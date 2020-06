La Fiat commuterà automaticamente le vetture ibride in modalità solo elettrica nei centri urbani

La Fiat Chrysler dovrebbe lanciare oltre 30 veicoli elettrici e ibridi entro il 2022 . COMMUTERÀ AUTOMATICAMENTE LE VETTURE IBRIDE IN MODALITÀ SOLO ELETTRICA NEI CENTRI URBANI. Già veicoli come la Pacfic Hybrid della società viaggiano a circa 33 miglia con una carica completa, che in molti casi sarebbe sufficiente per navigare in una città.

Il veicolo avrebbe comunque accesso al motore a combustione per viaggi più lunghi al di fuori delle zone riservate.

La Fiat non è la prima a testare questo approccio. BMW ha anche considerato una modalità solo elettrica per i suoi ibridi.

Ciò includeva un promemoria per smartphone per spegnere il motore a combustione di un veicolo quando si entra in un confine virtuale.

La Fiat sta pilotando il suo sistema a Torino, in Italia, e si chiama giustamente “Turin Geofencing Lab”. Inizialmente, la Fiat sta testando i sensori sulla nuova Jeep Renegade 4xe .

La società ha dichiarato a Reuters che la tecnologia potrebbe essere estesa ad altri modelli ibridi a partire dal prossimo anno e che una volta completati i test, Fiat prevede di offrire il sistema in altre città in Italia e all’estero.