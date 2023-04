Nuovo Scandalo Tesla: dipendenti condividevano video intimi dei clienti sui social

Tesla: Ex-Dipendenti rivelano la diffusione di video invasivi dei clienti registrati dalle telecamere di bordo. Ben nove ex dipendenti di Tesla hanno dichiarato alla Reuters che l’azienda ha l’abitudine di diffondere video e immagini registrati dalle telecamere di bordo dei veicoli dei clienti. Alcune di queste registrazioni mostrano i clienti in situazioni imbarazzanti o anche pericolose, come incidenti stradali causati da Tesla che viaggiavano oltre i limiti consentiti.

In alcuni casi, i video sono stati condivisi in modo virale all’interno dell’ufficio di San Mateo, in California, tramite chat private individuali. Altri video banali, come quelli di cani o segnali stradali divertenti, sono stati trasformati dai dipendenti in meme e inviati ai colleghi.

L’inchiesta della Reuters ha rivelato che alcune delle registrazioni sono state effettuate quando le auto erano parcheggiate o spente, nonostante l’azienda abbia rassicurato sul proprio sito web che le telecamere sono “progettate da zero per proteggere la tua privacy”. Sette ex dipendenti hanno dichiarato che un programma in dotazione al lavoro permetteva di mostrare la posizione delle registrazioni, rivelando di conseguenza anche dove abitava il cliente.

Tesla non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione. Nella “Nota sulla privacy dei clienti”, l’azienda dichiara che “le registrazioni della telecamera rimangono anonime e non sono collegate a te o al tuo veicolo”. Tuttavia, diversi ex dipendenti hanno dichiarato che Tesla poteva ricevere video anche quando le auto erano parcheggiate o spente, quando il cliente dava il consenso.

La Reuters ha contattato più di 300 ex dipendenti Tesla che avevano lavorato nell’azienda di Elon Musk negli ultimi nove anni e che erano coinvolti nello sviluppo del suo sistema di guida autonoma. Solo una dozzina di loro ha accettato di parlare, mantenendo l’anonimato.

In ogni caso, la diffusione di questi video rappresenta una violazione della privacy dei clienti Tesla. La questione è ulteriormente preoccupante alla luce del fatto che l’azienda sta attualmente lavorando al suo sistema di guida autonoma, il che potrebbe comportare una maggiore raccolta di dati e informazioni personali dei clienti.

Il caso solleva importanti questioni etiche e di privacy per il settore automobilistico e per l’utilizzo di telecamere integrate nei veicoli. La diffusione di video invasivi dei clienti potrebbe compromettere la reputazione dell’azienda e minare la fiducia dei clienti.

Inoltre, l’uso delle telecamere nei veicoli potrebbe sollevare ulteriori preoccupazioni per la privacy e la sicurezza dei dati personali. A tal proposito, molte aziende automobilistiche stanno adottando politiche di privacy più rigorose e trasparenti per garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei propri clienti.