavia, il prezzo potrebbe essere un fattore limitante per molti acquirenti, soprattutto considerando la concorrenza sul mercato dei SUV elettrici di medie dimensioni. Inoltre, la disponibilità di stazioni di ricarica ad alta potenza potrebbe essere un altro fattore limitante per i proprietari che cercano di effettuare viaggi più lunghi. Tuttavia, l’EV9 sembra essere un’auto di qualità, con un design audace, interni spaziosi e una piattaforma tecnologica solida su cui Kia può costruire il suo futuro nel settore degli veicoli elettrici.