La classifica di Green NCAP delLe auto elettriche più efficienti sul mercato

Il mondo dell’auto sta vivendo una svolta epocale con la crescente diffusione delle auto elettriche. Tuttavia, una delle principali preoccupazioni dei consumatori riguarda l’autonomia e l’efficienza di questi veicoli.

È qui che entra in gioco Green Ncap, il consorzio indipendente che valuta la sostenibilità delle vetture.

Green Ncap è stato creato da Fi ed Euro Ncap ed è composto da governi, club automobilistici, laboratori di prova e centri di ricerca universitari di 8 Paesi europei. L’obiettivo del consorzio è quello di fornire ai consumatori informazioni certificate sulla sostenibilità ambientale dei veicoli, oltre a quanto richiesto dalle normative vigenti.

Ma come funzionano i test Green Ncap? Il consorzio analizza tre indici: CA, Clean Air Index (indice di pulizia dell’aria), EE, Energy Efficiency Index (indice di efficienza energetica) e GHG, Greenhouse Gas Index (indice di gas serra).

Maggiore è il numero di stelle assegnato all’auto, maggiore è la performance dell’auto in tutte e tre le aree di valutazione. In altre parole, Green Ncap analizza l’efficienza energetica, la pulizia dell’aria e l’impatto ambientale delle auto elettriche.

Nel 2022, Green Ncap ha analizzato diversi modelli di auto elettriche e ha individuato sette modelli che si sono particolarmente distinti per l’efficienza. In questo articolo, prendiamo in esame questi sette modelli, ordinati in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nell’indice di efficienza energetica.

Volkswagen ID.4

Il primo posto della classifica è occupato dalla Volkswagen ID.4, che ha ottenuto la valutazione di 5 stelle nell’indice di efficienza energetica. Questo SUV compatto è stato lanciato nel 2020 ed è il primo modello della gamma ID di Volkswagen. Ha un’autonomia di 520 km e una batteria da 77 kWh. È disponibile in diverse varianti, con potenze che vanno da 150 CV a 299 CV.

Audi Q4 e-tron

Al secondo posto troviamo l’Audi Q4 e-tron, che ha ottenuto la valutazione di 5 stelle nell’indice di efficienza energetica. Questo SUV è stato lanciato nel 2021 ed è disponibile in diverse varianti, con potenze che vanno da 170 CV a 299 CV. Ha un’autonomia di 511 km e una batteria da 82 kWh.

Skoda Enyaq iV

Il terzo posto è occupato dalla Skoda Enyaq iV, che ha ottenuto la valutazione di 4 stelle nell’indice di efficienza energetica. Questo SUV è stato lanciato nel 2020 ed è disponibile in diverse varianti, con potenze che vanno da 180 CV a 299 CV. Ha un’autonomia di 537 km e una batteria da 82 kWh.

BMW iX3, certezza tedesca

La BMW iX3 è stata la migliore elettrica per efficienza nel 2022 secondo Green Ncap. Il modello ha ottenuto la valutazione massima di 5 stelle nell’indice di efficienza energetica EE. Con una capacità della batteria di 80 kWh, l’iX3 ha un’autonomia stimata di 460 km secondo il ciclo WLTP. Inoltre, ha una velocità massima di 180 km/h e una potenza massima di 286 CV. In termini di sostenibilità ambientale, la BMW iX3 ha ottenuto una valutazione di 4 stelle per l’indice di pulizia dell’aria CA e una valutazione di 3 stelle per l’indice di gas serra GHG.

Hyundai Kona Electric, l’efficienza coreana

La Hyundai Kona Electric ha ottenuto la seconda posizione nella classifica di Green Ncap per l’efficienza energetica EE, con una valutazione di 4 stelle. La Kona Electric ha una capacità della batteria di 64 kWh, un’autonomia stimata di 484 km secondo il ciclo WLTP e una velocità massima di 167 km/h. La potenza massima è di 204 CV. La Kona Electric ha ottenuto una valutazione di 4 stelle per l’indice di pulizia dell’aria CA e una valutazione di 3 stelle per l’indice di gas serra GHG.

Polestar 2, il design scandinavo e l’efficienza

La Polestar 2, il primo modello completamente elettrico del brand di lusso svedese, si è classificata terza nella classifica di Green Ncap per l’efficienza energetica EE, con una valutazione di 4 stelle. La capacità della batteria è di 78 kWh, con un’autonomia stimata di 540 km secondo il ciclo WLTP. La Polestar 2 ha una velocità massima di 205 km/h e una potenza massima di 408 CV. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, la Polestar 2 ha ottenuto una valutazione di 5 stelle per l’indice di pulizia dell’aria CA e una valutazione di 3 stelle per l’indice di gas serra GHG.

Nissan Ariya, l’elettrica giapponese

La Nissan Ariya si è classificata al quarto posto nella classifica di Green Ncap per l’efficienza energetica EE, con una valutazione di 4 stelle. La capacità della batteria è di 63 kWh, con un’autonomia stimata di 400 km secondo il ciclo WLTP. La Nissan Ariya ha una velocità massima di 160 km/h e una potenza massima di 394 CV. La valutazione di sostenibilità ambientale della Ariya è di 4 stelle per l’indice di pulizia dell’aria CA e di 3 stelle per l’indice di gas serra GHG.

Tesla Model 3, l’icona elettrica

Tesla Model 3 è un’icona dell’industria automobilistica elettrica. La vettura è stata lanciata sul mercato nel 2017 come la più economica della gamma Tesla e immediatamente ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo design affascinante, l’autonomia impressionante e le prestazioni sportive.

Il design esterno della Model 3 è minimale e moderno, con una linea aerodinamica che le conferisce un aspetto elegante e futuristico. Il cofano anteriore è stato eliminato per fare spazio ad un vano di stivaggio e il lunotto posteriore è stato sostituito da un’enorme finestra panoramica. L’interno della Model 3 è altrettanto spazioso e moderno, con un display touchscreen centrale da 15 pollici che controlla tutte le funzioni della vettura, dal sistema di navigazione all’impianto stereo.

Ma ciò che ha reso la Model 3 una vera icona è la sua autonomia impressionante. Con una capacità della batteria di 75 kWh, la vettura ha un’autonomia stimata di oltre 560 km con una singola carica, la quale può essere effettuata anche presso le colonnine di ricarica pubbliche, nelle quali la vettura si ricarica rapidamente. La Model 3 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e ha una velocità massima di 261 km/h.

Inoltre, la Model 3 è dotata di numerose funzioni di sicurezza, tra cui l’autopilota di Tesla, che consente alla vettura di guidare autonomamente su autostrade e in traffico intenso. La Model 3 è anche dotata di un sistema di frenata di emergenza automatico, di un sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e di un sistema di allerta collisione imminente.