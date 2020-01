Lime è uscita da 12 mercati e ha licenziato circa 100 persone, ovvero il 14% della sua forza lavoro, poiché mira a diventare redditizia nel 2020.

Quindi perché investire in scooter accessibili? Da un lato, uno scooter accessibile è ossimoronico come sembra. Anche per le persone abili, gli scooter, con il loro baricentro alto e le piccole ruote che colpiscono duramente i dossi, possono essere difficili da guidare.

L’ascesa di e-scooter è arrivata con un aumento vertiginoso di ricoveri per lesioni da scooter e queste lesioni sono correlate alla testa al doppio del tasso che hanno per i ciclisti.

D’altra parte, come spiega Sean Conner, responsabile della politica sull’accessibilità di Lime, molte persone con disabilità stanno guidando Limes, comunque.

Dopo aver esaminato 18.000 clienti Lime in 80 paesi in tutto il mondo, il suo dipartimento ha scoperto che l’8% dei ciclisti Lime attualmente ha una disabilità temporanea o permanente (che può variare da una gamba rotta a una malattia autoimmune che rende stancante).

Pericolose o no, le persone a mobilità ridotta utilizzano il prodotto Lime per risolvere il loro problema dell’ultimo miglio, per spostarsi da casa a un autobus o un treno e viceversa.

Il nuovo scooter è costruito sul design di scooter di terza generazione di Lime, che presenta ruote più grandi rispetto ai suoi predecessori per ribaltare meglio i dossi. Le modifiche fisiche includono il sedile da non perdere, insieme a un manubrio più largo per un migliore equilibrio.

Gli altri miglioramenti dell’accessibilità sono invisibili, integrati nelle prestazioni del prodotto e persino nel servizio Lime stesso.Lo scooter può essere spento dall’utente per risparmiare energia (una tipica calce è sempre accesa), il che garantisce che le persone con mobilità ridotta non saranno mai bloccate durante il loro controllo del noleggio.

È anche necessario perché lo scooter è progettato per essere noleggiato per un giorno alla volta anziché semplicemente per un breve viaggio. Per $ 32 al giorno (o $ 16 per quelli in assistenza pubblica), lo scooter verrà lasciato a casa per l’uso dedicato. È impossibile per chiunque al di fuori del programma prenotarlo.

Conner dice che il team Lime ha intenzione di utilizzare questi primi test per migliorare l’hardware. Ma ammette che non risponde adeguatamente alle esigenze degli utenti con disabilità e non è affatto vicino alla visione completa che Lime ha per il futuro della mobilità.

Mentre l’8% degli utenti di calce afferma di avere una disabilità, questa cifra è già altamente auto-selettiva, confrontandola con il 15% di tutte le persone nel mondo che vivono con disabilità.

Gli scooter, anche quelli seduti, ignorano le persone che hanno bisogno di sedie a rotelle e le persone non vedenti, ad esempio.

E se Lime deve realizzare la sua missione di fornire soluzioni dell’ultimo miglio a tutto il mondo, la società avrà bisogno di nuovi prodotti che non sono stati ancora inventati e che sono più stabili e persino autonomi.